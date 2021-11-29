Выпадение волос и спазмы в животе: рязанка рассказала о необычных симптомах коронавируса

Нина Ханова находится в палате №13 пульмонологического отделения рязанской ОКБ. Фото: издательство "Пресса".

Жительница села Малинищи Пронского района Нина Ханова рассказала о необычных симптомах коронавируса. По словам женщины, ковид у нее начался не с температуры, а… с выпадения волос.

«Волосы начали сыпаться прямо вместе с луковицами, так на встречу с этим вирусом отреагировал мой организм, цитирует «Пресса» Нину Ивановну. — Увидев это, взрослая дочь сбрила остатки [волос] с моей головы».

После этого, по словам женщины, начались сильные спазмы брюшной полости, от которых она спасалась обезболивающими таблетками. И только на четвертый день пришла температура - до 39 градусов, ну а дальше - одышка.

«От соседок по палате (Нина Ханова сейчас находится в красной зоне – Ред.) знаю, что у них тяжелую форму коронавируса спровоцировал высокий уровень сахар в крови, — продолжает женщина. — Признаки вируса проявляются по-разному»

Как отметила женщина, все ее соседи по палате – две 52-летние и одна 75-летняя – не вакцинировались и якобы сожалеют теперь об этом. Сама Нина Ханова тоже боялась вакцинации, потому что страдала хроническими заболеваниями.

Женщине пришлось сбрить все волосы, потому что при коронавирусе они начали дико выпадать. Фото: издательство "Пресса".

«Думала, что не выживу. Девять дней меня лихорадило дома и трясло от температуры. Когда врачи решили, что нужно госпитализировать, сказали одну ночь провести дома, медикам нужно было время, чтобы понять, где в больницах есть свободные места, — вспоминает Нина Ивановна. — Думала, что та ночь станет последней в моей жизни. У меня несколько раз перехватывало дыхание, темнело в глазах...»

Когда «скорая» доставила женщину в красную зону рязанской ОКБ, компьютерная томография показала более 50% поражения легких.

«Нам ставят капельницы, делают инъекции – все бесплатно. Мы обходимся без ИВЛ, но кислородной установкой пользуемся, она в палате есть, — говорит женщина. — Когда слышу рассказы, что люди в ОКБ лежат в коридорах больницы, к ним никто не подходит, возмущаюсь такой бессовестной и оскорбительной ложью в адрес медицинских работников. Они пашут как проклятые, выкладываются на все 100, нет, 150%.

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