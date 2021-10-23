Руководство поликлиники №2 об отключении отопления: Да, больные мерзнут, но пусть радуются, что нас ремонтируют

По коридорам больницы гуляет ветер, так что больные вынуждены ждать своей очереди к доктору в верхней одежде. ФОТО: Елена СКРЫННИК

Иной раз кажется, что наш народ никогда не будет доволен работой поликлиник. Понять людей можно: очереди большие, врачей мало, талонов на всех не хватает... В период пандемии коронавируса ситуация только усугубилась. Визит в медучреждение для большинства и без того – сильный стресс, но в поликлинике №2, что на ул. Профессора Никулина, решили испытать своих посетителей еще и холодом.

В нашу редакцию обратилась пациентка, которая пожаловалась на нечеловеческие условия во время ожидания приема у доктора. По ее словам, в середине сентября в здании затеяли ремонт и срезали радиаторы отопления. Так что больные люди вынуждены часами сидеть в холодных коридорах. Отключать отопление в зиму? Мы решили проверить информация на месте.

Обратите внимание на окна пятого этажа - там даже рам нет. ФОТО: Елена СКРЫННИК

Греться на улице, щемиться в коридоре

Уже на входе в здание поликлиники слышим такой диалог между врачом и охранником:

– Ты чего такой раздетый?

– На улицу выходил погреться. Вот, пришел опять мерзнуть.

Охранник с курткой в руке, доктор – в теплой жилетке.

Возле регистратуры действительно прохладно, но первый этаж – не показатель, поэтому поднимаемся выше. Однако теплее не становится. На лестничных пролетах отсутствуют батареи. Второй этаж, третий, четвертый, пятый – везде срезаны радиаторы. Кое-где уже висят новые, но подключать их явно не торопятся. Люди в очередях сидят в верхней одежде.

Посреди коридора, где ходят врачи и больные, стоят тяжелые оконные рамы. ФОТО: Елена СКРЫННИК

– Посторонись! – кричат на пациентов мастера, затаскивающие огромные рамы на этажи. И тем, кто оказался у них на пути, приходилось щемиться к стеночке.

– Это ужас! – возмущается одна из посетительниц. – Ходят эти ремонтники, носят стройматериалы, в углы плюют, хамят, грязь разводят... А мы сидим мерзнем и ждем часами! И нам еще говорят: «Раздевайтесь в гардеробе и надевайте бахилы!» Какие бахилы?! Здесь антисанитария кругом!

По коридорам гуляет ветер. Не сквозняк, а именно ветер. Все потому, что, помимо замены узлов отопления, в здании ставят новые окна.

Здесь должны быть радиаторы. Но старые уже срезали, а новые еще не установили. ФОТО: Елена СКРЫННИК

– Как вы работается в таких экстремальных условиях? – спрашиваем у ожидающих лифта врачей. – Вы же фактически весь день сидите в холоде.

– А что мы сделаем? – разводят руками доктора, предпочитая сохранить инкогнито. - Это ведь начальство решает, когда ремонт начинать. Нас никто не спрашивает. Сегодня еще тепло, солнышко на улице.

– Да бюджет осваивают, это же очевидно! Они же не только окна ставят, а еще и трубы, провода тянут – тут капитальный ремонт идет. Люди болеют, поток растет... А мы выживаем...

К врачам не попасть, в туалет не сходить

На этаже с терапевтами напряжение нарастало с каждой минутой. Возмущению посетителей не было предела: многие из них ждали своей очереди с 8 утра, а время приема уже подходило к концу.

– К терапевту попасть – удача, – восклицает женщина из очереди. – Нас в регистратуре направляют даже не по нашим участковым, а кто может принять. Кто болеет, кто по ковидникам ходит. А мы сидим. Сейчас прием закончится, нас в другой кабинет пошлют.

– ЛОРа вообще перевели в Семашко, – вторит ей соседка по лавочке. – Вы представляете, мне, пенсионерке с палочкой, тащиться сначала сюда, а потом в такую даль? Мне говорят, через «Госуслуги» записывайтесь. Это молодежи хорошо, они в своих электрониках разбираются. А нам, старым, каково? Приходится через терапевта время занимать.

– Я свою карточку два часа искал! – сетует пожилой мужчина. – Бегал по кабинетам, никто ничего не знает. Спрашивают, у кого вы были? Там и ищите. А разве всех запомнишь?

Вот такие зияющие дыры в потолке наблюдают пациенты. ФОТО: Елена СКРЫННИК

На роптание толпы заведующий терапевтическим отделением №1 Алексей Тетерин отвечал довольно резко:

– Сейчас такая обстановка. Что с вами делать, будем решать на совещании. Пойдете в соседний кабинет, если к своему врачу не успеете. Главврача сейчас нет. Мы вообще не знаем, будет ли поликлиника работать на следующей неделе, нам распоряжения не поступало. Чего вы хотите? Чтобы я вас принял вместо врача? Чтобы я каждому из вас выписал по нулевому талону с цифрами 1, 2, 3, 4, 5 и сел принимать? Всех примут, не переживайте!

Тем временем, доктора, выходившие из кабинетов, тихо, устало между собой говорили:

– Как все надоело... Еще немного в таком режиме, и я уволюсь.

Неожиданно всплыла еще одна проблема, не сразу заметная с первого взгляда – туалет. Человек – существо живое, и ему несколько раз в день необходимо справлять свои естественные надобности. Найти работающий в поликлинике – целое приключение. Почти на всех этажах место уединения было украшено объявлением «По техническим причинам туалет не работает. Приносим свои извинения», а некоторые двери были даже задвинуты лавочками. Видимо, чтобы не проверяли. Те, что были доступны, находятся в удручающем состоянии. И если один из них был просто грязным (здесь больше вопросов к посетителям), то во втором в стене зияла дыра, а раковина лежала на полу. Горячей воды не было, что уж говорить о мыле.

Утренняя смена закончилась, заступила дневная. Тех, кого не успели принять, действительно распределили по другим кабинетам, поставив в начале очереди пришедших ко времени. Народ мерз и возмущался. Завотделением закрылся в своем кабинете. Уходя, мы мысленно пожелали всем терпения.

После недолгих прений с пациентами заведующий терапевтическим отделением №1 Алексей Тетерин заперся у себя в кабинете. ФОТО: Елена СКРЫННИК

«Мы – люди подневольные, сами страдаем»

Ремонт – это прекрасно. Особенно если он не растягивается на вечность. В поликлинике №2 он назрел давно, о чем свидетельствует та же горевшая проводка в начале октября 2021 года. Совсем хорошо, когда работы ведутся с соблюдением всех норм и причиняют минимум неудобств медперсоналу и посетителям. И лучшего периода, чем летнее время, пожалуй, для этого дела не найти. Для замены оконных блоков и отопления – уж точно. Почему же здесь решили иначе?

В администрации больницы на прямой вопрос разводят руками:

– Мы – люди подневольные, сами страдаем. Спросите лучше наше главное руководство в Семашко. А вообще-то пациенты должны бы радоваться, что в поликлинике идет ремонт.

Похоже, остается лишь надеяться, что ремонт завершится с опережением графика, и скоро врачи будут принимать пациентов в чистом, обновленном, а самое главное – теплом помещении. Тогда и пандемия быстрее сойдет на нет. Ну а по утвержденному графику терпеть неудобства придется аж до 30 декабря 2021 года.