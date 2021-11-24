«ЕДИНСТВО» с рязанцами: 15 лет как за каменной стеной

ГК «ЕДИНСТВО» старается соответствовать современному облику города, строя красивые дома, жить в которых будет хорошо многим поколениям рязанцев.

О том, насколько успешно развивается регион, судят по введенным в строй объектам жилья и социальной сферы. Созидательная деятельность строителей направлена на решение конкретных задач – обеспечение людей качественным и доступным жильем, а также формирование безопасного и гармоничного пространства вокруг него.

Одним из пионеров рынка недвижимости Рязани является Группа компаний «ЕДИНСТВО», ведущая свою историю с 2006 года. За 15 лет своего существования строительная компания вложила немало усилий в формирование комфортной городской среды для рязанцев – более 34% в общем объеме жилья, введенного в эксплуатацию в Рязани, приходится на ГК «ЕДИНСТВО». Во всех районах своего присутствия застройщик смог предложить покупателям большой выбор жилья в разных классах и ценовых категориях. Главное отличие бренда – максимально бережное и тактичное включение новых строительных проектов в архитектурную ткань города. Строить для земляков – это честь, уверено руководство компании. Поэтому «ЕДИНСТВО» старается соответствовать современному облику города, строя красивые дома, жить в которых будет хорошо многим поколениям рязанцев.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, НАЦЕЛЕННОСТЬ НА РЕЗУЛЬТАТ И СПЛОЧЕННОСТЬ КОМАНДЫ

Если заглянуть в прошлое стабильных компаний с многолетним опытом, то легко убедиться в том, что их успех не был случайным. За имиджем надежного и эффективного бизнеса и уважением в обществе всегда стоит упорный кропотливый труд, нацеленность на результат и сплоченность команды – от рядовых работников до руководителя. В Группе компаний «ЕДИНСТВО» с самого начала сделали ставку на ответственность и профессионализм людей, которые объединились, чтобы сделать архитектурный облик нашего города более ярким и современным, а дома рязанцев – комфортными и безопасными. Первый офис компании открыл двери для клиентов в ноябре 2006 года, но едва дело начало развиваться, грянул мировой финансовый кризис. Экономические трудности стали лакмусовой бумажкой, первой проверкой на устойчивость бизнеса и веру в успех для всех его участников. Оказалось, что даже на фоне общего спада можно как найти условия, необходимые для роста компании, так и «выстрелить» с успешными проектами. К счастью, благодаря сплоченности и профессионализму коллектива, компания не только сумела преодолеть кризис, но и вышла на новый уровень развития. Более того, уже спустя год «ЕДИНСТВО» активно внедряет современные направления в строительстве и берет курс на расширение географии возводимых объектов, так что уже в 2011-м в портфеле предложений девелопера были квартиры во всех районах города. Интерес клиентов к инновационным, ориентированным на потребности клиентов объектам ГК «ЕДИНСТВО» рос, и компания, соответственно, расширяла территорию присутствия.

В 2014 году главный офис компании получил новую прописку – в собственном здании на площади более 1000 м2 на ул. Вокзальная, д. 41. Это самодостаточная полноценная инфраструктура, в которой грамотно организована работа всех служб и создана уютная приветственная зона для гостей. А на свое десятилетие ГК «ЕДИНСТВО» преподнесла рязанцам роскошный подарок – каждый клиент компании стал участником масштабного розыгрыша, результаты которого объявили на праздничном финале акции «Юбилеи созданы, чтобы их отмечать». Победитель стал обладателем главного приза – автомобиля SKODA Rapid. Поздравить любимую компанию с круглой датой на площадке у центрального офиса собрались более 1000 человек.

Взаимодействие застройщика с жителями предполагает максимальную открытость, ведь люди должны быть уверены в том, что вся необходимая документация у него в порядке, работы ведутся в соответствии со СНиПами, и дом, в котором они купили квартиры, будет достроен в срок. Чтобы быть еще ближе к своим клиентам, ГК «ЕДИНСТВО» начала активно развивать социальные сети – через них девелопер презентует свои новые проекты, представляет отчеты о ходе строительства того или иного жилого комплекса и общается с подписчиками сообществ. А в 2017 году у ГК «ЕДИНСТВО» появился свой фирменный персонаж – очаровательный Енот Полосатов сразу же стал любимчиком жителей города и области. Анимированный символ компании появляется на городских праздниках, вручает призы и пользуется большим успехом у маленьких рязанцев.

Быть первыми во всем, что способствует улучшению качества жизни клиентов – следуя этому принципу, в 2018 году девелопер запускает самую крупную акцию в истории компании и города «Выигрывайте все». Ее участниками стали более 3000 человек, а призовой фонд составил более 2 млн руб. Победителю акции досталась квартира в ЖК «Шевченко»! Столь масштабные акции проводятся по особым случаям, да и фактор везения нельзя исключать, а о комфортных условиях для своей семьи мечтают все, кто планирует приобретение жилья. Именно поэтому в 2019 году в компании стартовала уникальная программа «Спеццены», с помощью которой клиенты могут рассчитывать на индивидуальные условия при покупке квартиры.

2020 год бросил новые вызовы российской строительной отрасли. Сначала застройщикам пришлось перестраивать бизнес под новые правила деятельности с эскроу-счетами, затем в стране грянула пандемия коронавируса. И тут можно говорить совершенно точно: пережив не один кризис, оставшиеся на рынке строительные компании становятся стрессоустойчивыми и достаточно быстро реагируют на все изменения в экономике, технологиях и в законодательстве. ГК «ЕДИНСТВО» активизировала все резервы и сумела в кратчайшие сроки отладить удаленную работу со своими клиентами. Для удобства и максимальной безопасности был разработан уникальный Д-СЕРВИС (дистанционный сервис), успешно проводятся онлайн-показы объектов и видео-встречи, а сделки осуществляются в электронном виде.

К своему юбилею девелопер подошел с блестящими результатами и амбициозными задачами – в 2021 году компания запустила четыре новых объекта масштабного строительства.

Генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев: Мы считаем, что гордость за знаменитых людей должна быть сопоставима с гордостью за дом, в котором ты живешь.

«ЕДИНСТВО» КОМФОРТА, КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ

На сегодняшний момент Группа компаний «ЕДИНСТВО» входит в топ-50 крупнейших застройщиков России по объемам жилищного строительства и является одним из лидеров в Рязанской области. За 15 лет девелопер построил и ввел в эксплуатацию более 1,3 миллиона кв. м недвижимости. А это порядка 50 тысяч клиентов, купивших квартиры в «ЕДИНСТВЕ», которые смогли улучшить жилищные условия.

– Ежегодно 30% от числа наших покупателей – это люди, которые приобретали у нас жилье, либо их родственники, то есть пришедшие по рекомендации, – отмечает генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев. – Это самый главный показатель того, что группа компаний находится на рынке неслучайно.

Подняв планку на старте бизнеса, команда все эти годы не снижала обороты, постоянно совершенствуя качество строительства и внедряя в проектах современные технологии. Своим жилым комплексам строители дают громкие имена – Маргелов, Мичурин, Рокоссовский, Суворов, Гагарин, Чапаев, Полетаев, Нахимов, чтобы собственники квартир могли гордиться местом жительства и рассказывать о нем друзьям и знакомым.

– Для каждого нашего жилого комплекса мы придумываем названия с особым значением. И такие имена появляются неслучайно, – рассказывает Антон Сергеевич. – Мы считаем, что гордость за знаменитых людей должна быть сопоставима с гордостью за дом, в котором ты живешь. А для того чтобы так было, мы работаем каждый день.

Группа компаний строит практически во всех микрорайонах Рязани, возводя одновременно более 10 многоквартирных домов. Каждый новый объект девелопера притягивает к себе внимание жителей яркими архитектурными решениями фасада, высокотехнологичным оборудованием, разнообразными планировками квартир и благоустроенной инфраструктурой дворовых территорий. Кстати, недавно Группа компаний объявила, что теперь все ее возводимые жилые дома будут не ниже комфорт-класса.

Неизменно учитывая интересы клиентов, Группа компаний придерживается лояльной ценовой политики, суть которой заключается в оптимальном соотношении цены предлагаемого жилья и его качественных характеристик.

В ежедневном портфеле предложений «ЕДИНСТВА» более 1500 квартир, так что покупатели могут быть уверены: им подберут именно тот вариант, о котором они мечтали. Все жилые комплексы сдаются в эксплуатацию в определенный договором срок – гарантии клиентов по своевременной сдаче купленных квартир обеспечиваются строгим соблюдением компанией законодательства по реализации объектов.

Высокое качество строительства ГК «ЕДИНСТВО» отмечено на федеральном уровне. Так, в 2016 году ЖК «Приокский парк» был признан лучшим среди маломасштабных проектов и четвертым – среди всех финалистов второго градостроительного конкурса Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в номинации «Лучший реализованный проект комплексного освоения территории». В 2019 году три жилых комплекса девелопера стали финалистами ежегодного Градостроительного конкурса ТОП ЖК: «Мичурин» и «Фамилия» в номинации «Лучший жилой комплекс – новостройка в Рязанской области», «Фамилия» и «Чапаев» – «Лучший жилой комплекс – новостройка в Рязанской области, доступное жилье». Согласно заключению экспертов, они соответствуют всем критериям качества, комфорта и безопасности. Всего за 15 лет работы Группе компаний присудили более 60 наград.

Еще одно важное качество, которым должен обладать строительный бизнес, – это информационная прозрачность. Покупатели недвижимости вправе знать все о деятельности застройщика и всех этапах строительных работ, которые он ведет на своих объектах. По итогам ранжирования Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), ГК «ЕДИНСТВО» обладает максимальным рейтингом открытости Б1. Это самый высокий рейтинг среди застройщиков Рязанской области. Более открытой к общению с жителями строительной компании в нашем регионе, пожалуй, найти будет трудно. Кроме активной работы с клиентами в виде регулярных отчетов в соцсетях и на сайте, на связи с жителями генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев. Ежемесячно в инстаграм-аккаунте www.instagram.com/edinstvo_62 руководитель отвечает на самые актуальные вопросы – как поступившие заранее, так и те, что рязанцы задают в прямом эфире.

– Судя по количеству вопросов, которые поступают до и во время эфира, и постоянно растущему числу участников наших встреч, мы понимаем, что в принципе формат такого общения очень востребован, – объяснил позицию компании Антон Сергеевич. – С одной стороны, люди могут получить ответы на любые вопросы без цензуры, с другой, мы видим, что интересует и беспокоит наших клиентов, и стараемся оперативно им все разъяснить.

На сегодняшний момент Группа компаний «ЕДИНСТВО» входит в топ-50 крупнейших застройщиков России по объемам жилищного строительства и является одним из лидеров в Рязанской области.

КУПИТЬ КВАРТИРУ НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ

Умение соответствовать требованию времени – залог того, что компания сможет удержать ключевые позиции на рынке. Благодаря накопленному опыту и готовности отвечать на запросы общества, ГК «ЕДИНСТВО» всегда предлагает дополнительные преимущества при покупке квартир.

В основе работы девелопера с клиентами лежит принцип индивидуального подхода, который позволяет подобрать предложение, отвечающее всем необходимым критериям. Формула расчета выглядит следующим образом: выгода = индивидуальные условия + спеццена. Оба слагаемых рассчитываются с учетом многих параметров, обозначенных конкретным клиентом.

В числе индивидуальных условий, которыми можно воспользоваться, – три вида беспроцентной рассрочки от компании, специальные ставки по ипотеке от партнеров-банков, ипотека с нулевым первоначальным взносом, а также ипотека с государственной поддержкой до 1 июля 2022 года. Кстати, рассчитать и правильно подобрать подходящий вам вариант ипотеки может ипотечный брокер, который работает непосредственно в офисе компании.

Для тех, кто предпочитает оплату в виде рассрочки, компания предлагает на выбор несколько видов такого платежа на объекты, находящиеся на стадии строительства:

Первый взнос не менее 70% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

Первый взнос не менее 50% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на шесть месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома), с обязательной оплатой до 70% в течение трех месяцев с момента подписания договора.

Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с нефиксированной ценой и получить рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время. Данная схема предусматривает, что последующие платежи будут взиматься по цене 1 кв. м площади квартиры, действующей на день оплаты.

С 2019 года для клиентов ГК «ЕДИНСТВО» работает уникальная программа «Спеццены», в рамках которой для клиента формируют специальную цену с учетом таких параметров, как: жилой комплекс, район, выбранная квартира и ее площадь, а также дополнительные параметры.

– Специальные цены предусматривают не только снижение стоимости одного объекта по сравнению с другими, – объясняет Антон Воробьев. – Персональное предложение по спеццене формируется, исходя из общения с конкретным клиентом. Удобные клиенту условия приобретения, виды оплаты, сроки оплаты, метражи и много других факторов нужно учесть, чтобы по итогам обсуждения сформировать для него какую-то индивидуальную модель, которая бы его устраивала на 100%. Чтобы получить выгоду по особой формуле ГК «ЕДИНСТВО», нужно лишь обратиться в офис продаж девелопера, где специалисты сделают для вас индивидуальный расчет. Со своей стороны компания старается предоставлять клиентам максимум услуг в режиме «одного окна».

Все клиенты, заключившие договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО», получают в подарок карту дисконтной системы «Вместе». Цель программы – объединить в одной карте большое количество самых разных скидок от партнеров компании и таким образом сделать ее действительно полезной для владельца. Полный перечень предприятий партнеров опубликован на сайте http://vmeste62.ru/discount/.

В Группе компаний «ЕДИНСТВО» с самого начала сделали ставку на ответственность и профессионализм людей, которые объединились, чтобы сделать дома рязанцев комфортными и безопасными.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ КВАРТИРНОГО ВОПРОСА

Для покупки новой квартиры многие принимают решение продать старое жилье. Но без достаточного опыта самостоятельно осуществить сделку бывает крайне трудно и есть вероятность столкнуться с мошенниками. И тут на помощь своим клиентам приходит Группа компаний «ЕДИНСТВО» с программой «Трейд-зачет». Девелопер предоставляет вам уникальную возможность забронировать понравившуюся квартиру на длительный срок (до двух месяцев), а партнеры компании – ведущие агентства недвижимости – помогут реализовать старое жилье в счет нового. А если же вы уже приобрели квартиру у этого девелопера, и дом находится еще на стадии строительства, но вы мечтаете о расширении, у компании есть отличный вариант и на этот случай – программа «Трейд-обмен», которая позволяет обменять свою квартиру на квартиру большей площади в этом же доме на самых выгодных условиях!

В случае необходимости клиент может воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров ГК «ЕДИНСТВО» или оформить рассрочку по оплате нового жилья. Доверяя комплексное решение своего квартирного вопроса одному из крупнейших и надежных девелоперов, вы гарантированно получаете:

– современную, комфортную, уютную квартиру в выбранном районе города Рязани;

– выгодные условия продажи вашей квартиры, благодаря работе партнера ГК «ЕДИНСТВО»;

– гарантию приобретения понравившейся квартиры благодаря услуге бронирования.

Новоселье в новостройке обычно начинается с отделочных работ. Но не у всех собственников есть желание или свободные средства, чтобы ремонтировать квартиру с нуля. Именно поэтому большинство экспертов рекомендуют из всех вариантов готовности квартиры выбирать предчистовую отделку. Это промежуточный этап между черновой и полной отделкой. Все самые шумные и грязные отделочные работы уже сделаны. В квартире выровнены и оштукатурены стены, установлена качественная входная металлическая дверь, подведены системы водоснабжения и канализации, газоснабжения, сделана шумоизоляция и стяжка пола, установлены приборы учета, проведена проводка электричества с подключением освещения и установлены розетки, выключатели, установлены подоконники. При выборе предчистовой отделки сохраняется возможность создания индивидуального дизайна.

За 15 лет девелопер построил и ввел в эксплуатацию более 1,3 миллиона кв. м недвижимости. А это порядка 50 тысяч клиентов, купивших квартиры в «ЕДИНСТВЕ», которые смогли улучшить жилищные условия.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

На сегодняшний день бренд «ЕДИНСТВО» готовится к переходу на новый уровень – расширение территории застройки и освоение соседних областей. Однако, по словам генерального директора Группы компаний Антона Воробьева, присутствие в другом регионе не означает, что Рязань перестанет быть базовым городом для строителей.

Чтобы понять, какой значимый вклад за 15 лет внесла Группа компаний в развитие и преобразование Рязани, достаточно оглянуться вокруг – жилые комплексы, названные в честь знаменитых людей, в которых создана комфортная и гармоничная среда для взрослых и детей, украшают практически каждый район. Надеемся, что профессионализм и слаженная работа «ЕДИНСТВА» на благо жителей позволит команде и дальше показывать самые высокие результаты, брать новые вершины и менять наш город к лучшему.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Инвестировать в новостройки выгодно

Согласно проведенным ГК «ЕДИНСТВО» исследованиям, порядка 20% клиентов компании – инвесторы, которые регулярно вкладываются в проекты с целью получения дохода и дальнейшей перепродажи. Средний годовой доход от инвестиций составляет 12%, при этом доходность некоторых проектов доходит до 20% годовых, что значительно выше любого банковского вклада.

ПОДРОБНОСТИ

Всю информацию обо всех объектах, уникальных программах и акциях ГК «ЕДИНСТВО» можно получить в центральном офисе по адресу: ул. Вокзальная, 41, (пом. Н5) и по телефону: (4912) 900-700. Сайт edinstvo62.ru.

*Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО». Подробности по телефону 8 (4912) 900-700 или в офисе продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО» по адресу: ул. Вокзальная, 41, помещение Н5 или на сайтах: specprice62.ru и edinstvo62.ru. С подробными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайтах банков-партнеров. Полный список банков-партнеров представлен на сайте edinstvo62.ru в разделе «Ипотека». Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф.

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