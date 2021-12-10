Опубликован перечень дорог Рязани и области, которые отремонтируют в 2022 году

Стало известно, где в Рязани и области отремонтируют дороги в 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Появился долгожданный перечень дорог, которые отремонтируют в 2022 году в Рязани и Рязанской области. Согласно документу регионального минтранса, новое асфальтовое покрытие получат десять улиц Рязани:

- улица Новоселов от дома 40а до дома 58;

- улица Горького от пересечения с улицей Новой до Куйбышевского шоссе;

- проезд Яблочкова в районе примыкания к улице Циолковского;

- улица Промышленная от пересечения с улицей Космонавтов до улицы Сельских Строителей (первый этап ремонта);

- дорога от улицы Промышленной, 27 до улицы Прижелезнодорожной, 21;

- улица Шевченко, Кремлевский Вал и Петрова полностью;

- улица Соборная и Соборная площадь от улицы Петрова до Кремлевского Вала;

- Ряжское шоссе от Куйбышевского шоссе – остановка «Авторынок» - граница Рязани.

Не забыли власти и о реконструкции Северной окружной дороги. Правда, сдача объекта планируется в четвертом квартале 2023 года.

Также в 2022 году дорожники установят освещение на Восточной окружной дороге от улицы Зубковой до разворотного круга в поселке Карцево.

Помимо Рязани, дорожные работы пройдут в 11 районах области. Всего в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 187 километров автодорог.

Полный список дорог Рязани и Рязанской области, которые отремонтируют в 2022 году

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