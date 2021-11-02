«Гулять» за счет бизнеса: спасут ли предпринимателей Рязани от убытков во время локдауна

Судя по статистике вакцинации, введение QR-кодов отрезало до 2/3 покупателей и посетителей кафе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 30 октября в Рязанской области действует система QR-кодов. Те граждане, которые прошли полный курс вакцинации или официально переболели в течение последних шести месяцев, на входе в кафе, рестораны, торговые и спортивные объекты должны показать сертификат с документом, удостоверяющим личность. Естественно, что при уровне вакцинации, немногим превышающем 312 тысяч рязанцев (по данным регионального оперштаба по состоянию на 1 ноября - ред.), малый бизнес понесет серьезные издержки.

Гранты для пострадавших отраслей

Прогнозируя такое развитие событий, правительство РФ решило, по мере возможностей, поддержать не только пострадавшие отрасли экономики, но и некоммерческие организации. Для этого 29 октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заявления на помощь можно подавать с 1 ноября по 15 декабря, а выплаты начнутся с 15 ноября и продлятся до конца 2021 года. Таким образом, малый бизнес и НКО получат гранты в размере одного минимального размера оплаты труда (12 тысяч 792 рубля - ред.) на каждого официально оформленного работника.

На такую поддержку могут рассчитывать кинотеатры, музеи, зоопарки, спортивные организации и фитнес-центры, санатории, турагентства, гостиницы, предприятия общепита, а также компании, которые занимаются организацией досуга, отдыха, развлечений и мероприятий. Гранты будут предоставляться по заявительному принципу, а главное условие для их получения - регистрация в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре НКО и сохранение 90% сотрудников в штате. При этом сбором заявок дистанционно занимается Федеральная налоговая служба, а от обратившегося потребуется лишь подать заявление в личном кабинете на сайте ФНС.

Еще одной мерой поддержки, предусмотренной для предпринимателей и НКО, станет запуск второго этапа льготной программы кредитования по ставке 3% годовых «ФОТ 3.0». Льготным кредитом смогут воспользоваться организации - представители пострадавших секторов экономики (всего 17 - Ред.), которые участвовали в программе «ФОТ 2.0», а также те, которые были созданы после 1 июля 2020 года. Так же, как и с получением грантов, главное условие - сохранение 90% штата.

Предполагается, что кредиты размером до 300 миллионов рублей с государственными гарантиями будут выдаваться сроком до 18 месяцев. При этом в течение первых 6 месяцев предприниматель будет освобожден от уплаты кредита и процентов по нему, а в течение последующих 12 месяцев сможет возвращать кредит и проценты равными долями. Оформить такой кредит можно будет в 30 российских банках с 1 ноября по 30 декабря.

Ограничение посещения как позитивный момент

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин считает, что в нашем регионе, в отличие от крупных мегаполисов, власти пошли на ограничение посещения ряда предприятий сферы услуг, а не на их приостановление работы, что можно рассматривать в данной ситуации как позитивный момент:

- К нам обращаются предприниматели по поводу необходимости разъяснения нормативно-правовых актов, связанных с вводимыми ограничениями. В частности, вопросы вызывают режим работы, оплата работы в нерабочие дни, объявленные президентом РФ, а также порядок проверки и контроля справок и QR-кодов. Есть и другие вопросы.

При этом, по словам Михаила Владимировича, одним из направлений работы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области является разработка законодательных инициатив и предложений по улучшению состояния бизнес-отрасли в регионе.

- В период пандемии 2020 года институтом был подан ряд предложений по поддержке регионального предпринимательства, которые поддержали местные власти. В частности, предложения касались ослабления ограничений для предприятий сферы услуг, продления режима работы заведений общественного питания, выдачи разрешений на работу ярмарок выходного дня.

Также главный защитник интересов предпринимателей разработал предложения по предоставлению ряда налоговых преференций для предприятий малого и среднего бизнеса, имеющих статус пострадавших отраслей. Речь, в частности, идет об отсрочках арендной платы и налоговых платежей.

- В разработке региональных мер поддержки мы активно сотрудничаем с коллегами - министерством промышленности и экономического развития региона, Корпорацией развития Рязанской области. В период новых ограничений мы готовы предоставить бизнесу весь необходимый спектр поддержки в соответствии со своими полномочиями - это консультации, работа с заявлениями предпринимателей по отдельным вопросам, выработка предложений по совершенству законодательства на региональном и федеральном уровне, - рассказал Михаил Пронин.

«Этого явно недостаточно»

Однако в предпринимательской среде настроены не столь оптимистично и считают меры поддержки, предложенные российским правительством - недостаточными.

- Меры поддержки я оцениваю как отвратительные. Хоть в правительстве и расширили список пострадавших отраслей, все равно этого явно не достаточно. Ведь страдают от локдауна не только те, кто попал в список, а абсолютно все. Розница практически вся закрыта, предприниматели не получают доход, а зарплату сотрудникам они платить обязаны. Получается, что «гуляем» мы опять за счет бизнеса. МРОТ на одного сотрудника больше напоминает издевательство, ведь в реальности люди получают гораздо больше. Кто будет компенсировать понесенные убытки, пока не понятно, а вернее ясно, что никто, - считает экс-руководитель Рязанского регионального отделения «Деловой России», генеральный директор ЗАО «Центр маркетинга» Владимир Моторжин.

Другого мнения придерживается председатель рязанского областного отделения «Опоры России» Людмила Кибальникова. Она убеждена, что на территории нашего региона меры государственной поддержки применяются достаточно эффективно:

- Ситуация весны 2020 года показала, что власти готовы поддержать бизнес и, главное, могут сделать это оперативно. Государство впервые оказало бизнесу столь масштабную поддержку, что позволило спасти многие предприятия. Безусловно, сейчас нелегкое время. Но я должна отметить, что в Рязанской области не настолько тяжелая ситуация, как в других регионах. Мы идем по более разумному режиму для сохранения экономики. В ряде российских регионов закрыто абсолютно все, и работают только продовольственные магазины и аптеки. И то, что у нас нашли золотую середину, - это большое благо. Да, от бизнеса требуется определенная ответственность - соблюдение требований по QR-кодам, разъяснительная работа с сотрудниками о необходимости вакцинации. Но это гораздо лучше, чем если бы все опять закрыли.

Как долго продлятся новые ограничения, неизвестно. Пока что губернатор Николай Любимов ввел их до 15 ноября. Но опыт прошлого локдауна показал, что их могут и продлевать. Впрочем, уже сейчас очевидно, что во многом снятие ограничений зависит от того, как рязанцы будут вакцинироваться. Поэтому если прививочная кампания наберет необходимый темп и граждане в достаточном количестве получат вакцину, то и ограничения, скорее всего, снимут быстрее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Арендаторы торговых мест на Полетаевском рынке рассказали, что терпят огромные убытки из-за того, что в торговые залы не пускают людей без QR-кодов. Так, в разговоре с корреспондентом «КП»-Рязань» предприниматель Ирина, продающая на рынке молочную продукцию, призналась, что из-за ограничений они теряют до 80% от прежней выручки.

- Мы продаем товары первой необходимости, продукты питания, без которых людям не обойтись, но нас почему-то отнесли к торговым центрам. Из-за этого люди вынуждены идти в «Пятерочки» и «Магниты», где таких строгих ограничений нет. О том, что рынок закроют, нас никто не предупреждал, а ведь многие зарабатывают от процента с продаж. Людям будет не на что жить, продукты портятся, а покупателей нет, - поделилась Ирина.

И действительно, с 30 октября многие рязанцы столкнулись с тем, что не могут войти в любимые продуктовые магазины. Без QR-кодов нельзя попасть в «Ашан», «Ленту», «Глобус», «Перекресток» и еще в целый ряд продуктовых магазинов, расположенных в ТЦ. Здесь важно отметить, что во время локдауна весны 2020 года все продуктовые магазины и рынки работали как обычно, а закрыты были исключительно магазины, продающие текстиль и ширпотреб.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Начальник управления продаж малому бизнесу Рязанского отделения Сбербанка Маргарита Остроухова рассказала «КП-Рязань» о том, что кредитное учреждение полностью готово к работе по программе «ФОТ 3.0»:

- Заявка на льготный кредит по программе подается онлайн или в офисе банка по адресу: Первомайский проспект 18. От представителей бизнеса потребуются лишь учредительные документы и анкета, заполненная по форме банка (банк вправе запросить дополнительные документы - Ред.). Срок рассмотрения - восемь рабочих часов с момента предоставления анкет. 1 ноября в день старта программы был подписан первый договор, заключенный в ее рамках.

НА ЗАМЕТКУ

Список ОКВЭД, попадающих под программу «ФОТ 3.0»:

- Гостиничный бизнес (55);

- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (56);

- деятельность в области демонстрации кинофильмов (59.14);

- туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма (79);

- деятельность по организации конференций и выставок (82.3);

- санаторно-курортные организации (86.90.4);

- творческая деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений (90);

- музеи (91.02);

- зоопарки (91.04.1);

- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (93);

- физкультурно-оздоровительная деятельность (96.04);

- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и товаров хозяйственно-бытового назначения (95);

- дополнительное образование детей и взрослых (85.41);

- стоматологическая помощь (86.23);

- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (96.01);

- услуги парикмахерских и салонов красоты (96.02);

- услуги по уходу за детьми (88.91).

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