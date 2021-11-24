«Это просто фантастика!» – эксперты оценили проекты девелоперской компании «Мармакс»

Фото: Мармакс.

Рязанская девелоперская компания «Мармакс» приняла участие в деловом форуме Urban Space, который прошел 17 ноября в Москве в рамках недели Urban Week и премии Urban Awards.

Спикером форума стал основатель и генеральный директор компании Юрий Юров, который выступил на секции «PRO Продукт» с презентацией по теме «Благоустройство и инфраструктура». Он поделился подходом к проектированию общественных пространств и благоустройству, сформированным на основе реализованных и проектируемых компанией объектов.

Фото: Мармакс.

Юрий Юров, генеральный директор девелоперской компании «Мармакс», рассказал о принципах компании и чему уделяется особенное внимание при реализации объектов. Девелопер считает, что застройщик формирует среду для жизни, а среда - сознание человека. Поэтому компания благоустраивает не только внутреннюю, но и внешнюю территорию локации.

Фото: Мармакс.

Девелопер в своей презентации показал реализованные проекты ландшафтного дизайна дворов, которые включают высаженные взрослые деревья, привезенные из европейских питомников, клубные сервисы такие как: фитнес-зал, коворкинг, детская игровая комната, постоматы. Отдельно были продемонстрированы инженерные решения, во всех квартирах девелопера сразу заложен теплый пол и шумоизоляция пола и межквартирных стен. Внешнему благоустройству компания уделяет особое внимание, здесь вы не увидите асфальта, только керамическая плитка или брусчатка отсутствие воздушных линий электроснабжения, они убираются под землю. Компания устанавливает малые архитектурные формы, а для выразительности архитектуры домов в ночное время использует архитектурную подсветку.

Специалисты строительной отрасли отметили, что решения, реализуемые региональным девелопером «Мармакс», их приятно удивили. Некоторые застройщики запланировали поездку в Рязань, чтобы познакомиться с проектами девелопера.

Анастасия Кременчук. Фото: Мармакс.

Анастасия Кременчук, главный редактор портала Urbanus.ru и модератор форума Urban Space: «Выступление Юрия Юрова было одним из самых запоминающихся на форуме. Проработка и реализация проектов девелопера вызвали оживление в зале, и спикера даже не хотели отпускать после окончания тайминга. Уверены, что воочию проекты «Мармакс» такие же впечатляющие, как на презентации!»

Екатерина Камазинская. Фото: Мармакс.

Екатерина Камазинская, PR-менеджер Urban Awards: «Очень понравилась позиция компании: застройщик должен формировать среду, а среда - сознание человека. Компании «Мармакс» важно, насколько комфортно клиенты будут ощущать себя в будущем районе проживания. Внимание к деталям прослеживается во всем: выборе строительных и отделочных материалов, планировочных решений, ландшафтном дизайне и многом другом. В каждом комплексе предусмотрены собственный спорт-зал, бесплатная игровая комната для детей, общественные коворкинги, чтобы люди могли спокойно работать, заниматься спортом, не покидая пределы проекта и не беспокоясь о том, где оставить ребенка. Поразительно, но в проектах «Мармакс» даже играет классическая музыка, при этом плейлисты регулируются. Это просто фантастика!»

Urban Space — первый специализированный форум, ориентированный на продукт. Масштабное мероприятие для лидеров рынка недвижимости, включающее в себя разнообразные форматы и площадки, представляются лучшие кейсы от лидеров рынка.

Форум собрал на одной площадке первых лиц и топ-менеджеров крупнейших девелоперских, финансовых, консалтинговых компаний и агентств недвижимости, известных архитекторов и урбанистов, руководителей отделов продукта, маркетинга и PR, а также авторитетные СМИ.