В Рязани официально признаны состоявшимися выборы по ряду округов (результаты)
В среду, 12 сентября, газета «Рязанские ведомости» официально опубликовала решения окружных комиссий о признании состоявшимися выборы в гордуму – пока по четырем одномандатным округам.
Победителями в этих округах признаны:
№7 – Татьяна Климова («Единая Россия») – 55,6%
№8 – Виталий Трубицин («Единая Россия») – 55,9%
№9 – Владимир Бочаров («Единая Россия») – 33,1%
№10 – Светлана Ворнакова («Единая Россия») – 29,2%.
Как сообщили накануне в областной избирательной комиссии, по остальным одномандатным округам выборы фактически состоялись, однако для официального признания необходим ряд технических процедур.
Итоги еще по 16 округам:
№1 – Роман Худяков («Единая Россия») – 51,6%
№2 – Денис Милюков (КПРФ) – 35,2%
№3 – Сергей Еремин («Единая Россия») – 37,1%
№4 – Олег Смирнов («Единая Россия») – 34,6%
№5 – Сергей Самарский («Единая Россия») – 61,6%
№6 – Светлана Попова («Единая Россия») – 52%
№11 – Сергей Караев («Справедливая Россия») – 38,7%
№12 – Сергей Фомин («Единая Россия») – 41 %
№13 – Александр Бурцев («Единая Россия») – 53,4%
№14 – Дмитрий Фомин («Единая Россия») – 33,5%
№15 – Галина Трушина («Единая Россия») – 49,6%
№16 – Сергей Дейнего («Единая Россия») – 42 %
№17 – Олег Шишов (ЛДПР) – 61,9%
№18 – Роза Ризатдинова («Единая Россия») – 31,6%
№19 – Александр Сидоров («Единая Россия») – 38%
№20 – Александр Чайка («Единая Россия») – 63,7%.
Напомним, что остальные 20 депутатов прошли в городскую Думу по партийным спискам. Здесь итоги таковы:
– «Единая Россия» – 36,2 %
– ЛДПР – 20,8 %
– КПРФ – 20,6 %
– «Справедливая Россия» – 9,2 %.
Остальные избиратели проголосовали за три другие партии либо вовсе испортили бюллетени.
Перечень лиц, которые будут от имени прошедших пятипроцентный барьер партий представлять интересы рязанцев в гордуме, пока обнародовали не все партии.