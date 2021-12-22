Каждый день с «Вдохновением»!

Масштабный ЖК «Вдохновение» располагается вблизи ЦПКиО и сочетает в себе оригинальность архитектурного решения и высокое качество строительных материалов.

Принято считать, что вдохновение присуще только людям творческим и необходимо художникам, поэтам, музыкантам. А в обыденной жизни можно обойтись и без него. Бытует также мнение, что вдохновение – это нечто неуловимое и непредсказуемое, капризное и неуправляемое. На самом деле – это всего лишь стереотипы. Посмотрите по сторонам, и вы заметите множество разных мелочей, которые воодушевляют нас каждый день. Это может быть ароматная чашка утреннего кофе на просторной кухне, или чтение книги на игровой площадке, пока дети резвятся со своими друзьями, или возвращение после прогулки по морозу в теплый уютный дом.

Чтобы вдохновение не оставляло нас в повседневной жизни, Группа компаний «ЕДИНСТВО» представила рязанцам особенный проект, в котором каждый квадратный метр продуман до самых мелочей – современный жилой комплекс класса комфорт-плюс «Вдохновение». Задумав данный проект, девелопер ставил своей главной задачей вдохновить рязанцев на создание лучшей жизни, которой они достойны.

Масштабный комплекс располагается вблизи Центрального парка культуры и отдыха на улице Березовая, сочетает в себе оригинальность архитектурного решения и высокое качество строительных материалов. Каркас дома возводится из монолитного железобетона, что позволяет строить в короткие сроки и с максимальным разнообразием планировочных решений. Ландшафтный дизайн, просторные холлы и дизайнерская отделка подъездов не оставят равнодушными ни одного эстета. Благодаря развитой инфраструктуре района, продуманной дворовой территории, разнообразию планировочных решений этот жилой комплекс можно поистине считать символом воодушевленной жизни. Старт продаж в новом современном проекте уже открыт, так что самое время начать писать историю своей семьи с «Вдохновением».

ВДОХНОВИТЕСЬ КВАРТИРАМИ!

ЖК «Вдохновение» – это дом с двумя секциями по 25 этажей, в которых можно выбрать квартиру подходящей площади и планировки. В каждом случае лучше всего идти от потребностей конкретной семьи. Составьте перечень всех дел, которые выполняют ваши домочадцы в течение дня в будни и в выходные. Исходя из этого списка, можно определить обязательные функциональные зоны в будущей квартире. При выборе планировки обращайте внимание на правильное использование внутреннего пространства: покупая эргономичное жилье, вы не будете переплачивать за неиспользуемые квадратные метры, в том числе в виде коммунальных взносов и расходов на ремонт.

В современных новостройках конфигурации квартир кардинально отличаются не только от типовой застройки прошлого века, но и от возведенного всего 15-20 лет назад жилья.

Например, по сравнению со своими советскими «предшественниками» современные классические планировки исключают длинные коридоры, как и любую неиспользуемую площадь. В жилом комплексе представлены как стандартные варианты расположения комнат, так и популярные сегодня смарт-планировки. Смарт – это целая философия создания комфортного пространства для жизни, где во главу угла проектировщики ставят практичность и удобство. В таком жилье одна функциональная зона плавно перетекает в другую. Зонирование подчинено главному принципу – индивидуальным потребностям хозяев. Таким образом, одним из главных достоинств смарт-планировки является практически неограниченный выбор решений при функциональном использовании полезной площади.

Став обладателем квартиры в ЖК «Вдохновение», вы будете вдохновляться не только планировочными решениями, позволяющими воплощать креативные дизайнерские проекты, но и великолепным панорамным остеклением квартир, которые будут наполнены естественным светом. Это позволит увеличить свободное пространство.

Главный плюс панорамного остекления – инсоляция и возможность быть ближе к природе, городу, находясь в уютном и теплом месте. Такое решение смотрится стильно и современно. Не говоря уже о том, что с такими окнами вы можете забыть об искусственном освещении до заката.

С верхних этажей жилого комплекса открывается завораживающая панорама на весь город. Восхищаясь красивыми пейзажами, мы расслабляемся, забываем на время о проблемах и заботах, а наше эмоциональное состояние становится более спокойным и счастливым.

В концепции прилегающей к ЖК «Вдохновение» территории продумана каждая деталь – от свободного от машин двора с инфраструктурой для отдыха, игр детей до ландшафтного дизайна.

ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ УЮТОМ И КОМФОРТОМ!

Есть такая поговорка: «мелочи не играют решающей роли, они играют все!» Давно прошли времена, когда при покупке квартиры люди смотрели лишь на метраж, этаж и планировку. Сегодня клиенты все чаще интересуются, какое в доме отопление, насколько удобные и просторные холлы, есть ли где оставить коляску и предусмотрены ли кладовки для хранения вещей. Всем этим «мелочам», из которых и складывается комфортная среда, в жилом комплексе «Вдохновение» уделено первостепенное внимание.

Понимая, каким тяжелым бременем может стать для новосела ремонт нового жилья, ГК «ЕДИНСТВО» предлагает своим покупателям квартиры с предчистовой отделкой. Это промежуточный этап между черновой и полной отделкой. Все самые шумные и грязные отделочные работы уже сделаны. В квартире выровнены и оштукатурены стены, установлена качественная входная металлическая дверь, подведены системы водооснабжения и канализации, газоснабжения, сделана шумоизоляция и стяжка пола, установлены приборы учета, проведена проводка электричества с подключением освещения и установлены розетки, выключатели, подоконники. При этом косметический ремонт вы берете на себя, чтобы сделать его по своему вкусу. Если у вас нет желания или недостаточно средств, чтобы ремонтировать квартиру с нуля, это самый подходящий вариант.

Все, кто жил или продолжает жить в домах с центральным отоплением, не понаслышке знают о зимних проблемах с недогревами и авариях из-за изношенных труб. Поэтому вопрос о системе отопления становится для многих людей краеугольным камнем. В жилом комплексе «Вдохновение» предусмотрено индивидуальное поквартирное отопление. Среди плюсов поквартирного отопления: возможность регулирования температуры в квартире вплоть до полного отключения; при постоянном внимании к газовому оборудованию, соблюдении всех правил эксплуатации и четкому учету возможна экономия; гарантия стабильно подаваемого тепла. А сохранить тепло помогут установленные на окнах современные стеклопакеты. Группа компаний «ЕДИНСТВО» позаботилась о том, чтобы никакие температурные изменения за окном не влияли на погоду в вашем доме.

Но наша жизнь не ограничивается стенами квартиры. Довольно много времени мы проводим в общественных пространствах – это холлы, лифты и дворовая территория. Долгое время подъезды и этажи оставались пустыми и неосмысленными архитекторами и жильцами территориями. Но сегодня входная группа, лестничные площадки стали составляющей комфортного жилья, лицом дома – то, что в первую очередь видят жители,

их друзья и знакомые, поэтому качественная отделка и многофункциональность этой зоны также достаточно важна. ГК «ЕДИНСТВО» уделяет большое внимание стилистическому оформлению интерьеров подъездов, которые все чаще напоминают жилые пространства, где чувствуешь себя комфортно и все, что необходимо, находится под рукой. В жилом комплексе «Вдохновение» проектом предусмотрены сквозные подъезды, просторные светлые холлы, где жильцам будет приятно ждать лифт или поговорить с соседями. Для удобства семей с детьми в доме планируется разместить колясочные. А обладатели кладовых помещений смогут хранить громоздкие предметы и сезонные вещи за пределами своей квартиры.

ВДОХНОВИТЕСЬ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ!

За период пандемии требования покупателей к придомовому ландшафту новостроек и качеству внутреннего пространства в целом существенно выросли и не теряют актуальности. Люди хотят больше времени проводить внутри и рядом с домом, иметь доступ к различной инфраструктуре, закрывающей их бытовые потребности, меньше выезжать за пределы комплекса в поисках разнообразного досуга. Соответственно, в разы вырос и спрос и на мультиформатную среду. Поэтому главная задача застройщика сегодня – создавать пространство, комфортное для жителей разных возрастных групп. Современный двор – не только сочетание удобных и практичных элементов, подходящих друг к другу по стилю, это универсальная среда, где можно отдохнуть, погулять с детьми, заняться спортом или поработать на свежем воздухе.

В ГК «ЕДИНСТВО» убеждены, что по-настоящему удобным и гостеприимным может быть только тот двор, из которого не хочется уходить. Именно по этому принципу и реализуется дворовое пространство во вдохновляющем проекте девелопера, чтобы жильцы не стремились в свободное время покидать жилой комплекс, а детям было интересно играть и развиваться в своем дворе.

Концепция целостности планирования территории ЖК «Вдохновение» основана на правильной расстановке приоритетов – качество жизни и безопасность. Здесь продумана каждая составляющая комфортного пребывания жильцов – от свободного от машин двора с инфраструктурой для отдыха, игр детей до ландшафтного дизайна. Одна из характеристик реализованного благоустройства – эко-стиль. Человеку в городе не хватает контакта с природой, а такое оборудование позволяет этот контакт отчасти наладить. Во дворе дома предусмотрены прогулочные дорожки, открытая детская площадка с экологичным игровым оборудованием, удобные скамейки, современная лаундж-зона для отдыха. Чтобы поиск парковочного места не стал проблемой для жильцов, в доме запланирован подземный паркинг на 82 машино-места. Новый взгляд на архитектуру, безусловно, покорит сердца ценителей беспрецедентной элегантности.

Учитывая удачное расположение жилого комплекса, и взрослым, и детям будет легко организовать свой досуг. Совсем рядом – парки, торговые центры, школы, детские сады, магазины и фитнес-центры. Очень важно, что в непосредственной близости от жилого комплекса находятся больница скорой медицинской помощи и роддом №2.

Получить вдохновение можно разными способами: жители комплекса смогут отправиться на прогулку по березовой роще, провести теплый вечер за просмотром семейного кино, или встретиться в кафе с друзьями – ведь до центра города всего 7 минут!

Благодаря развитой инфраструктуре района, продуманной дворовой территории, разнообразию планировочных решений этот жилой комплекс можно поистине считать символом воодушевленной жизни.

В ГК «ЕДИНСТВО» убеждены, что по-настоящему удобным и гостеприимным может быть только тот двор, из которого не хочется уходить.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Выдающийся ученый и писатель Джозеф Кэмпбелл когда-то сказал: «Следуй за своим вдохновением, и Вселенная откроет тебе двери там, где раньше были стены». Это мудрое выражение лишь еще раз убеждает нас в том, что никогда не следует изменять себе и всегда стремиться туда, куда ведет тебя мечта. Если вы мечтаете об уютном гнездышке для своей семьи – самых родных и близких людей, ваше желание обязательно сбудется. Ведь ГК «ЕДИНСТВО» уже 15 лет работает для того, чтобы в Рязани появлялось больше надежных, безопасных и комфортных для проживания домов. Вдохновляйтесь эстетикой фасадов, эргономикой планировочных решений, богатой инфраструктурой и лояльностью ценовой политики! Приходите в ГК «ЕДИНСТВО» и для вас откроются двери в новую жизнь!

ВАЖНО!

7 главных преимуществ ЖК «Вдохновение»

1. Семь минут до центра города;

2. Подземный паркинг на 82 машино-места;

3. Развитая инфраструктура;

– школы и детские садики,

– ЦПКиО;

– Больница скорой медицинской помощи и роддом №2;

– Недалеко от ЖК торговые центры и продуктовые магазины;

4. Видовые квартиры;

5. Классические и смарт-планировки;

6. Лаундж-зона во дворе дома;

7. Просторные холлы и сквозные подъезды.

НАША СПРАВКА

Группа компаний «ЕДИНСТВО» входит в топ-50 крупнейших застройщиков России по объемам жилищного строительства и является одним из лидеров в Рязанской области. За 15 лет девелопер построил и ввел в эксплуатацию более 1,3 миллиона кв. м недвижимости. А это порядка 50 тысяч клиентов, купивших квартиры в «ЕДИНСТВЕ», которые смогли улучшить жилищные условия. В ежедневном портфеле предложений «ЕДИНСТВА» более 1500 квартир. Все жилые комплексы сдаются в эксплуатацию в определенный договором срок – гарантии клиентов по своевременной сдаче купленных квартир обеспечиваются строгим соблюдением компанией законодательства по реализации объектов.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

По итогам ранжирования Рейтингового агентства строительного комплекса, ГК «ЕДИНСТВО» обладает максимальным рейтингом открытости Б1. Это самый высокий рейтинг среди застройщиков Рязанской области. Руководство компании считает информационную прозрачность одним из ключевых моментов в работе с клиентами. Покупатели недвижимости вправе знать все о деятельности застройщика и всех этапах строительных работ, которые он ведет на своих объектах.

Кроме активной работы с клиентами в виде регулярных отчетов в соцсетях и на сайте, генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев регулярно отвечает на вопросы рязанцев в прямом эфире в инстаграм-аккаунте www.instagram.com/edinstvo_62.

Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Максимум». Разрешение на строительство №62-29-23-2021 от 09.08.2021. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Изображения, фотографии, проектные и планировочные решения, демонстрирующие будущее состояние и характеристики объектов, могут не совпадать с фактическими характеристиками, в т. ч. в связи с внесением Застройщиком изменений в проектную документацию в соответствии с действующим законодательством.