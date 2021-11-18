Переход на дистанционное обучение в школах Рязани в 2021 году: началась подготовка

Будет ли дистанционное обучение в Рязани, пока никто не знает. Фото: Евгения ГУСЕВА

18 ноября в школах Рязани и Рязанской области начали подготовку к возможному переходу на дистанционное обучение. Администрация школ (пока еще не всех – Ред.) через классных руководителей, родительские комитеты и чаты в мессенджерах запустили сообщение о тестировании системы дистанционного образования Рязанской области (РСДО):

«В связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой и действием режима повышенной готовности в Рязанской области необходимо отработать механизмы возможного перехода на обучение с применением электронных образовательных ресурсов и дистанционных образовательных технологий».

Речь идет об интеграции системы электронного дневника «Барс» и региональной системы дистанционного образования (РСДО).

В ближайшие дни родителям необходимо срочно проверить работоспособность РСДО и доложить – есть проблемы или нет.

Чтобы войти в систему РСДО в Рязани необходимо сделать следующее:

- войти в электронный школьный дневник. Важно! Войти нужно обязательно с компьютера либо с телефона, но через браузер. Через приложение дневника войти в РСДО не получится;

- в левой в колонке выбрать «Открыть РСДО»;

Вход в РСДО через электронный дневник школьника.

- во всплывающем окошке с предупреждением о передаче персональных данных выбрать «Да»;

- дальше проверяете наличие всех предметов каждого из детей (если их несколько);

- сообщить о результатах проверки.

В РСДО нужно кликнуть на имя ребенка, чтобы увидеть все предметы на дистанционном обучении.

Отметим, что лучше всего систему дистанционного обучения РСДО тестировать через компьютер, так как через браузеры смартфонов в РСДО можно не попасть, все закончится на всплывающем окошке с информацией о персональных данных.

На данный момент ответа на главный вопрос, будет ли дистанционное обучение в школах Рязани в ноябре-декабре 2021 года, пока неизвестно.

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