«Рожденные в опилках» - рязанский цирк празднует 50-летие

После реконструкции здание открыли в 2018 году.

17 декабря Рязанский государственный цирк отмечает 50-летие со дня своего основания. Точкой отсчета новой рязанской цирковой истории стал 1971 год, когда было построено то самое здание, которое помнит с детства огромное число горожан.

Центр радости и веселья

Хотя и до этого цирковое искусство было хорошо известно и любимо многими рязанцами. В 1910-е годы в Рязани в теплое время года братья Никитины устанавливали шапито. Так, в 1914 году в цирке Никитиных состоялось первое цирковое выступление Анатолия Дурова, представившего скромный номер с участием пяти собак. С 1927 по 1931 год в Рязани работает дощатый летний цирк, который арендовали различные коллективы.

Открывшееся в 1971 году новое капитальное здание было построено на месте, где когда-то располагалась лесопилка. И это очень символично, так как раньше манеж всегда посыпали опилками, а детей, появившихся в цирковых семьях, называли «рожденными в опилках».

Современное здание рязанского цирка, рассчитанное на 1700 зрителей, возвели буквально за два года. Так в Рязани появился центр веселья и радости общим объемом 57 200 кубических метров. А 4 сентября 2018 года обновленный после реконструкции цирк снова распахнул свои двери для зрителей.

Флагман детского досуга

15 декабря состоялась пресс-конференция, посвященная празднованию 50-летия Рязанского цирка. В ней приняли участие министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, директор «Рязанского государственного цирка» Елена Остроумова и, конечно же, артисты цирка.

На пресс-конференции все делились воспоминаниями.

Директор рассказала, что цирковые коллективы очень любят выступать в рязанском здании и относятся к нему как к своему дому. В Рязани для них всегда создавали самые комфортные условия, для того чтобы они всегда хотели приезжать.

- За полувековую историю на арене Рязанского цирка блистали знаменитые и любимые всеми артисты: Карандаш, Юрий Дуров, Маргарита Назарова, братья Запашные, Ирина Бугримова и другие звезды манежа. Сегодня наш цирк по праву является одним из флагманов детского досуга и семейного отдыха. Он пользуется заслуженной любовью у детей и их родителей, а также занимает достойное место в культурной жизни Рязани, - поделилась Елена Остроумова.

Министр культуры и туризма Виталий Попов рассказал, что, несмотря на богатую историю, новой жизнью цирковое искусство в Рязани начало жить с постройкой современного здания:

- Каждый из нас, вспоминая цирк, может испытать только самые добрые и яркие эмоции. И я вспоминаю свой восторг, как приходил сюда совсем маленьким, а уже потом и со своими детьми. И внука, как подрастет, тоже приведем.

Так цирк выглядел на рубеже XX и XXI веков. Фото: Рязанский государственный цирк.

Очень желанный цирк

Инспектор манежа Рязанского цирка Елена Чомахидзе рассказала свою личную историю, связанную с рязанским цирком. Здесь много лет назад она встретила своего мужа, стала цирковой артисткой, объездившей с гастролями полмира, и снова вернулась назад, но в уже новом качестве:

- В Рязанский цирк всегда привозят очень интересные программы. А в советские времена наш цирк вообще считался самым желанным, потому что в него всегда приезжали импресарио, отсматривавшие спектакли. Поэтому в Рязани обкатывали программы, которые затем отправлялись на гастроли за рубеж, и здесь выступали лучшие из лучших.

НА ЗАМЕТКУ

Программа мероприятий, приуроченных в 50-летию Рязанского цирка

18 декабря в 11:15 состоится открытие выставки «Чем пахнет цирк». В 12 часов для детей с ограниченными возможностями, детей-сирот или находящихся на попечении покажут шоу-программу «Аргонавты».

25 декабря в 15:15 пройдет торжество в фойе цирка. В программе: музыкальное сопровождение эстрадного оркестра, танцевальный мастер-класс для детей и выступления гимнастических студий, а также аттракционы от иллюзиониста-фокусника и мега-раскраска для детей.

В 16.00 в рамках акции «Цирк - отличникам» ребят с самыми выдающимися результатами в учебе пригласят на программу «Подарок на Рождество».