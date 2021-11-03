Рязанские АЗС проверили на качество бензина: можно найти даже супертопливо, но по высокой цене

Цена на топливо была разной - от 45 рублей за литр на «Роснефти» до 48,7 рубля на «Газпромнефти». Фото: Александр КАРАВАЕВ

«КП-Рязань» регулярно проверяет разные виды моторного топлива. Пришла очередь и самого массового вида, на котором ездит большинство легковых автомобилей - бензина марки АИ-92. Тем более не проверяли мы его два года… Как изменилось его качество за это время?

ЗАКУПКА БЕНЗИНА: СТАРИЧКИ И НОВИЧКИ

Нас часто упрекали в том, что мы проверяем только заправки, расположенные в Рязани, а область игнорируем. Но собрать все сети в одном месте можно только в городе. Правда, недавно появилась еще одна федеральная сеть, которая представлена только в области - «Татнефть». Но как раз накануне закупки бензина для экспертизы нам предстояла командировка в область, и на пути оказалась одна из таких заправок. Почему бы не воспользоваться удобным случаем? Так что первым образцом стал бензин из Тумы.

На территории Рязани мы взяли пробы бензина из «Полного бака» напротив «Барса», из «Спецнефтепродукта» и «Шелла» около ТЦ «Премьер», «Змея Горыныча» на улице Чкалова, «Импульса» в Голенчине, «Газпромнефти» около пл. 203 км, «Сибирьнефти» напротив НИТИ и «Роснефти» около завода «Рязцветмет». Заливали мы топливо в пронумерованные канистры, которые тут же пломбировались - чтобы потом никто не сказал, что бензин подменили по пути от заправки до лаборатории. Весь процесс фиксировался на видео.

Вопросов со стороны персонала АЗС не возникало, разве что на «Сибирьнефти» убедились, что мы заливаем в металлические, а не пластмассовые канистры.

- У нас всегда хороший бензин, - заявили нам на «Полном баке».

- О, экспертиза приехала, - обрадовались на «Импульсе».

Цена на топливо также была разной – от 45 рублей за литр на «Роснефти» до 48,7 рубля на «Газпромнефти». Но гарантирует ли высокая цена такое же качество?

Ответ нам должны были дать в одной из аккредитованных лабораторий, куда мы и отвезли канистры с бензином.

СУПЕРТОПЛИВО ДО РЯЗАНИ НЕ ДОЕЗЖАЕТ

Результаты экспертизы мы получили через неделю. Что порадовало - контрафакта в этот раз не обнаружено. Весь бензин соответствовал параметрам качества: серы стало меньше, а показатели бензола (экологичность) отвечали нормам. Еще один немаловажный фактор – плотность топлива и содержание ароматических углеводородов.

- Чем выше плотность, тем меньше расход топлива, - говорит специалист по нефтепереработке Рустам Фатхеев. - Но зачастую производители добиваются этого добавлением фракций ароматических углеводородов, а они выделяют меньше тепла, и эффект экономии тем самым нивелируется.

Причем по содержанию серы было заметно, какие АЗС где берут бензин. Кто брал на Рязанском НПЗ - показатели были ниже 5. Кто из Москвы - выше. «Сибирьнефть» продемонстрировала традиционно высокий результат по этому показателю.

Но среди всех выделялся бензин «Татнефти» - показатели бензола и серы были самыми низкими, октановое число 93, сбалансированное соотношение плотности и ароматики. Такое принято называть «супертопливом». Но где его делают? Мы позвонили на заправку.

- Бензин и солярку нам везут из фирменного хранилища в Московской области, - сказал управляющий, - и насколько нам известно, туда в основном его привозят с завода в Нижнекамске.

С другой стороны, бензин этот довольно дорогой, дороже такое топливо продается только на одной из проверенных нами сетей в Рязани. По-видимому, сказывается сложная логистика.

Дальше по сбалансированности состава оказались заправки, берущие топливо с Рязанского НПЗ. И если «Спецнефтепродукт» выглядит на толику лучше остальных, то определить бронзового призера было сложнее - сразу три сети продемонстрировали одинаковый баланс показателей. Но тут при распределении мест выступил фактор цены - у кого она ниже, тот и на более высоком месте. При этом у двух заправок и цена оказалась одинаковой. Так что бронзу следует давать сразу двум АЗС - «Полному баку» и «Змею Горынычу». Но стоит отметить: где цена была больше, там уровень сервиса был выше - автовладельцу даже не надо прикасаться к пистолету - все сделает заправщик.

Что показало лабораторное исследование бензина АИ-92 в Рязани?

А вот в хвосте рейтинга плетутся те, кто возит бензин из Москвы - «Импульс» и «Газпромнефть», при этом на второй из них - самый дорогой бензин! Замкнули рейтинг «сибиряки»… Но немаловажный момент – на всех этих заправках октановое число топлива значительно превышало минимальные значения, у «Импульса» оно составило аж 93,9! С таким показателем ездящим на 95-м бензине можно вполне иногда его разбавлять в баке импульсовским 92-м, без ущерба двигателю и с экономией для кошелька.

Жаль, что заправок этой сети в Рязани осталось только две…

А на какой вам заправляться - решайте сами!

ГЛАС НАРОДА

Мы спросили у рязанцев, какими сетями АЗС они доверяют и куда ездят заправляться.

Мнения разделились так:

1. «Газпромнефть» (31%)

2. «Роснефть» (25%)

3. «Спецнефтепродукт» (17%)

4. Shell (13%)

5. «Импульс» (7%)

6-7. «Змей Горыныч» и «Полный бак» (3%)

8. «Татнефть» (1%)

9. «Сибирьнефть» (0%).

Тумчане иначе расставили свои приоритеты:

1. «Роснефть» (56%)

2. «Татнефть» (28%)

3. «Стандарт Ойл» (16%).

РЕЙТИНГ

Пятерка лучших АЗС по октановому числу бензина марки АИ-92

1. «Импульс» (93,9)

2-3. «Газпромнефть» и «Сибирьнефть» (93,5)

4. «Татнефть» (93)

5. «Спецнефтепродукт» (92,4).

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Повышенное октановое число – благо или потенциальная опасность?

Кирилл Якушин, директор «АМТ-Сервиса»:

- Бензин с высоким октановом числом горит при более высокой температуре, что, с одной стороны, дает лучшую динамику двигателя, а с другой – может привести к прогару клапанов и прокладок. Но любая деталь имеет определенный запас прочности. Поэтому превышение октанового числа на 1-2 единицы вряд ли окажет негативное влияние. Но лить в двигатель, рассчитанный на 92-й бензин, топливо с октановым числом 98, и тем более 100 – уже существенный риск.

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