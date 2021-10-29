Как избавить Рязань от канализационных газов

Износ рязанской канализации, по оценкам экспертов, превышает 70%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 26 апреля, в интервью телекомпании «Ока» начальник Приокского управления Росприроднадзора Александр Богуш в числе возможных источников сероводорода в Рязани назвал изношенные канализационно-насосные станции «Водоканала». Оказалось, наш город не первый, где остро стоит проблема канализационных газов.

21 мая 2021 года на очистных сооружениях под Таганрогом в Ростовской области произошла трагедия - недалеко от поселка Дмитриадовка в канализационном колодце при попытке произвести ремонтные работы погибли 11 человек, еще несколько попали в реанимацию таганрогской больницы. Все они отравились скопившимся под землей сероводородом. Объект, как водится, находился в ведении местного водоканала, который и был наказан за преступное попустительство.

Другое ЧП, связанное с канализацией, произошло в Челябинске, где 18 августа случился залповый выброс сероводорода. Город буквально задохнулся от вырвавшегося на поверхность зловония. Людям рекомендовали не открывать окна, находиться на улице как можно меньше, использовать маски, пить больше воды и проводить влажную уборку помещения. С большой долей вероятности выявлен источник выброса – канализационно-насосная станция «ЮжУралВодоканала».

К сожалению, такие истории случаются все чаще. Особенно тревожно, что в Рязани, еще в начале года были выявлены признаки тех же процессов в канализационных сетях, однако о предпринятых защитных мерах ничего не известно.

Уровень сероводорода выше нормы в 188 раз

В Рязани городская система водоотведения находится в ведении МП «Водоканал города Рязани». Ее износ, по оценкам экспертов, превышает 70%. Причем на самом муниципальном предприятии признают проблему устаревшей инфраструктуры и даже говорят о возможных серьезных последствиях для экологии. Так, главный инженер «Водоканала» Андрей Грошев еще в конце прошлого года предостерег: «Аварийные ситуации на таких объектах могут привести даже к экологической катастрофе».

И вот в марте 2021 года Росприроднадзор выявил первые признаки грядущего бедствия. Ведомство провело плановую проверку сразу нескольких объектов, эксплуатируемых МП «Водоканал города Рязани». В четырех из них были выявлены аномальные превышения нормативов по выделяемому сероводороду.: на канализационно-насосной станции №6 на улице Кальная, 1 - в 188 раз, на канализационно-насосной станции №10 на ул. Большой, 61 - в 38,9 раза, на КНС «Затинная» - в 6 раз, на КНС «Дядьково» - в 5,4 раза.

Самое неприятное, что канализационные газы (сероводород самый типичный из них) очень токсичны, взрыво- и огнеопасны, а в больших концентрациях представляют собой смертельную опасность. Даже незначительное увеличение их концентрации в воздухе способно ослабить внимание, вызывать упадок сил и даже привести к удушью. Наличие всех этих газов в канализации предсказуемо, но их объемы необходимо контролировать, чем и призван заниматься «Водоканал».

По результатам проверок, Росприроднадзор оштрафовал всех виновных руководителей МП «Водоканал» и вынес строжайшее предписание устранить выявленные нарушения. Но вот как это сделать, если, судя по всему, ситуация с бесконтрольным газообразованием в рязанской канализации много лет даже не мониторилась? И если поначалу советские сети водоотведения это прощали, то по мере износа, начали накапливать вредные летучие выбросы и источать их в городское пространство.

Меры принимаются, какие – не важно

В официальном запросе к МП «Водоканал города Рязани» мы попытались выяснить, как исправляется ситуация, что предпринимается в рамках мониторинга выделения канализационных газов и как защищают от них городской воздух. В ответе со ссылкой на управление энергетики и ЖКХ, нам сообщили, что для проведения на предприятии производственного санитарно- эпидемиологического контроля была разработана специальная программа.

«В планы-графики контроля нормативов выбросов на источниках выброса МП «Водоканал города Рязани», в соответствии с деи ствующим законодательством включены лабораторные методы контроля. В целях соблюдения требовании ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» разработаны и согласованы мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферныи воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условии », - сообщается в ответе на запрос. Также чиновники заверили в полной безопасности сотрудников, работающих непосредственно в коллекторах: вся их деятельность ведется в полном соответствии с требованиями охраны труда. Большая конкретика увы не приводится, не уточняется, применяются ли на практике «разработанные и согласованные» мероприятия, не сообщается как можно ознакомиться с данными собственных лабораторных замеров МП «Водоканал города Рязани». Зато на муниципальном предприятии пояснили, что оно является лишь транспортирующей организацией и вопросы про очистку стоков, в том числе и от газов, это как бы не по адресу – очистными заведует нефтезавод. Последний должно быть сильно удивится, узнав что должен чистить стоки не только на сооружениях в Турлатово, но и очевидно по всей сети водоотведения, вылавливая газы еще в пути.

Вместе с тем, защита населения от канализационных газов очень серьезный и дорогостоящий процесс. Он предполагает введение санитарно-защитных зон даже вокруг канализационно-насосных станция, постоянный мониторинг газоанализаторами воздуха в сетях водоотведения. В Европе, чтобы защитить население крупных городов, идут на еще более решительные меры.

- Сточной воды без запаха не бывает, вопрос только в том, как его минимизировать, - рассуждает доцент архитектурно строительного факультета ЮУрГУ Владимир Сперанский. – За рубежом эти станции (канализационно-насосные – Ред.) стараются накрыть колпаком. Вентилятором в нем дурно пахнущие газы прокачивают через биологический фильтр, проходит очистка и дезодорация и уже пахнущий не столь резко воздух выходит в атмосферу.

Вместо послесловия

Редакция продолжит следить за развитием ситуации вокруг ликвидации причин запредельного выделения канализационных газов и предлагает МУП «Водоканал города Рязани» допустить с проверкой в канализационно-насосные станции экспертов независимой лаборатории, например ЦЛАТИ, которая уже работали на объектах в начале года. Также призываем провести открытую экскурсию для журналистов на станциях, где были выявлены нарушения по выбросам, чтобы воочию показать систему защиты горожан от ядовитых канализационных газов.