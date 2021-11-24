Житница Рязанского края: Каких успехов добился АПК Скопинского района в 2021 году

Скопинский район располагает 148,3 тысячи гектарами сельхозугодий.
Неудачная политика сельского хозяйства, проводимая в первое десятилетие после распада Советского Союза, оставила отпечаток на отрасли в целом, однако в 2000-е годы ситуация нормализовалась. Но благодаря оказанию предприятиям агропромышленного комплекса государственной поддержки и налаживанию системы агрострахования и кредитования показатели развития отрасли начали расти. После 2014 года, когда российская экономика взяла курс на импортозамещение, сельскохозяйственная отрасль неуклонно растет. Рязанская область в этом общем процессе исключением не стала и по итогам 2021 года показала значительный рост.
Среди районов - лидеров АПК региона очень хорошо показал себя Скопинский район. При населении всего около 24 тысяч человек здесь успешно работает без малого полсотни хозяйств и предприятий, различных организационных форм. Так, в районе работают 23 сельскохозяйственных предприятия, 23 крестьянско-фермерских хозяйства, 3 подсобных хозяйства, а также более 12 тысяч личных подсобных хозяйств.
При этом район располагает 148,3 тысячи гектарами сельхозугодий, в том числе 95,9 тысячи гектарами пашни. В 2021 году использование пашни составило 98,5% - это более чем на 2 тысячи гектаров больше к уровню 2020 года. Вся посевная площадь в 2021 году составила 76 тысяч гектаров, что более чем на 10 тысяч гектаров превышает уровень 2020 года.
По словам начальника управления сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений администрации Скопинского района Виталия Римского, такого результата невозможно достичь без серьезных материальных затрат:
- Мы видим, что в тех хозяйствах, куда пришли инвесторы (СПК «Полянская птицефабрика», ООО «Аграрий-Ранова», ООО «АПК Горловский» и ООО «Кимовские просторы»), приобретается новая энергонасыщенная техника. За 2021 год районные сельхозпредприятия приобрели 13 единиц тракторов и девять единиц современных зерноуборочных комбайнов, используют качественный семенной материал высоких репродукций, приобретают удобрения и необходимые средства защиты растений.
Во всех сельскохозяйственных предприятиях, расположенных на территории района (кроме КФХ), имеются зерносушилки.
На сегодняшний день в хозяйствах района, отмечает Виталий Анатольевич, имеются мощности для хранения продукции объемом до 239 тысяч тонн:
- Такие мощности позволяют полностью сохранить весь собранный урожай в собственных хранилищах. На территории района имеются два элеватора (ООО «АгроТерра Элеватор» объемом хранения 32 тысячи тонн и ООО «Звезда» объемом хранения 70 тысяч тонн).
Помимо выращивания сельскохозяйственных культур в районе активно занимаются животноводством. Так, по состоянию на 1 октября поголовье крупнорогатого скота составило 1 тысячу 10 голов. Из них коров - 587, поголовье свиней составило 6 тысяч 672, поголовье овец составило 3 тысячи 674, что на 2 тысячи 199 голов больше в сравнении с прошлым годом. Производство молока за 2021 год составило 3 тысячи 261 тонну. При этом средний надой на одну корову по состоянию на 1 октября составляет - 5 тысяч 750 килограммов.
В районе реализуется крупный инвестиционный проект «Свиноводческий комплекс на 6 тысяч основных свиноматок полного цикла». Объем инвестиций составляет 3,7 миллиарда рублей, а это позволит создать 160 дополнительных рабочих мест.
Во время уборочной кампании 2021 года аграрии Скопинского района собрали более 200 тысяч тонн зерна.
Лучшими предприятиями по валовому сбору зерна стали:
СПК «Полянская птицефабрика» 50 тысяч 139 тонн;
ООО «Курск АгроАктив» - 18 тысяч 662 тонны;
ООО «АПК Горловский» - 13 тысяч 128 тонн.
Лидерами по урожайности стали:
ООО «Звезда» - 68,9 центнера на один гектар;
ООО «Родина» - 48,3 центнера на один гектар;
ООО «Кимовские просторы» - 44,1 центнера на один гектар;
СПК «Полянская птицефабрика» - 43,7 центнера на один гектар.