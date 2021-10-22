СберКарта: как использовать кредитку с пользой для семейного бюджета?

Управляющий Рязанским отделением Сбербанка Иван Семенов.

Для многих рязанцев кредитные карты стали удобным инструментом повседневной жизни. Во-первых, это удобно. Во-вторых, позволяет получить неплохие скидки и существенные бонусы. Одни держатели открывают ее и хранят дома, как говорится, «про запас», другие прибегают к ней в экстренных случаях, третьи – благодаря льготному периоду, умело используют каждый день.

О том, как пользоваться кредиткой эффективно и с максимальной выгодой для семейного бюджета, мы попросили рассказать Управляющего Рязанским отделением Сбербанка Ивана Семенова.

В чем главные преимущества кредитки?

- Иван Иванович, давайте начнем с самого простого и объясним нашим неискушенным читателям, чем интересна кредитная карта.

- Кредитная карта или, кредитка, как ее иногда называют, - это карта для покупок в долг. В отличие от дебетовой карты, где вы храните собственные средства, на кредитной лежат деньги банка. Банк устанавливает каждому клиенту индивидуальный лимит, в пределах которого и можно пользоваться деньгами. А цели вы уже определяете сами - покупки в магазинах и в интернете, услуги, путевки, связь и так далее. А можно ничего не тратить и просто держать сумму на карте для часа «икс».

- Мы можем выделить главные преимущества кредитки, которые делают ее одинаково удобной и привлекательной для разных клиентов?

- У кредитной карты есть два ключевых преимущества - возможность пользоваться деньгами банка бесплатно и делать это в любой момент и неоднократно. Но чтобы пользование такой картой было комфортным, необходимо перед оформлением сразу обратить внимание на процентную ставку и льготный период погашения, которые предлагает банк. Такой период индивидуален в каждом банке. Безусловно, важна и ваша финансовая дисциплина, то есть многое зависит от того, сможете ли вы гасить задолженность до конца беспроцентного периода.

Как выгоднее использовать Сберкарту?

- Совсем недавно Сбербанк предложил рязанцам новую кредитную СберКарту, которая отличается большим льготным периодом и бесплатным годовым обслуживанием. Какие условия пользования предусмотрены для клиентов?

- Главный посыл нашего нового продукта - финансы всегда под рукой, а времени достаточно для того, чтобы их вернуть. Льготный период по такой карте составляет 120 дней. Так что, если вы делаете покупку в самом начале отчетного периода, на возврат долга без процентов у вас будет больше трех месяцев. Нужно лишь учесть небольшой нюанс: сумма обязательного ежемесячного платежа по кредитной карте - 3% от суммы основного долга, без учета начисленных процентов.

- Как рассчитать беспроцентный период по кредитной СберКарте?

- Это довольно просто. Начиная с 1-го числа каждого месяца, вы делаете покупки, а накопленный за месяц долг возвращаете за 3 следующих месяца. Однако имейте в виду, что для суммы, которую вы снимаете в банкомате или переводите,

беспроцентный период не будет действовать. Поэтому кредитную карту правильнее все-таки использовать для безналичной оплаты. И не забудьте, что при оплате покупок или услуг кредитной СберКартой начисляются бонусы СберСпасибо, что делает вашу покупку еще более выгодной!

Как не пропустить льготный период?

- Иметь под рукой свободную нужную сумму хочется всем, а платить проценты – никому. Поэтому важно не пропустить окончание льготного периода. Как можно проверять сумму долга и что ждет тех, кто не успеет вовремя расплатиться с банком?

- В мобильном приложении Сбербанк Онлайн вы в любое время можете видеть, какую сумму и до какого числа необходимо погасить, чтобы не платить проценты. Если не успели погасить долг по кредитной СберКарте, то ничего катастрофического не произойдет. Единая для всех клиентов процентная ставка составит 17,9%. А по некоторым категориям – например, на покупки в аптеках, при оплате медицинских услуг и на покупки в СберМегаМаркете действует пониженная ставка 9,8% годовых. Проценты за использование кредитных средств списываются с карты автоматически, поэтому специально делать для этого ничего не нужно.

- Иван Иванович, теперь, когда мы знаем обо всех преимуществах кредитной СберКарты, давайте разберемся, как ее оформить?

- За услугой можно обратиться в любой офис банка. Наши сотрудники подробно расскажут о всех преимуществах СберКарты. Выслушают ваши пожелания, ответят на все вопросы и помогут вам с оформлением карты.