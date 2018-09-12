2018-09-12T13:27:43+03:00
Общество

В субботу в Рязани вновь перекроют центр города

На этот раз ограничения связаны с проведением «Кросса Наций»
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Администрация Рязани сообщает, что в субботу, 15 сентября, для движения транспорта будет закрыт центр города. Ограничения связаны с проведением в рамках всероссийского дня бега «Кросса Наций».

С 9.00 до 15.00 будет закрыто движение по площади Соборной. Троллейбус №1 при движении в центр будет следовать до остановки «Дом художника», а затем поворачивать направо на улицу Маяковского, разворачиваться на площади Мичурина и точно по такому же маршруту двигаться в обратном направлении.

Маршрутки №41 будут объезжать Соборную площадь по улице Ленина и Свободы, а далее следовать по своему маршруту.

Кроме того, непосредственно на время забега будет закрыто движение по маршруту пл. Соборная – ул. Соборная – пл. Ленина – Первомайский проспект – ул. Каширина – ул. Семинарская – ул. Соборная – пл. Соборная. Ориентировочное время перекрытия: с 12.00 до 13.00.

На этот период движение общественного и личного транспорта будет приостановлено.

Ограничения коснутся троллейбусных маршрутов №№1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 16. Автобусных маршрутов №№ 1, 4, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 24. Коммерческих автобусных маршрутов №№31, 34, 41, 47, 48, 49, 53, 57, 65, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 90, 91, 98, 99.

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