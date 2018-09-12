В Рязани официально признаны состоявшимися выборы по ряду округов (результаты)

12 Сент. 12:16 2018-09-12T13:35:51+03:00

Решения по остальным – дело времени, причем небольшого

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В среду, 12 сентября, газета «Рязанские ведомости» официально опубликовала решения окружных комиссий о признании состоявшимися выборы в гордуму – пока по четырем одномандатным округам.

Победителями в этих округах признаны:

№7 – Татьяна Климова («Единая Россия») – 55,6%

№8 – Виталий Трубицин («Единая Россия») – 55,9%

№9 – Владимир Бочаров («Единая Россия») – 33,1%

№10 – Светлана Ворнакова («Единая Россия») – 29,2%.

Как сообщили накануне в областной избирательной комиссии, по остальным одномандатным округам выборы фактически состоялись, однако для официального признания необходим ряд технических процедур.

Итоги еще по 16 округам:

№1 – Роман Худяков («Единая Россия») – 51,6%

№2 – Денис Милюков (КПРФ) – 35,2%

№3 – Сергей Еремин («Единая Россия») – 37,1%

№4 – Олег Смирнов («Единая Россия») – 34,6%

№5 – Сергей Самарский («Единая Россия») – 61,6%

№6 – Светлана Попова («Единая Россия») – 52%

№11 – Сергей Караев («Справедливая Россия») – 38,7%

№12 – Сергей Фомин («Единая Россия») – 41 %

№13 – Александр Бурцев («Единая Россия») – 53,4%

№14 – Дмитрий Фомин («Единая Россия») – 33,5%

№15 – Галина Трушина («Единая Россия») – 49,6%

№16 – Сергей Дейнего («Единая Россия») – 42 %

№17 – Олег Шишов (ЛДПР) – 61,9%

№18 – Роза Ризатдинова («Единая Россия») – 31,6%

№19 – Александр Сидоров («Единая Россия») – 38%

№20 – Александр Чайка («Единая Россия») – 63,7%.

Напомним, что остальные 20 депутатов прошли в городскую Думу по партийным спискам. Здесь итоги таковы:

– «Единая Россия» – 36,2 %

– ЛДПР – 20,8 %

– КПРФ – 20,6 %

– «Справедливая Россия» – 9,2 %.

Остальные избиратели проголосовали за три другие партии либо вовсе испортили бюллетени.

Перечень лиц, которые будут от имени прошедших пятипроцентный барьер партий представлять интересы рязанцев в гордуме, пока обнародовали не все партии.