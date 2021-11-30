Как для рязанцев пройдет переход на цифровые больничные листы

"Фонд будет автоматически оповещать работодателей об открытии их сотрудникам «больничных», изменении их статуса", - отметил и.о. заместителя управляющего ФСС в Рязанской области Михаил Лапицкий.

Современная жизнь неразрывно связана с цифровыми технологиями. Сегодня мы через интернет делаем покупки, записываемся на прием к врачу и в организации, оплачиваем коммуналку, учебу и так далее. В каждом мобильном телефоне – специальные приложения и сервисы. И все это, для того чтобы упростить жизнь. На федеральном уровне эти стремления закрепляют законодательно.

Так, с 1 января 2022 года все организации страны повсеместно переходят на электронный больничный. Как будет проходить процедура отказа от привычного бумажного листка нетрудоспособности? Отразится ли это как-то на потребителях? Насколько оправдано нововведение? Чтобы разобраться в этих вопросах, ГУ – Рязанское региональное отделение Фонда социального страхования РФ совместно с редакцией «КП-Рязань» провели круглый стол «В ногу со временем. Цифровые технологии государственных услуг».

ЛИСТ, КОТОРЫЙ НЕВОЗМОЖНО ПОТЕРЯТЬ

Перевод документа в цифровое поле – не только дань времени. На самом деле все просто: с нового года в медицинских организациях будут формироваться только электронные листки нетрудоспособности. Об их открытии тому или другому сотруднику региональный Фонд соцстраха будет информировать кадровые службы организаций. Он же – напрямую выплатит пособие по временной нетрудоспособности. Этому способствует прямой документооборот между медицинской организацией, Фондом социального страхования и работодателем.

- С 1 января 2022 года Фонд социального страхования переходит на проактивную (беззаявительную) выплату пособий по нетрудоспособности, по беременности и родам. Фонд будет автоматически оповещать работодателей об открытии их сотрудникам «больничных», изменении их статуса. На основании этих данных работодатели будут принимать решение о внесении отметки в табель учета рабочего времени, - отметил и.о. заместителя управляющего ФСС в Рязанской области Михаил Лапицкий.

Переход к «проактивному» режиму выплат призван минимизировать человеческий фактор. Электронный больничный невозможно подделать, потерять, порвать или помять, он не сгорит и не попадет под дождь, который может смыть важные данные. Также при техническом введении данных из выверенной базы максимально сокращается риск ошибок в документе.

О новом порядке получения компенсации по нетрудоспособности рассказали на круглом столе регионального ФСС и «КП-Рязань».

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ НА РЕАБИЛИТАЦИЮ

Купить медицинские ходунки, матрас против пролежней и массу других товаров для реабилитации давно возможно через Интернет. Сегодня заговорили о том, что на крупных маркетплейсах можно будет использовать электронный сертификат как раз для приобретения спецсредств.

«Электронный сертификат» – новый проект Фонда социального страхования. Он не является заменой традиционных способов получения государственной поддержки. Это, скорее, новый платежный документ для приобретения технических средств реабилитации, хотя средства на покупку не поступают на карту покупателя – их резервируют в Федеральном казначействе. После выбора необходимого товара или услуги деньги поступают напрямую продавцу. Это позволяет избежать нецелевого использования средств. Если выделенных денег не хватит, можно будет произвести доплату собственными сбережениями. Также можно вернуть продавцу товар, если он не подошел покупателю.

- Электронный сертификат — это электронная запись в реестре, которая привязывается к номеру банковской карты клиента платежной системы МИР. Денежные средства на карту не перечисляются, а резервируются в Федеральном казначействе до совершения покупки. Обладатель сертификата может самостоятельно выбрать технические средства реабилитации из каталога, сформированного Фондом соцстраха, - рассказала заместитель управляющего Рязанским региональным отделением ФСС РФ Оксана Иванова.

Цифровой сертификат на покупку реабилитационных средств уже опробовали в пяти регионах России. В Рязани его оформили пока только двое жителей.

Тема круглого стола: «В ногу со временем. Цифровые технологии государственных услуг».

НАВИГАТОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

На круглом столе презентовали новое мобильное приложение Фонда социального страхования РФ «Социальный навигатор». Оно не только позволит записаться на прием или узнать о различных социальных услугах. В приложении есть калькулятор расчета пособий и календарь соцвыплат. Мама двух малышей Юлия Виноградова рассказала, насколько удобно приложение в использовании, как оно помогает оперативно найти важную информацию.

Конечно, рано говорить о совершенстве нового мобильного сервиса. Но работа по улучшению его функционала ведется постоянно. «Социальный навигатор» информирует, кому какие выплаты положены, как оформляется больничный, где и как получить технические средства. Теперь не придется идти в Фонд или дозваниваться на «горячую линию»: оперативно получить информацию о социальных услугах поможет новый цифровой сервис ФСС РФ.

КСТАТИ

Опыт внедрения электронных больничных в Рязанской области – не такое уж новшество. Электронные листки нетрудоспособности начали действовать с 1 июля 2017 года. Первопроходцами стали Областная клиническая больница и Рязанская городская больница № 4. К концу 2017 года 11 медицинских организаций могли формировать электронные больничные листки. Сегодня, по данным регионального отделения ФСС, 94% листков нетрудоспособности в Рязанской области формируется в электронном виде.

СКАЗАНО!

Управляющий рязанским отделением ФСС Игорь Кудряшов:

- В 2021 году утверждена «Концепция цифровой трансформации социальной сферы». Согласно ей, в России будет создана единая цифровая платформа, которая объединит информационные системы Минтруда, Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федеральной службы по труду и занятости, учреждений медико-социальной экспертизы. Это даст возможность - к концу 2024 года все социальные выплаты оформлять только онлайн – беззаявительно, без сбора документов и посещений госучреждений.