2018-09-12T15:27:17+03:00
Политика

В Рязанской городской Думе у «Единой России» снова большинство

Партии власти досталось 25 мандатов из 40
Константин МОГИЛИН
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За итоговый протокол избирательной комиссии проголосовало 8 ее представителей, один человек воздержался.За итоговый протокол избирательной комиссии проголосовало 8 ее представителей, один человек воздержался.Фото: Константин МОГИЛИН
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12 сентября состоялось итоговое заседание избирательной комиссии города Рязани, на котором озвучили распределение кресел в парламенте облцентра.

Напомним, что в состав городской Думы войдут 40 депутатов: 20 избрали по партийным спискам и 20 по одномандатным округам.

Итак, по спискам партий большинство мест достанется «Единой России» - 8 депутатов, по 5 кресел займут представители ЛДПР и КПРФ, 2 мандата досталось партии «Справедливая Россия».

По одномандатным округам распределение сил иное. Здесь подавляющее большинство депутатов - 17 человек - будут представлять партию «Единая Россия». ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия» получат по одному депутатскому креслу.

Кто конкретно будет представлять интересы рязанцев от партий, пока неизвестно: представители политических объединений обещали озвучить имена позже. В настоящий момент по этому вопросу идут внутрипартийные переговоры.

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