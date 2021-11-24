Житница Рязанского края: Каких успехов добился АПК Скопинского района в 2021 году

Скопинский район располагает 148,3 тысячи гектарами сельхозугодий.

Неудачная политика сельского хозяйства, проводимая в первое десятилетие после распада Советского Союза, оставила отпечаток на отрасли в целом, однако в 2000-е годы ситуация нормализовалась. Но благодаря оказанию предприятиям агропромышленного комплекса государственной поддержки и налаживанию системы агрострахования и кредитования показатели развития отрасли начали расти. После 2014 года, когда российская экономика взяла курс на импортозамещение, сельскохозяйственная отрасль неуклонно растет. Рязанская область в этом общем процессе исключением не стала и по итогам 2021 года показала значительный рост.

Динамично развивающаяся отрасль

Среди районов - лидеров АПК региона очень хорошо показал себя Скопинский район. При населении всего около 24 тысяч человек здесь успешно работает без малого полсотни хозяйств и предприятий, различных организационных форм. Так, в районе работают 23 сельскохозяйственных предприятия, 23 крестьянско-фермерских хозяйства, 3 подсобных хозяйства, а также более 12 тысяч личных подсобных хозяйств.

При этом район располагает 148,3 тысячи гектарами сельхозугодий, в том числе 95,9 тысячи гектарами пашни. В 2021 году использование пашни составило 98,5% - это более чем на 2 тысячи гектаров больше к уровню 2020 года. Вся посевная площадь в 2021 году составила 76 тысяч гектаров, что более чем на 10 тысяч гектаров превышает уровень 2020 года.

По словам начальника управления сельского хозяйства, земельных и имущественных отношений администрации Скопинского района Виталия Римского, такого результата невозможно достичь без серьезных материальных затрат:

- Мы видим, что в тех хозяйствах, куда пришли инвесторы (СПК «Полянская птицефабрика», ООО «Аграрий-Ранова», ООО «АПК Горловский» и ООО «Кимовские просторы»), приобретается новая энергонасыщенная техника. За 2021 год районные сельхозпредприятия приобрели 13 единиц тракторов и девять единиц современных зерноуборочных комбайнов, используют качественный семенной материал высоких репродукций, приобретают удобрения и необходимые средства защиты растений.

Во всех сельскохозяйственных предприятиях, расположенных на территории района (кроме КФХ), имеются зерносушилки.

Не только вырастить, но и сохранить

На сегодняшний день в хозяйствах района, отмечает Виталий Анатольевич, имеются мощности для хранения продукции объемом до 239 тысяч тонн:

- Такие мощности позволяют полностью сохранить весь собранный урожай в собственных хранилищах. На территории района имеются два элеватора (ООО «АгроТерра Элеватор» объемом хранения 32 тысячи тонн и ООО «Звезда» объемом хранения 70 тысяч тонн).

Помимо выращивания сельскохозяйственных культур в районе активно занимаются животноводством. Так, по состоянию на 1 октября поголовье крупнорогатого скота составило 1 тысячу 10 голов. Из них коров - 587, поголовье свиней составило 6 тысяч 672, поголовье овец составило 3 тысячи 674, что на 2 тысячи 199 голов больше в сравнении с прошлым годом. Производство молока за 2021 год составило 3 тысячи 261 тонну. При этом средний надой на одну корову по состоянию на 1 октября составляет - 5 тысяч 750 килограммов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В районе реализуется крупный инвестиционный проект «Свиноводческий комплекс на 6 тысяч основных свиноматок полного цикла». Объем инвестиций составляет 3,7 миллиарда рублей, а это позволит создать 160 дополнительных рабочих мест.

Только цифры

Во время уборочной кампании 2021 года аграрии Скопинского района собрали более 200 тысяч тонн зерна.

Лучшими предприятиями по валовому сбору зерна стали:

СПК «Полянская птицефабрика» 50 тысяч 139 тонн;

ООО «Курск АгроАктив» - 18 тысяч 662 тонны;

ООО «АПК Горловский» - 13 тысяч 128 тонн.

Лидерами по урожайности стали:

ООО «Звезда» - 68,9 центнера на один гектар;

ООО «Родина» - 48,3 центнера на один гектар;

ООО «Кимовские просторы» - 44,1 центнера на один гектар;

СПК «Полянская птицефабрика» - 43,7 центнера на один гектар.