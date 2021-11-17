Кораблино 1941: милиционеры и партработники оказались сильнее немецкой армии

Личный состав кораблинского райотдела милиции, полностью вошедший в истребительный батальон. Фото из Кораблинского краеведческого музея.

К 80-летию начала контрнаступления под Москвой «Комсомольская правда» продолжает рассказывать о событиях тех страшных дней, произошедших на территории Рязанской области.

В конце ноября соединения 2-й танковой армии Гудериана, словно тараканы, поползли по местным дорогам и проселкам. О боях за Михайлов и противостоянии в Скопине уже известно многое. Но есть и еще один район, который во время войны оказал достойное сопротивление оккупантам, - Кораблинский.

ПЛЕВАЛИ В КОЛОДЕЦ И КРИЧАЛИ: «РУС, РУС!»

- Он, сволочь (немец - Ред.), пришел прям в Яблонево, - вспоминает Клавдия Дмитриевна Воробьева (1929 г. р.), проживавшая в соседней деревне Щелево. - Церковь им открыли. Что они там, черти, делали… все поколотили.

Церковь села Яблонево - сегодня один из немногих свидетелей тех событий. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

- Немцы двигались на мотоциклах со стороны Скопина, - рассказывает Мария Васильевна Гущина, в девичестве Липатова (1935 г. р.), уроженка Щелевских хуторов. - Я, значит, сестра моя старшая - Надюха - и брат младший побежали их глядеть. Но мать на улицу нас не выпустила - мы в окно смотрели. Подъехали немцы к колодцу и давай плевать: «Рус, рус!» Затем двинулись дальше по дороге.

В эти дни оккупанты довольно активно перемещались по западной части Кораблинского района, наведываясь в различные населенные пункты.

По воспоминаниям старожилов, около трех часов дня иноземцы въехали в Новоселово. На окраине деревни в поле находился советский самолет, совершивший вынужденную посадку. Летчиков, занимавшихся ремонтом машины, взяли в плен. Этому эпизоду мы посвятили недавно отдельный материал, теперь же сосредоточимся на передвижениях немецких разъездов.

- Через нашу Большую Гуровку они двинулись к Биркинскому мосту, но оттуда быстро вернулись - мост хорошо охранялся, - дополняет картину Василий Степанович Борисов (1931 г. р.). - Мы стояли прямо у дороги, а они мимо проезжали - по три человека на мотоцикле. Никого из местных не трогали.

Василий Степанович Борисов хорошо помнит хмурые ноябрьские дни 1941 года. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Здесь приведем строки из журнала боевых действий 10-й моторизированной пехотной дивизии вермахта - той самой, что несколькими днями ранее оккупировала Михайлов (перевод Дмитрия Тужикова).

«26 ноября. 19:57.

Батальон потерял возможность связаться для оповещения с подрывной командой, отправленной в направлении железнодорожного моста через Проню. Об отправке подрывной команды командование дивизии не было оповещено и соответствующего приказа не отдавало».

В тот день - 26 ноября 1941 года - захватчиков выбили из Скопина. Именно поэтому упомянутый батальон и потерял связь с подрывной командой. Обозначенный в сообщении мост через Проню - мост в районе железнодорожной станции Биркино. Как мы знаем из рассказа Василия Степановича, а также из документальных источников, спецгруппа вынуждена была вернуться в Новоселово, так и не подорвав стратегический объект.

- Расположились на ночлег немцы в двух домах - Василия Федоровича Бессилкина и Федора Гавриловича Бессилкина, - вспоминал в 2005 году Владимир Иванович Чибизов. - У старика Ивана Николаевича Артамонова отобрали тушку барана, а у Матвея Павловича Артамонова - мед в посудине величиной с ведро. Легли спать, выставив охранение.

Председатель Новоселовского сельсовета Алексей Васильевич Дербиков в это время был в отъезде. Уже стемнело, когда он возвращался домой. Не доехав с сотню метров до крайних изб, Алексей Васильевич услышал окрик: «Хальт!» (стой - Ред.). Не раздумывая ни секунды, он развернул коня и помчался обратно. Часовой открыл стрельбу, но пули, к счастью, прошли мимо.

«НЕВЫНОСИМАЯ БИТВА»

В райцентре Дербиков доложил, что немцы заняли Новоселово. К полуночи несколько десятков бойцов истребительного отряда, сформированного в Кораблине из милиционеров и партработников, сосредоточились возле деревни.

Бой истребительного отряда с захватчиками произошел на окраине деревни Новоселово. Фото: Евгений БАРАНЦЕВ

Существует несколько описаний произошедших далее событий. Мы приведем строки из письма бывшего руководителя райотдела НКВД, начальника штаба истребительного батальона Аркадия Королева, направленного в редакцию «Кораблинских вестей» еще в 1994 году:

«Вооружение у нас было хорошее. Мы имели спаренный дегтяревский пулемет, пистолеты ТТ, винтовки (польские), гранаты и патроны в достаточном количестве. Батальон имел более десяти коней под седлом и представлял из себя вполне боеспособное подразделение…

Нами был составлен оперативный план, по которому мы с группой 15-20 человек должны были под прикрытием ночи скрытно подойти к дому, в котором остановились интервенты, и забросать его гранатами.

Наша группа была обнаружена. Завязалась перестрелка, в ходе которой у нас потерь не было. Немцы же потеряли двух человек. Одного убитого оставили в Новоселове, другого в сов-хозе Яблонева (скончался по дороге)».

- Битва была невыносимая, - именно такими словами характеризует ту ночь Клавдия Дмитриевна Воробьева.

Помимо огнестрельного оружия в ход пошли гранаты. Грохот и всполохи ночной атаки встревожили жителей окрестных сел и деревень. Владимир Иванович Чибизов уточнял, что в истребительном отряде милиционер Муругов получил ранение в шею, а начальник уголовного розыска Курков - в ногу. Но главное, что бойцам истребительного отряда удалось заставить врагов отступить - это была их первая - маленькая, но очень важная победа!

На тела убитых немцев, молодых упитанных мужчин, одетых поверх шинелей в маскировочные халаты, приходили потом смотреть и стар, и млад.

«Бой ополченцев с. Кораблино» (худ. А. Устинович). Картина находится в Кораблинском краеведческом музее.

- У Коли Именина овраг - там их и закопали, - без капли сострадания к оккупантам говорит Василий Степанович Борисов.

Основные силы подрывной команды противника отошли из Новоселова в Яблонево, а затем двинулись в сторону Скопинского района.

- Во время следования, - снова приводим воспоминания Владимира Чибизова, - они были обстреляны из пулеметов нашими самолетами. На колонну сбросили две бомбы. Очевидцы сказывали, что большинство мотоциклистов было уничтожено. Пользуясь паникой во время обстрела, захваченные в плен летчики убежали.

Кораблинский учитель Михаил Петрович Нефедов посвятил событиям конца ноября - начала декабря героическую драму в трех действиях. Понятно, что это, в первую очередь, художественное произведение, и не нужно в его строках искать стопроцентной достоверности. Вместе с тем со многими участниками событий Михаил Петрович был знаком лично. Неслучайно имена у героев вполне реальные - Зыканов, Дербиков, Именин и так далее.

Найти архивные документы, указывающие на точную дату боя, пока не удалось. Известно, что на территории Кораблинского района оккупанты находились 26-27 ноября, и лишь 28 ноября в 22:50 секретарь райкома партии Чернов, докладывая в Рязань об обстановке, сообщил: «В районе все в порядке».

P.S. Возможно, это было не первое появление немцев в Кораблинском районе. Согласно оперативным данным, 16 ноября 1941 года вблизи станции Чемодановка была замечена сброшенная ракета, а позже найден один парашют, свидетельствующий о высадке десанта. Но это уже история для будущих исследований.

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