Северная сказка для рязанских детей

Во дворах жилых комплексов для детей и взрослых развернулось настоящее новогоднее представление.

Когда за окном тихо падает снег, а по дому разливается тепло от хвойных веток, догорающих в камине, за праздничным столом собираются люди, которые дарят друг другу внимание и нежность, наступает волшебная пора, наполненная особенной душевной теплотой и неповторимой атмосферой. В это время повседневные заботы сами собой отходят на второй план и душа ждет чуда, возвращения сказки, которую многие из нас отпустили когда-то в детстве. Именно поэтому мы наряжаем елки в своих квартирах и во дворах домов, украшаем подъезды и выходим на праздничные гулянья.

Традиция встречать Новый год во дворе вместе с соседями постепенно возвращается в нашу жизнь. Происходит это во многом благодаря работе управляющих компаний. Они, организуя общий праздник для жителей, объединяют людей, многие из которых прежде не были знакомы друг с другом. Приятно, когда жители вместе украшают собственный двор, вместе с детьми делают игрушки и наряжают елку, устраивают горки и создают снежные фигуры, получая в подарок праздничную программу с участием новогодних персонажей. В результате рады и взрослые, и дети!

ПРАЗДНИК ОДИН ДЛЯ ВСЕХ

Уже много лет Группа компаний «Зеленый сад», рязанский девелопер с 20-летним стажем работы, дарит жильцам своих домов под Новый год по-настоящему яркий, веселый и запоминающийся праздник. Силами управляющей компании во дворах жилых комплексов устанавливают и украшают высокую ель, накрывают столы с самоварами и сладким угощением и проводят интерактивные программы, рассчитанные на взрослых и детей. С таких мероприятий маленькие гости всегда уходят не только с самыми радостными эмоциями, но и непременно с подарками, которые им вручают главные новогодние персонажи - Дед Мороз и Снегурочка. В этом году застройщики превзошли сами себя и привезли в рязанские дворы северную сказку. Стать ее участниками с 21 по 25 декабря посчастливилось жителям ЖК «Евросити», «Еврокласс», ЖК «Гранд Комфорт», ЖК «Славянский» и т. д.

Только представьте себе, как в опустившихся на город сумерках на территорию большого двора, украшенного новогодними огнями, под пристальными замершими в ожидании чуда детскими взглядами въезжают сани, запряженные настоящими северными оленями. А из саней ребятам приветственно машут Дедушка Мороз и Снегурочка. Восторг, искрящийся смех, радостные и удивленные возгласы! Даже родители, которые уже давно сами примерили на себя роль новогодних вершителей чудес для своих детей, при виде одетых в праздничные попоны оленей как будто оттаивают душой и отдаются этому теплому чувству тихой радости, когда знаешь, что чудо где-то рядом, и вот-вот зазвенят его волшебные бубенцы.

Праздник в каждом дворе представлял собой полноценную интерактивную программу для семей с детьми. Профессиональные аниматоры вовлекали маленьких и взрослых в игровое представление с главными героями Нового года и другими сказочными персонажами. Никто не оставался в стороне от разворачивающегося действа - все с большим удовольствием и энтузиазмом принимали участие в розыгрышах призов, забавных конкурсах, пели новогодние песни, танцевали и семьями соревновались в конкурсах на смекалку, ловкость и силовые способности. Массовое действо дало возможность соседям элементарно перезнакомиться, ведь в большом многоэтажном доме да еще при высокой собственной занятости люди часто много лет ограничиваются в общении друг с другом только коротким приветствием.

Самка по имени Хеппа Лампи.

КТО ТЫ, СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ?

Подлинный восторг детей и взрослых ожидаемо вызвали экзотические для нашей местности гости - пара северных оленей. В волшебном транспорте, куда были запряжены животные, разрешали не только посидеть, но и прокатиться по территории. Чтобы уникальная встреча надолго осталась в памяти, в каждом дворе оборудовали специальную красочную фотозону, где все желающие могли сделать снимок с оленями. Животные с огромными ветвистыми рогами вели себя очень дружелюбно и не чурались общения с людьми. И даже в те моменты, когда неподалеку от них взрывали петарды и запускали фейерверки, олени оставались спокойны и никак не реагировали на шум.

На каждом объекте вместе со своими питомцами были их владельцы - Дмитрий Соболев и Екатерина Соболева-Руран. Супруги уже не в первый раз в нашем городе, и их подопечные не раз принимали участие в общегородском праздновании Нового года.

Мы решили познакомиться поближе с ними, историей их необычного увлечения и, конечно, узнать, кто же он такой, северный олень.

В Рязань четырехлетние олени - белая самка Хеппа Лампи и самец По - приехали из заповедника в Санкт-Петербурге «Лесная избушка». История их имен очень интересная. Так, самка получила свое имя в честь красивейшего питьевого озера в Карелии под названием Hepolampi. А имя По имеет двойное значение: с одной стороны, это обозначение перехода зимы в лето, а с другой, место, где северные народы оставляют свой зимний скарб, чтобы путешествовать летом.

Что интересно, до 2013 года там обитали только лошади, но потом Екатерине пришла в голову идея разведения северных оленей. Теперь это направление является основным, а благодаря своему местоположению и условиям содержания животных «Лесная избушка» стала заповедником северных оленей. Но уникальна «Лесная избушка» не только своими обитателями. Заповедник находится вдалеке от жилого поселка, в лесу, на особо охраняемой территории Федерального лесничества, поэтому условия содержания животных максимально приближены к реальным условиям их обитания.

- Мы не держим зверей в клетках, не производим из них никакой продукции, не режем их на мясо и не используем панты (молодые рога оленя) в медицинских целях! - говорит Дмитрий Соболев. - Наши животные содержатся свободно, не стоят на привязи и не ограничены стенками загона, они приручены и с легкостью идут на контакт с человеком. Даже привезенные с Севера дикие животные через несколько дней жизни в нашем заповеднике начинают брать еду из рук, понимая, что здесь им не грозит опасность. И мы рады делиться радостью общения с этими замечательными животными!

Среди тех, кто живет в заповеднике, есть рожденные и на воле, и уже на территории заповедника. Судьба некоторых животных просто поражает трагизмом - их спасли буквально из-под ножа сотрудников мясокомбината и выкупили, чтобы подарить свободу.

Олень по кличке По

РАЙДЕР ДЛЯ РОГАТЫХ АРТИСТОВ

Хеппа Лампи и По - обладатели самые красивых, больших и ветвистых рогов в заповеднике. С одной стороны, это, безусловно, привлекало внимание зрителей во время праздников, с другой, требовало соблюдения мер безопасности, ведь во время огромного ажиотажа вокруг животных кто-то мог нечаянно пораниться об острые кончики рогов.

- Наши олени очень дружелюбные, они не нападают, не кусаются и терпеливо сносят массовые набеги детей, - улыбается Дмитрий, - однако некоторые родители буквально сами подталкивали детей к рогам, чтобы сделать выигрышный снимок, а ведь животное двигается и может кого-то задеть.

К счастью, сотрудники управляющей компании «Зеленый сад - Мой дом» быстро организовали всех желающих и по очереди заводили их в загон к оленям, где была организована фотозона. Так, когда на помосте рядом с оленями одна семья или один ребенок, снимки выходят и красивые, и без лишнего фона. В результате четкой работы всех участников процесса жители получили отличные фотографии на память о встрече с северной сказкой.

Очень поразила нас и неприхотливость рогатых звезд в быту - особый райдер им не требуется. В перерывах между выступлениями перед детьми они жили на территории одного из строящихся жилых комплексов.

- Сначала животных хотели поместить в паркинге, на охраняемой зоне, но там оказалось слишком жарко, и был риск, что олени сбросят рога, решив, что наступает весна, - рассказывает Дмитрий. - Но потом нашли более холодное место, в неотапливаемом помещении.

В условиях города олени чувствуют себя весьма вольготно - ездят в лифте, ходят по ступенькам, катаются в автомобилях, самостоятельно запрыгивая в кузов. Привереды они только в вопросах питания, поэтому угощение для подопечных Дмитрий и Екатерина привезли с собой:

- С осени мы заготавливаем ягель, ездим за ним под Выборг. Очень любят они веники. Больше всего любят ивовые, но не отказываются и от березовых. Также для них закупается специальный комбикорм. Они могут и травку под снегом раскопать и пощипать, пока стоят.

«ДОВЕРЧИВЫ, ЛЮБОПЫТНЫ И ОЧЕНЬ КРАСИВЫ»

После катания на оленях и совместных фото дети и взрослые с большой охотой делились своими впечатлениями.

- Давно я не испытывала такой радости и положительных эмоций как сегодня, - не скрывает по-детски счастливого лица Ангелина, мама двух девчушек. - И елка, и веселые конкурсы, и удивительная встреча с оленями. Спасибо всем, кто подарил нам этот праздник!

Папа 7-летнего мальчугана, который так и норовил все время пролезть к оленям на помост, отметил:

- Несколько лет назад нам довелось побывать на самой ферме во Всеволжском районе Санкт-Петербурга. Сразу бросилось в глаза, что животные там живут с удовольствием, и за ними хороший уход. Сын до сих пор помнит это знакомство, поэтому сейчас так бесстрашно к ним подходит.

Пожилая дама, только что вышедшая из фотозоны вместе с детьми и внучкой, с упоением говорит:

- Доверчивы, любопытны и очень красивы. Приятное послевкусие остается от общения с этими ребятами.

В завершении праздника все маленькие участники получили сладкие наборы. А Дедушка Мороз и Снегурочка пообещали и в следующем году приехать к детям со своими северными друзьями и, конечно, привезти подарки.

P. S.

Дорогие друзья, пусть с изменением даты на календаре в нашей жизни все перемены будут только к лучшему, а в новом 2022 году нас ждут новые достижения и победы!

Желаем вам пронести через весь год радость и веру в чудеса, которым наполняются наши сердца под бой новогодних курантов! Пусть ваши заветные желания неизменно сбываются, поддержка близких вдохновляет вас на творческий поиск и покорение очередных высот! От всей души желаем вашим семьям достатка, тепла и согласия! Счастливого Нового года и Рождества!

Все дети ушли с праздника с подарками и хорошим настроением.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ГУК «Зеленый сад - Мой дом» - это единственная организация в городе, которая предлагает своим клиентам улучшенную уборку территории от снега. Суть в том, что компания задействует больше техники и сотрудников, закупает больше реагентов для борьбы с наледью, не складирует снег на территории, а постоянно вывозит его со дворов.

Во дворах, где жители выбрали эту дополнительную услугу, механизированная уборка снега и вывоз снега со двора начинается сразу. Вместо песко-соляной смеси используется современный противогололедный реагент, который действует при температуре до -30. У него есть сертификат безопасности, реагент не разъедает кожаную обувь и не вредит лапам животных.

БУДЬ В КУРСЕ!

Северные олени отличаются от других представителей вида наличием шерсти на верхней губе и рогов как у самцов, так и у самок. Питаются олени лишайниками, особенно любят ягель, сено и благородные грибы - подосиновики, подберезовики и белые. Северным парнокопытным свойственно собираться в большие стада. Животные могут жить как в диких, так и в домашних условиях, в среднем, около 15-18 лет. Млекопитающие выглядят приземистыми, что сразу бросается в глаза при первом знакомстве.

НАША СПРАВКА

ГУК «Зеленый сад - Мой дом» входит в группу компаний «Зеленый сад» - одного из ведущих рязанских застройщиков. Таким образом, купив жилье у данного девелопера, вы фактически получаете пожизненный сервис от производителя. ГУК «Зеленый сад - Мой дом» создана для того, чтобы вас не беспокоили никакие коммунальные проблемы. Компания работает в Рязани с 2008 года, список находящихся под ее крылом домов постоянно пополняется. На сегодняшний день это 22 многоквартирных дома, 570 000 квадратных метров жилья, 12 000 счастливых семей.

НА ЗАМЕТКУ

Как самостоятельно украсить дворовую елку

Существует ряд правил украшения елки во дворе, соблюдение которых поможет обезопасить праздник, сохранить наряженную елку в первозданном виде и не покалечить дерево, аккуратно удалив игрушки после праздников.

Выбирайте уместные игрушки, учитывая перепады температуры, осадки и ветер на улице. Например, самодельные снежинки, выполненные из бумаги, расклеятся при первом же снеге. Стоит отказаться от стеклянных шаров: при сильных порывах ветра они могут сорваться и разбиться на мелкие осколки, о которые могут порезаться взрослые, дети и домашние животные. В идеале нужно выбрать пластиковые и пенопластовые шарики с влагостойкой краской. Для крупной уличной елки потребуются большие по размерам игрушки.

Соблюдайте баланс при выборе елочных игрушек. Слишком легкие украшения слетят с елки во время ветреного дня, слишком тяжелые - могут травмировать дерево, заставляя ветви наклоняться и удерживаться в таком неестественном положении.

Безопасность превыше всего. Новогодняя елка во дворе будет не видна в темное время суток без подсветки или гирлянды. Но использование электрических предметов возможно только при полностью исправной электропроводке, герметичности изоляции и влагозащищенности кабеля гирлянды. Также сама гирлянда должна относиться к классу уличных, приспособленных для сложных условий пользования.

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