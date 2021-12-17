В Рязани можно сдать тест на антитела к коронавирусу по новому стандарту

Тест на антитела в Рязани можно сдать по новому стандарту. Фото: ОКБ им. Семашко.

Специалисты клинико-диагностической лаборатории рязанской ОКБ имени Семашко перешли на работу с новыми тест-системами для количественного анализа антител IgG к коронавирусу. Об этом сообщает администрация медучреждения.

Как отметили в областной больнице, новый стандарт прошел аттестацию по всем международным нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Теперь результат теста указывается в BAU/мл, где BAU (binding antibody units) – единица этого стандарта. Переводится как «связывающие антитела единицы».

Как оценивается напряженность иммунитета по уровню антител IgG (основной класс иммуноглобулинов, защищающий от вирусов) в единицах нового стандарта BAU/мл:

- меньше 10 ВАU/мл — результат отрицательный, антител нет;

- 11-79 BAU/мл — для нейтрализации вируса эффект низкий;

- 80-149,9 BAU/мл — для нейтрализации вируса эффект действует только в 50% случаев;

- больше 150 BAU/мл — достаточный уровень для защиты от вирусов – активность в 100% случаев;

- 400 BAU/мл и выше — в организме человека максимальный уровень антител.

Новый стандарт прошел аттестацию по всем международным нормам Всемирной организации здравоохранения.

Сколько стоит сдать тест на антитела к коронавирусу в Рязани по новому стандарту

В больнице имени Семашко цена теста на иммуноглобулин IgG составляет 795 рублей. Еще 130 рублей нужно будет заплатить за забор крови.

«Исследование может пройти любой рязанец, кто хочет узнать уровень своего иммунитета к коронавирусу», - говорится в сообщении.

Где сдать тест на антитела в Рязани

Чтобы сдать кровь на анализ, необходимо прийти в рязанскую ОКБ имени Семашко, корпус №5 (второй этаж, кабинет №29). Принимают специалисты каждый день с 08:00 до 10:00 кроме выходных и праздничных дней. Важно! Сдавать тест на антитела к коронавирусу нужно натощак.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК, Facebook, Instagram;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!