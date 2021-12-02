«Я привился ЭпивакКороной», - признался рязанский врач. Вот что из этого вышло

«Врач искал в интернете "свою" вакцину. Увидел тот самый препарат в "ЭпивакКороне"...

Рязанский врач анестезиолог-реаниматолог рассказал, что чувствовал, когда привился вакциной «ЭпивакКороной». Вот что сказал специалист больницы имени Семашко Виктор Авдеев.

«Я привился вакциной «ЭпивакКорона». Самочувствие было хорошее, никаких осложнений я не отметил. Работал как обычно. Второй этап вакцинации также прошел без особенностей, покраснений и отечности в месте укола не было, - сказал анестезиолог, и добавил, что «ЭпивакКорона» подходит лично ему.

«Я искал и изучал информацию, что-то смотрел в интернете. И выбрал ту вакцину, которая подходит лично мне. «ЭпивакКорону» выбрал, исходя из ее характеристик: она более облегченная, чем «Спутник V». Но уровень антител после вакцинации я еще не проверял», - признался врач.

Опасений у доктора никаких не было, он считает, что «разработка вакцины – это колоссальный труд людей, затраченный на ее создание и производство». Он доверяет им [разработчикам] в полной мере.

«Отбросьте свои сомнения в том, что существует какая-то опасность. Вакцина полностью безопасна», - заверил Авдеев.

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