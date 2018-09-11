Безучастные к участкам: выборы в рязанскую гордуму прошли при рекордно низкой явке

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-11T14:16:08+03:00

Меньше 25% явка в Рязани была лишь дважды. И оба раза – в начале 90-х Фото: Владимир ФРОЛОВ

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В минувшее воскресенье рязанцы выбирали законодательную и исполнительную власть региона. В общей сложности: 103 главы муниципальных образований, одного депутата облдумы и 129 представительных органов власти различных уровней – от советов депутатов сельских поселений до парламента облцентра.

Безусловно, самыми важными стали выборы в Рязанскую городскую Думу – 40 депутатов будут влиять на жизнь всего облцентра, а это почти половина населения региона.

Будущий состав гордумы определяли двумя способами: половину – по партийным спискам, половину – по одномандатным округам. В итоге из семи желающих партий пятипроцентный барьер преодолели четыре: «Единая Россия» набрала 36,22 %, ЛДПР – 20,84 %, КПРФ – 20,59 %, «Справедливая Россия» – 9,21 %.

Довольно близко к заветной планке подошли «Яблоко» с 4,21 % и «Коммунисты России» с 4,82 %, «Родина» же оказалась в абсолютных аутсайдерах, набрав чуть больше 1 %.

Стабильная апатия

Результаты выборов поразили многих. Во-первых, «Единая Россия» показала крайне низкую для себя поддержку избирателей – в 2013 году у той же партии было более 51% голосов.

Вторым сюрпризом стала заметно упавшая явка: 21,87 % против 26,16 % пять лет назад. В численном выражении это значит, что из более 417 тысяч избирателей Рязани бюллетени в урны на этот раз опустили меньше 91 тысячи человек.

Однако, судя по реакции властей, их это волнует меньше всего. Собственно, минимальный порог явки для этого и отменили еще в 2006 году. Волноваться бы пришлось, скорее, при волне явных нарушений. А на этом фронте как раз наступило затишье.

– Серьезных каруселей, как в 2013 году, не было. Нарушения есть, но те факты, о которых нам известно, очень сложно доказать – большинство касаются принуждения к голосованию, – прокомментировал «Комсомолке» секретарь комитета рязанского областного отделения КПРФ Денис Сидоров. – Настораживает и число тех, кто проголосовал досрочно – на некоторых участках доля таких избирателей доходила до 10 %.

На необычайно высокий процент «досрочников» жаловались, кстати, представители разных партий. Тем не менее, признавая, что выборы действительно стали чище.

– В этом году все прошло достаточно цивилизованно. Те нарушения, что есть, скорее «мелкие шалости», вызванные человеческим фактором и серьезным образом на результат выборов не повлияют, – пояснил председатель совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» Сергей Пупков.

Координатор рязанского регионального отделения ЛДПР Дмитрий Панкин, пожалуй, объяснил тенденцию объективнее всех.

– Явка упала, пропорционально сократилось и число нарушений, – отметил Дмитрий Владимирович.

Что касается партии, победившей на этих выборах, внятно объяснить снижение ее результатов в «Единой России» так никто и не смог. Партийцы больше напирают на явное преимущество по одномандатникам: из 20 этих мандатов «Единой России» достались 17. Остальные три – по одному на каждую из прошедших в гордуму партий.

Все решит случай

В сельской же местности с явкой, как всегда, дело обстояло лучше, чем в Рязани. Так, довыборы в областную Думу привлекли почти 47 % избирателей Пителинского, Сараевского, Чучковского и Шацкого районов. Напомним, что эти районы входят в округ №10, который «осиротел», после того как от мандата отказался Никита Гордеев.

Жители глубинки от линии партии – ни на шаг: у Владимира Материкина из «Единой России» здесь 65,6 %, он в итоге и будет представлять интересы сельчан в облдуме.

А вот на «небольших» выборах снова ждали сюрпризы: в семи сельских поселениях региона кандидаты-соперники набрали абсолютно равное число голосов избирателей. К примеру, в Ольховском сельском поселении за каждого из двух единороссов, претендующих на место в Совете депутатов, проголосовали ровно по… 16 человек. А в Ключанском поселении таким же образом место не поделили единоросс и коммунист: по 21 голосу у каждого.

Как пояснили «КП»­Рязань» в облизбиркоме, в таких случаях, по правилам, исход выборов решит жребий.

Учитывая всю закрытость этой системы, неизвестно еще, что честнее.

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Довольно будничный и скучный ход голосования оживила новость, пришедшая воскресным днем из Шацкого района. Здесь, в селе Черная Слобода, на избирательный участок явился житель Москвы, который требовал выдать ему бюллетень по выборам мэра столицы – мужчина жаждал отдать свой голос за Сергея Собянина. Члены комиссии объяснили, что это физически невозможно, после чего гость нехотя отбыл. Как выяснилось, ненадолго – спустя час он вернулся, чтобы исполнить-таки свой гражданский долг.

К счастью, как выяснилось позже, Собянин прорвался в кресло мэра и без этого голоса.