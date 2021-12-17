Как обычные рязанцы стали героями военного фильма

Официальная афиша фильма "Дорога домой".

Первую рязанскую документально-художественную драму «Дорога домой» создатели представили 7 декабря, 8 декабря фильм появился в сети интернет. Главную роль в ленте - роль фронтовика Арсения Благонравова - сыграл рязанский актер Вячеслав Журавлев.

А вот абсолютное большинство ролей второго плана сыграли обычные рязанцы, которые не имеют никакого отношения к актерской профессии. При этом в кадре они выглядят очень естественно и гармонично. Что же сами герои второго плана думают о проекте и о своих ролях?

Игорь Крысанов - известный рязанский шоумен

Роль - начальник госпиталя

- Мне позвонил Александр Анитов и пригласил на роль начальника госпиталя. Но я ж не актер?.. Саша рассказал, что кино снимается на основе полутора сотен писем, которые написал его родственник-фронтовик, вчерашний школьник. В моей роли два коротких абзаца: я курю и заставляю героя не с медсестрой миловаться, а домой написать, что он жив.

А потом пришла раскадровка, где два мои абзаца визуализированы на десятке картинок. Это уже по-взрослому!

Выселенное полузаброшенное здание (деревянный сруб) Солотчинской больницы. Пустая палата, в которой лишь древние койки. Потом помещение наполняется световыми приборами, оператор и ассистенты трактуются. Режиссер и продюсер смотрят в планшет, отмечают приметы нового времени и сами откручивают современные розетки. В какой-то момент я почувствовал, что заброшенное помещение стало жить. Это и впрямь палата госпиталя. Не объем воздуха, ограниченный стенами, а люди, судьбы…

Я совсем в актера заигрался и своему персонажу придумал биографию. Его сын-студент второго медицинского пропал без вести в Вяземском котле. Жена - в эвакуации под Актюбинском. Не откликается год…

Ну а слова благодарности создателям фильма я уже выразил на презентации.

Игорь Крысанов.

Тимофей Лобов, студент ВУЦ при РГРТУ

Роль - однополчанин Арсения Благонравова

- Первоначально не планировал играть, приехал помочь правильно одеть ребят, но попросили поучаствовать. На мой взгляд, линию поведения моего персонажа описывают строки Ремарка: «Мы стали черствыми, недоверчивыми, безжалостными, мстительными, грубыми, - и хорошо, что стали такими: именно этих качеств нам и не хватало».

Данный персонаж является типичным примером фронтового фатализма. Не сегодня-завтра можно погибнуть, и уж лучше не мерзнуть хотя бы эти теоретические последние дни. А мертвым что сапоги, что перчатки - уже ни к чему.

Он не трус и не злодей, несмотря на то, что между собой на съемках его называли «плохиш».

Это человек, у которого из всей палитры эмоций осталась только одна - смертельная усталость от войны. Он не вызывается добровольно идти чинить антенну. Но если бы поступил приказ, конечно, выполнил бы его. Без энтузиазма, без геройства, с потухшими глазами, но выполнил - потому, что так надо. У него уже не осталось пламени в груди проявлять инициативу, это пламя угасло вместе с десятками его погибших сослуживцев.

Мой герой - противоположность Арсения. Тот даже среди ужасов войны умудряется видеть прекрасное. Пишет стихи, пишет домой. В нем есть романтизм и детская наивность. Мой герой не пишет писем. Возможно просто не хочет обнадеживать близких, ибо давно принял судьбу. Он из тех, кто даже после войны будет видеть среди красоты пашен и лесов лишь удачную позицию, чтобы установить пулемет.

Конечный результат (фильм) превзошел мои ожидания!

Тимофей Лобов.

Александр Барашин, пенсионер

Роль - раненый красноармеец

- Исполнить небольшую роль оказалось довольно трудно, поскольку я не обладаю самыми простыми навыками актерской игры. Для меня главное было проникнуться в атмосферу снимаемого эпизода, понять, кем я мог служить в Красной Армии. Решил для себя, что я либо повар или имел отношение к частям хозяйственного обеспечения.

Первоначально во время съемки эпизода в больничной палате мне необходимо было выполнять простой статичный процесс чтения книги. Во время одного из дублей мне машинально в голову пришла идея - отложить на короткий момент чтение и как бы украдкой невзначай посмотреть на Арсения, когда он держит за руку молоденькую медсестру. В душе радуешься и понимаешь, что и ты был когда-то таким же юным, влюбленным. Но вот через минуту книга отложена, и ты лежишь и думаешь: «Дай бог Арсению пройти все ужасы войны, писать письма девушке, а возможно, встретиться после разгрома врага».

Александр Барашин.

Марина Романенко, специалист по маркетингу

Роль - медсестра в госпитале

- Как-то поздно вечером Евгений Баранцев попросил помочь и сыграть утром роль медсестры в их фильме, поскольку основная медсестра не смогла… Решила не отказывать товарищу. О том, что роль со словами, мне никто не сказал. Все это получилось настолько внезапно, что я даже маникюр снять не успела - пришлось режиссеру выкручиваться. Когда узнала сценарий, представила предложенную ситуацию. Подумалось, что влюбленная в раненого солдата медсестра не должна быть грустной - скорее, нежной, кокетливой, вселяющей оптимизм. Должна радоваться ответным чувствам солдата.

Это мой первый опыт актерской игры. То, что получилось в итоге, мне очень понравилось. Спасибо, что пригласили!

Марина Романенко.

Татьяна Анитова, ученица школы №14

Роль - санитарка в госпитале

- Когда ехала на съемки, не думала, что появлюсь на экране. Предполагалось, что я останусь за кадром - буду плести косички санитаркам. Я даже специально узнавала, какие тогда были прически. Сам процесс съемок мне был более интересен, нежели участие в них. Но когда сказали: «Санитаркой будешь, надевай халат», - сопротивляться не стала.

Каких-то особых импровизаций я не делала. В тех условиях, в которых находится героиня, ее задача как раз - четко выполнять то, что ей говорят. А кто говорит - режиссер, главврач или старшая сестра какая-нибудь - значения не имеет. Фильм выглядит очень лаконично и по-человечески. Он рассказывает о войне через частное - через жизнь мальчика, через его письма без громких слов и фанфар.

Татьяна Анитова.

Дарья Стерлигова, руководитель пресс-службы РГУ имени С. А. Есенина

Роль - мама Арсения Благонравова

- Предложение сняться в роли мамы было неожиданным, хотя Александр Анитов уже рассказывал о замысле снять фильм о судьбе Арсения. Раздумья были, но недолгие. Практически все участники проекта были мне знакомы, и я не сомневалась, что все получится, хотя некоторые сцены переснимали, а что-то и совсем не вошло в окончательный вариант фильма. Мне нравится пробовать свои силы в разных видах деятельности. Актерский опыт - это впервые.

У меня два сына. Играя роль, я пыталась представить, что чувствовала бы сама, окажись в похожей ситуации, боролась с комом в горле, читая письма Арсения в кадре… Дмитрий (режиссер фильма - Дмитрий Просуков - Ред.), конечно, очень помогал мне во время съемок. Его практические советы позволяли мне точно передавать эмоции.

Горжусь тем, что приняла участие в таком проекте! Считаю, что все, что связано с той войной, в наше время приобретает особый смысл. Хочется, чтобы фильм «Дорога домой» посмотрели как можно больше подростков.

Дарья Стерлигова.

Николай Мальцев, директор рязанского выпуска "Комсомольской правды"

Роль – преподаватель Пуховичского пехотного училища

- Режиссер поставил задачу сыграть образ офицера-тыловика, «тыловую крысу» иными словами. Военные Консультанты на съемочной площадке рекомендовали дополнить образ чертами кабинетного работника, формалиста, педанта. Не знаю, насколько все это удалось. Атмосфера на съемках в обществе профессиональных конструкторов с самого начала была пронзительная, драматичная.

Некий нерв, печаль, тяжесть войны как бы давлели над всеми нами. Не знаю, может погода такая была - поздняя осень, тучи, сумерки – но чувствовалось дыхание войны. Никто не веселился, не шутил. Мои бойцы как будто всерьез собрались научиться собирать миномет. А я как будто всерьез готовил их фронту. Это и определило роль. Я постарался быть строгим, педантичным, властным, как бы быть «над бойцами». Но одновременно это атмосфера запустила во взгляд искру печали и фатализма. Мой герой смотрел на бойцов прощаясь с ними. Смотрел обреченно, так как будто больше никогда своих учеников не увидит. Он понимает, что готовит их к смерти в бою.