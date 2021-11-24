ООО «Гусь Молочный»: Главное для нас - добросовестное отношение к делу!

Продукция коллектива молочного цеха ООО «Гусь Молочный» на всероссийской выставке «Золотая осень - 2021» завоевала 10 медалей высшей пробы.

На XXIII Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2021», проходившей 5-8 ноября на площадях конгрессно-выставочного центра «Патриот-Экспо» Минобороны России, молочный цех ООО «Гусь Молочный», что расположен возле деревни Тимохино Касимовского района Рязанской области, прославился тем, что его продукция получила целых десять медалей - из них три медали золотых, пять медалей серебряных и две - бронзовых!

Белокрылый «Гусь молочный» взлетел высоко

Еще летом Рязанское областное министерство сельского хозяйства по предприятиям области разослало информацию о выставке. Сотрудники «Гуся Молочного» поняли, что участие в конкурсе не будет сложным и затратным: достаточно написать заявку, а потом привезти образцы продукции в НИИ Россельхознадзора. Прежде таких предложений не было, потому рискнули попробовать… В остальном взлет «Гуся Молочного» к победным десяти медалям на выставке «Золотая осень - 2021» стал вполне закономерным итогом дружных усилий сотрудников цеха.

В Касимовском районе есть река с именем Гусь. Она дала наименование и знаменитому городу Гусь-Хрустальный, и старинному поселку Гусь-Железный, и Гусевскому Погосту, и деревне Гусь-Парахино. При выборе названия предприятия имела место ассоциации с белым оперением гусей, с молочными речками русских сказок. Исток же «Гуся молочного» находится в соседнем старинном селе Ибердус.

Необходимые пояснения

Был в советское время в селе Ибердус колхоз с молочной фермой «Животновод». Он давал работу сотням жителей сел Ибердуса, Гиблиц (малая родина летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Владимира Викторовича Аксенова), десятка окрестных деревень. Его пытались поставить на капиталистические рельсы, но к нулевым он пришел в полный упадок. А ведь тут на заливных лугах произрастает уникальное разнотравье - основа рациона для стада, дающего молоко исключительных вкусовых качеств.

На такое положение дел обратили особое внимание патриотически настроенные инвесторы из Москвы. В феврале 2004 года было учреждено частное сельхозпредприятие ООО «Ибердус», которое благодаря инвестициям приобрело остатки стада, фермерские постройки и оборудование колхоза «Животновод». Так удалось сохранить многие десятки рабочих мест и сократить отъезд местных жителей в города.

За производство молока «Ибердус» принялся по-крестьянски ответственно, с однозначной перспективой развития на десятилетия вперед. Инвесторы поставили задачу производить только высококачественное молоко на кормовой базе принадлежащих «Ибердусу» сельхозугодий.

Была проблема сбыта сырого молока, хорошо известная всем хозяйствам России - малым и средним молочным фермам. В Центральной России крупные предприятия по переработке молока добиваются местной монополизации и диктуют крестьянам заниженные закупочные цены. 6-8 рублей за литр сырого даже высококачественного молока было делом обычным. При таких закупочных ценах выживать сельхозпроизводителям практически невозможно.

Алчная политика монопольных производителей создавала почву для снижения качества исходного продукта. В конечном же счете страдал потребитель - вместо здорового натурального молока и молочных изделий наши соотечественники получали низкокачественные эрзацы. Об искусственно низких закупочных ценах на молоко в большинстве СМИ умалчивали, но в последнее время о проблеме заговорили даже на центральных каналах телевидения.

Был взят курс на производство молочной продукции премиум-класса

К концу нулевых руководители и учредители ООО «Ибердус» поставили перед собой задачу организовать смежное предприятие по переработке собственного молока - производству высококачественных молочных продуктов. В 2012 году было решено на землях «Ибердуса» строить современный цех по переработке сырого молока. Предприниматели изначально взяли курс на производство молочной продукции премиум-класса. Был зарегистрирован свой торговый знак «Рязанка», который указывает на Рязанскую Русь, является общепонятным символом деревенской культурной самобытности: крестьянской доброй совести, для которой верность традициям и стремление к наилучшему качеству - потребность души.

Неоднократно из уст президента России Владимира Путина мы слышали выражения: «главное - люди», «главное - простой человек», «главное - насущные жизненные интересы наших соотечественников». Во многом они стали девизами и для формирования трудового коллектива молочного цеха. Генеральный директор ООО «Гусь Молочный» Артемий Сысоев рассказывает:

- Параллельно с созданием цеха формировался трудовой коллектив, из многоопытных специалистов молочной отрасли, с одной стороны, и энергичной молодежи - с другой. Надежное будущее малых сельхозпредприятий в возрождении традиционных артельных принципов работы в соответствии с совестливостью, взаимовыручкой и ответственностью перед своими товарищами. На нашем небольшом предприятии номенклатура рабочих мест велика, как и на любом другом перерабатывающем производстве: главный инженер, технолог, заведующая лабораторией, бухгалтер, энергетик, мастер смены, оператор пастеризационно-охладительной установки, оператор фасовки, оператор централизованной мойки, водитель, кладовщик, уборщица и так далее, но занимают их только активные люди, готовые вникать в работу предприятия, осваивать и совмещать смежные должности. Ведь принцип артельной взаимопомощи должен соблюдаться всеми. Так каждая должность становится высокотехнологичной, ведь от труда одного зависит результат для всех.

С проблемами справлялись своими силами

Проблем было много: помимо возведения зданий, монтажа оборудования, нужно было к стройке подвести надежную дорогу, организовать с нуля основные коммуникации электро-, газо- и водоснабжения, смонтировать систему очистки сточных вод. Планировалось цех подготовить к работе за год-полтора. Однако реализация затянулась вплоть до 2018 года.

Каких усилий и нервов все это потребовало, знают только сами сотрудники ООО «Ибердус» и цеха «Гусь Молочный». Довелось столкнуться и с сильнейшим неофициальным противодействием влиятельных фигур, которые по своим интересам протежировали других производителей молочной продукции.

Впрочем, проблема такого скрытого давления не исчерпана до сих пор, но сотрудники «Ибердуса» и молочного цеха настроены не уступать. Тем более сотрудники «Ибердуса» и «Гуся Молочного» при подготовке производственной базы находили и вполне сочувственное отношение и федеральных учреждений - Ростехнадзора, Федеральной налоговой службы, Россельхознадзора, Госавтоинспекции, и областных - Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области, Рязаньоблгаза и других.

Заведующая лабораторией Ольга Михайловна Назарова устроилась на работу в «Гусь Молочный», когда еще был котлован для будущего цеха:

- Премиум-класс выражается в том, что продукция вырабатывается из натурального молока без использования компонентов немолчного происхождения. Выпускаем молоко пастеризованное цельное, молоко топленое из цельного молока, фруктово-ягодные йогурты четырех видов, 20-процентную сметану, кефир из цельного молока и однопроцентный, ряженку, творог 3% и 9% жирности, творожную массу с изюмом, сыр мягкий «по-Адыгейски», масло сладко-сливочное несоленое «Традиционное», кисломолочный напиток «Мацони». Начинали с шести наименований, а теперь их уже шестнадцать, из них десять получили медали. Мощность цеха позволяет перерабатывать до 10 тонн в сутки. Изделия продаются в «Молочной лавке» Гуся-Железнного, в сети «Яшин хлеб» Касимова. Поступает продукция в санаторий «Касимовские зори». Значительные объемы отвозят в Москву по спецзаказам.

Необходимо добиваться признания нужности продукции

Конечно, всякое предпринимательство подразумевает частный интерес и достижение прибылей, но организаторы как производственного процесса ООО «Ибердус», так и молочного цеха «Гусь Молочный» в первую очередь видели в своей деятельности непременное участие в решении общегосударственных проблем современной России. Именно в русле такой идейной тенденции они считают необходимым добиваться признания нужности их продукции и трудовых усилий.

На «Золотой осени - 2021» среди региональных «китов» молокопереработки «Гусь Молочный» достойно показал себя и свою продукцию. Производители из Рязанской области отличились в целом - по итогам конкурса «За производство высококачественной пищевой продукции», прошедшего в рамках агропромышленной выставки «Золотая осень - 2021», рязанцы завоевали 27 медалей, из них 15 - за молочные продукты. Среди рязанцев «Гусь Молочный» стал безусловным лидером.

Такова актуальная общегосударственная президентская политика по обеспечению продовольственной безопасности нашей Родины и развитию малых и средних предприятий в сельской местности. Ее реализация позволяет не только сохранять население российских сел и деревень, но в перспективе и возрождать его. Во весь рост встала президентская программа народосбережения нашего Отечества.

Президент России Владимир Путин недавно поставил перед Правительством РФ задачу не только развития отечественного производства, но и повышения качества продукции, особенно в продовольственной сфере. Доброкачественные продукты питания уже сами по себе обеспечивают должный уровень здоровья наших соотечественников.