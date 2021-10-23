А вы хотите влиять на качество рязанских продуктов?

Чтобы попасть в дегустационную группу, кандидатам придется преодолеть три этапа конкурса. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Постоянные читатели «Комсомолки» знают, что уже на протяжении нескольких лет мы совместно со специалистами областной ветлаборатории проводим экспертизы продуктов рязанских производителей. Обычно после этого бизнесмены стараются исправить свои ошибки, чтобы во время следующих проверок вновь не оказаться в аутсайдерах, пойманных на фальсификате. В любом случае мы со своей стороны предупреждаем читателей о потенциальной угрозе их здоровью, которую несут некоторые марки на прилавках рязанских магазинов.

Однако безопасность хоть и важная, но не единственная характеристика продуктов. Все мы хотим, чтобы продукты в нашем холодильнике были полезными, а блюда – вкусными. Поэтому сегодня наша редакция объявляет о старте нового проекта – вместе с рестораном «Графин» мы создадим из обычных рязанцев дегустационную группу, которой предстоит выезжать на предприятия региона и пробовать продукцию, которую они выпускают. Используя свои вкусовые рецепторы, эти люди будут оценивать состав и качество предлагаемых им продуктов и блюд и таким образом помогать делать их лучше.

КАК РАБОТАЮТ НАШИ ОРГАНЫ ЧУВСТВ

При помощи обонятельных луковиц в задней части носа мы способны распознать около 32 основных запаха. В отличие от носа язык – более грубый инструмент, но зато может, например, оценить вязкость, структуру и гладкость жидкости, которую мы употребляем, а также «остроту» напитка, если речь идет об алкоголе. Вкус человек ощущает рецепторами, которые расположены на языке и нёбе. Кончиком языка мы чувствуем сладость, краями - кислый и соленый вкус, задней частью - горечь. Время, которое требуется языку, чтобы оценить тот или иной вкус, различно. Поэтому важно удостовериться, что тестируемый продукт покрывает всю площадь языка, а время дегустации позволяет осознать все его вкусовые оттенки.

Чтобы наш читатель мог понять, что такое дегустация, расскажем на примере работы шоколадного сомелье, как лучше применить свои способности.

Итак, снимите с шоколада обертку и рассмотрите его - качественный шоколад отменно блестит. Отломите кусочек, поднесите к носу и сделайте серию коротких вдохов, кисть при этом должна прикрывать крылья и не давать проникать внутрь посторонним запахам.

Положите шоколад в рот, сделайте три жевательных движения. Затем проследите, что с ним происходит - растекается он или скользит, нежная у него или зернистая структура. Обратите внимание на то, какие ноты вы ощущаете: апельсиновые, древесные или миндальные. Вкус, как аромат духов, может раскрываться в течение нескольких минут.

Запомните, что дегустируют шоколад, начиная с молочного и постепенно повышая «градус» какао-бобов. Запивают минеральной водой, лучше газированной.

Всего в группу экспертов отберут 15 человек. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

КАК БУДЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ КОМАНДА ДЕГУСТАТОРОВ

Дегустационная команда будет состоять из десяти человек. Чтобы попасть в число избранных, надо преодолеть три этапа конкурса.

Первый этап мы будем проводить в заочном формате в виде тестирования. Тестовое задание получат те, кто обратится в редакцию «КП-Рязань» по телефону, указанному в подверстке «Обратная связь». Исходя из результатов тестирования, мы отберем 15 человек и пригласим их на второй этап конкурса.

На втором – очном – этапе кандидатам предстоит приготовить свое любимое блюдо. Далее каждому из них нужно будет вслепую попробовать все блюда и выбрать самые, на их взгляд, удачные. Свою оценку поставят и рестораторы. В итоге до третьего этапа будут допущены те, чьи блюда оказались лучшими в результате голосования участников и выбора профессионалов.

Третий этап представляет собой профессиональную дегустацию. Кандидаты по очереди пробуют те или иные предложенные им членами жюри блюда, вычленяя ингредиенты; подбирают под определенное блюдо нужную специю; составляют идеальное меню летнего, зимнего обеда, постного стола и т. д. Те, кто покажут себя с наилучшей стороны во время испытаний, будут приглашены в дегустационную группу.

Дерзайте! И быть может, от вашего решения будет зависеть, какие вкусовые качества приобретут продукты на прилавках рязанских магазинов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые читатели! Если вы хотите попробовать свои силы и побороться за место в дегустационной группе, ждем ваших писем с пометкой «Дегустационная группа» на нашу электронную почту: kp-62@mail.ru.

В сопроводительном письме расскажите о себе, своем опыте в вопросах дегустации, приготовлении блюд и так далее.