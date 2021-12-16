«Еще страховочку, и еще страховочку»: рязанский автосалон «Ле-Ман» ущемил права покупателя автомобиля

Фактически стоимость дополнительных услуг была больше размера скидки, которую предложил автосалон. Фото: Андрей ГРЕЧАННИК

Рязанский автосалон «Ле-Ман» привлекли к административной ответственности, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. По данным надзорного органа, дилер включил в договор купли-продажи условия, которые ущемили права потребителя.

Установлено, что рязанец заключил с ООО «Ле-Ман» договор купли-продажи автомобиля, но покупка машины была сопряжена с обязательным заключением дополнительного соглашения «Об условии предоставления скидки на автомобиль».

Согласно условиям дополнительного документа, чтобы получить скидку на автомобиль, нужно было соблюсти следующие условия:

- приобрести у страховых компаний-партнеров автосалона страховой полис по дополнительному страхованию – страхование финансовых рисков, связанных с утратой автомобиля в результате гибели или угона, и повреждением автомобиля (ГАП Страхование);

- застраховать жизнь у страховых компаний-партнеров автосалона;

- приобрести автомобиль за счет кредита, оформленного у банков- партнеров автосалона;

- заключить со страховой компанией-партнером автосалона договор добровольного страхования транспортного средства (КАСКО);

- купить у партнера автосалона дополнительной услуги по карте помощи аварийных комиссаров;

- купить у партнера автосалона дополнительной услуги по карте помощи на дорогах.

Согласно договору купли-продажи, цена автомобиля составляла 1 млн 659 тысяч рублей, а согласно допсоглашению, размер скидки составлял 129 тысяч рублей. Роспотребнадзор отметил, что стоимость дополнительных услуг в дополнительном соглашении не была указана.

Кроме того, согласно индивидуальным условиям договора потребительского кредита, заключенного между рязанцем и банком-партнером автосалона «Ле-Ман», стоимость дополнительных услуг составляла 206 881 рубль:

- услуги GAP - 15 300 рублей;

- услуги страхования жизни – 63 600 рублей;

- ассистанс услуги – 55 тысяч рублей;

- услуги медиакаско - 30 600 рублей;

- страхование от несчастных случаев и болезней – 42 381 рубль.

Фактически стоимость дополнительных услуг была больше размера скидки, предусмотренной дополнительным соглашением на 77 881 рубль.

Но и это еще не все. Стоимость дополнительных услуг предприимчивые коммерсанты включили в общую сумму кредита с начислением процентов. Другими словами, допсоглашение не только не улучшило положение потребителя, но и обязало его нести дополнительные финансовые потери.

«Таким образом, рассматривать подписание потребителем дополнительного соглашения в качестве волеизъявления потребителя не представляется возможным», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

Как указал надзорный орган, ООО «Ле-Ман» обусловило заключение договора купли-продажи обязательным заключением дополнительного соглашения. Покупатель не имел возможности приобрести автомобиль без заключения дополнительного соглашения.

В итоге, условия договора, которые ущемляли права потребителя, суд признал недействительными.

Постановление по делу об административном правонарушении вступило в законную силу. Автосалон ООО «Ле-Ман» решил его не оспаривать.

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