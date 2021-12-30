За полгода Рязанская область потеряла более 80 фронтовиков

Уходящая эпоха... Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Весной минувшего года редакции региональной «Книги Памяти» и «Комсомольской правды» начали совместно вести список проживающих в Рязанской области участников Великой Отечественной войны. Прекрасно понимая, что этих удивительных людей, отстоявших много лет назад свободу нашей Родины, становится все меньше и меньше, мы призвали общественность проявлять заботу о них каждый день, а не только в канун знаковых дат.

К сожалению, время неумолимо… С конца апреля до середины декабря из жизни ушли более восьмидесяти рязанцев-фронтовиков. Данные по районам области мы приводим ниже в таблице. Предсказуемо самые большие потери среди участников Великой Отечественной понесла Рязань. Наверное, нельзя говорить о том, что какие-то утраты были более значимые, какие-то - менее. Каждая из этих бабушек, каждый из дедушек - воплощение целой эпохи!

«НАКРАПЫВАЛ ДОЖДЬ»

23 июня ушел из жизни Почетный гражданин города Сасова, заслуженный врач РСФСР Михаил Матвеевич Воронин - ему было 102 года! Михаил Матвеевич в 1942 году окончил медицинский институт в блокадном Ленинграде. Командиром медицинского взвода направлен в Сталинград, затем участвовал в Курской битве, операции «Багратион». Во время боев в Восточной Пруссии в январе 1945-го был тяжело ранен, но выжил благодаря тому, что осколок попал в портсигар.

27 сентября на 98-м году жизни скончался Григорий Яковлевич Маховой - писатель, публицист, пропагандист культуры и традиций Военно-морского флота. Он издал семь книг. До последнего дня писал и подготовил для печати еще три рукописи. Один из эпизодов своей военной судьбы Григорий Яковлевич вспоминал особенно ярко:

- Как-то в районе Ржева мы ворвались в блиндаж. Внутри спина к спине стоят трое красноармейцев с лопатками наизготовку. Их обступали человек 15 немцев. Боекомплект к тому моменту был давно уже расстрелян. Немцы бросились на нас, началась настоящая сеча саперными лопатками… В живых из фашистов осталось только пять человек. Они сдались в плен.

12 ноября скончалась Анисия Васильевна Мишачева - старейший житель Рязанской области. 5 января 2022 года ей исполнилось бы 109 лет!

Анисия Васильевна родилась в 1913 году в селе Курман Касимовского уезда Рязанской губернии. Позже село вошло в состав поселка Лашма. Большая часть ее жизни прошла именно в этом красивейшем уголке Рязанской земли.

Так получилось, что перед самой войной она оказалась на западных рубежах Советского Союза. Во время оккупации Белоруссии была связной между разными партизанскими отрядами. Приходилось ей также варить мыло и выполнять любую хозяйственную работу.

В 1956 году вернулась в родную Лашму, где и прожила долгие годы, окруженная заботой и вниманием. До последних дней Анисия Васильевна пребывала в ясном сознании, была здорова, общалась и любила жизнь.

Незаметно ушел из жизни участника Парада Победы на Красной площади в Москве Николай Ефимович Беспалов.

Николай Беспалов (справа).

Николай Ефимович родился 22 апреля 1923 года в городе Ахтырка Сумской области. На фронте с лета 1943 года. Первый бой летчик Беспалов принял под Харьковом. За воздушное сражение 22 февраля 1945 года с двадцатью немецкими бомбардировщиками «Фокке-Вульф-190» награжден орденом Боевого Красного Знамени.

О знаковом для себя дне - 24 июня 1945 года - на страницах «Комсомольской правды» он вспоминал:

- Накрапывал дождь, а мы маршировали по брусчатке и испытывали особую гордость: за страну, за то, что наконец закончилась проклятая война, за то, что именно нам досталась эта Великая Победа.

С 1965 года Николай Ефимович Беспалов проживал в Рязани.

ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ

Отдельной большой утратой 2021 года для Рязанской области стал уход последнего рязанца-фронтовика Героя Советского Союза Павла Андреевича Галкина.

Павел Галкин родился в далеком 1922 году в селе Нижняя Ищередь Ряжского уезда Рязанской губернии (ныне Кораблинский район). На фронте с июля 1943 года. К апрелю 1944 года на Северном флоте в качестве штурмана совершил 22 боевых вылета на самолетах Пе-2 и Boston A-20G. В составе экипажа потопил две подводные лодки, танкер водоизмещением 10 000 тонн, мотобот и транспортное судно водоизмещением 1500 тонн. Еще два транспортных корабля общим водоизмещением 16 000 тонн экипаж потопил в составе группы самолетов.

Павел Андреевич Галкин. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Сердце штурмана легендарного экипажа самолета-торпедоносца остановилось 15 июня 2021 года. Похоронили Героя на Новом кладбище города Ейска Краснодарского края рядом с супругой Надеждой Ивановной.

Губернатор Николай Любимов направил телеграмму с соболезнованиями по поводу кончины Павла Андреевича:

«Его уход из жизни стал нашей большой общей утратой. Павел Андреевич - гордость Рязанской области. Человек легендарной судьбы, всю свою жизнь посвятивший служению Отечеству и воспитанию молодежи в духе патриотизма. В памяти земляков Павел Андреевич всегда будет добрым и ответственным человеком с твердой гражданской позицией и горячим сердцем».

Когда гроб с телом Героя Советского Союза опускали в могилу, прямо над местом прощания пролетели самолеты Военно-морского флота…