Жизнь состоит из открытий!

Квартал комфорт-класса «Открытие» состоит из разноэтажных монолитных домов, построенных по самым передовым технологиям из экологически безопасных материалов.

Жизнь горожанина полна суеты и забот, и дом становится его главным местом отдыха. Поэтому выбирая себе квартиру сегодня, человек, по сути, покупает не просто квадратные метры, а общественное пространство, в котором будет проводить большую часть времени. Тренд современного покупателя - осознанное потребление, суть которого сводится к соблюдению баланса цена-качество и получению удовольствия от сделанной покупки в долгосрочной перспективе. Это касается также и инвестирования средств в свое будущее жилье. Уставшие от бесконечной суеты и в поисках умиротворения, жители больших городов все чаще предпочитают обосновываться в зеленых районах, по возможности удаленных от шумного центра. Так им удается совместить желанное спокойствие тихого квартала и привычную городскую инфраструктуру. С одной стороны, можно в любой момент выйти на прогулку или устроить пикник в парке или лесу, с другой, квартира находится в черте города, так что все необходимое для комфортной жизни находится рядом. Сегодня мы представляем вам уникальный проект комфорт-класса для тех, кто хотел бы жить в гармонии с природой, но при этом не потерять преимущества большого города - новый жилой квартал комфорт-класса «Открытие» в Дашково-Песочне от Группы компаний «ЕДИНСТВО».

КОНЦЕПЦИЯ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ КАЖДОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ

Квартал комфорт-класса «Открытие» состоит из шести разноэтажных монолитных домов, построенных по самым передовым технологиям из экологически безопасных материалов. Несомненно, что удобство жизни в том числе складывается из применения современных технологий в проектировании и строительстве зданий, поэтому все дома квартала отвечают самым высоким требованиям качества как во внешней отделке, так и во внутреннем обустройстве.

Так полюбившиеся всем ценителям нестандартных решений в дизайне и свободы творчества smart-планировки здесь представлены в разнообразных вариантах. Smart - это целая философия создания удобного и комфортного пространства для жизни современного человека, которая включает в себя особые планировочные, интерьерные и дизайнерские решения. Это самодостаточный формат, где зонирование подчинено главному принципу - индивидуальным потребностям хозяев.

«Умные квартиры» отличают следующие особенности:

- каждый квадратный метр может быть использован по максимуму;

- предусмотрена свободная планировка с несколькими вариантами функциональных зон;

- используются панорамные окна.

Такая концепция отражает современные мировые тенденции, когда кухня и гостиная формируют единое пространство, где может собираться вся семья и куда удобно приглашать друзей. При этом формат предусматривает наличие комфортной среды для каждого члена семьи. Поддержать особый микроклимат в квартире жильцам помогает система индивидуального отопления. Благодаря ей достаточно выставить на термостате необходимые показатели, и котел будет автоматически поддерживать заданное значение, включаясь и выключаясь в нужный момент. Для тех, кто хочет ускорить переезд в собственную квартиру, у ГК «ЕДИНСТВО» есть особое предложение - квартиры с предчистовой отделкой и специальной опцией для будущих жителей - «теплые полы» (подробнее о ней можно узнать в офисах продаж).

Предчистовая отделка - это промежуточный этап между черновой и полной отделкой. Когда вы получите ключи от вашей квартиры, все самые шумные и грязные отделочные работы в ней будут уже окончены: выровнены и оштукатурены стены, установлена качественная входная металлическая дверь, подведены системы водоснабжения и канализации, газоснабжения, сделана шумоизоляция и стяжка пола, установлены приборы учета, проведена проводка электричества с подключением освещения и установлены розетки, выключатели, установлены подоконники. Владельцам останется сделать косметический ремонт, исходя из своих представлений об эстетике и комфорте жилья. Если у вас нет желания или недостаточно средств, чтобы ремонтировать квартиру с нуля, это самый подходящий вариант.

В основе концепции каждого дома ЖК «Открытие» лежит авторский проект, который включает правильное устройство дворовой территории и доброжелательную атмосферу внутри общего пространства.

ТЕРРИТОРИЯ, ДРУЖЕЛЮБНАЯ КО ВСЕМ

Благодаря особенностям квартальной застройки у многих жителей формируется ощущение, что город - это место не просто для физического существования, а для осмысленной жизни. Вот почему стремление к обеспечению высокого качества жизни ГК «ЕДИНСТВО» закладывает еще на этапе проектирования будущих кварталов. Это позволяет создавать уникальный дизайн фасадов, разрабатывать функциональные общественные зоны, заботиться о комфорте пешеходов и водителей. В основе концепции каждого дома ЖК «Открытие» лежит авторский проект, который включает правильное устройство дворовой территории и доброжелательную атмосферу внутри общего пространства. Самодостаточная, детально продуманная инфраструктура предложит жителям массу сценариев для проведения досуга и отдыха, игр и общения.

В современном мире людям бывает трудно найти время для себя, и за неимением зон отдыха вблизи жилого комплекса мы предпочитаем проводить время дома. На территории «Открытия» девелопер планирует сделать workout-площадки для занятий спортом и многофункциональные детские площадки, зоны для выгула домашних животных и даже обустроить специальные места для барбекю, чтобы досуг будущих жильцов был легким и приятным. Один из показателей грамотно организованного пространства - забота об интересах автомобилистов. Чтобы владельцам не пришлось тратить время на поиски парковочного места для своей машины, «Открытие» предлагает машино-места в специальном подземном паркинге. Выбрать их, как и будущую квартиру, можно заранее, на этапе строительства жилого квартала.

ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ, ВПИСАННАЯ В ПРИРОДУ

В крупных городах из стекла и бетона, где идет борьба за каждый свободный квадратный метр, архитекторы стараются сохранить старые и возвести новые зеленые зоны - парки и насаждения рядом с жилыми кварталами. Идея проектов новых жилых комплексов в том, чтобы не противопоставлять их природе, а интегрировать их в нее. ЖК «Открытие» - это новые возможности жизни в живописном районе, сочетающем в себе природные ландшафты и городской колорит. Квартал богат природными ресурсами - рядом Карцевский лес и Дубовая роща, поэтому ничто не помешает жителям дышать свежим воздухом и любоваться панорамами леса, заливных лугов и прекрасными закатами из видовых квартир. Квартал не только окружен лесом, водоемами и парками, но и внутри имеет свою парковую зону между домами. А для тех, кто хочет уединиться со своей семьей или друзьями, прямо во дворе жилого квартала планируется установить специальные беседки для барбекю.

Любители спортивного отдыха могут с легкостью воспользоваться workout-площадками и велодорожками на территории жилого квартала. К тому же роща и лес рядом с домом - хорошая мотивация для активного образа жизни. Не нужно ехать в фитнес-центр, потому что зеленая зона - это подходящее место, где летом можно заниматься бегом, аэробикой, йогой, кататься на велосипеде, а зимой - на лыжах. Те, кому спорт не по душе, могут наблюдать за птицами, медитировать, рисовать картины, проводить праздники и пикники. Стоит ли напоминать, что в районах рядом с лесом дышится легче. А еще, по словам врачей, живя рядом с природой, можно снизить риск развития сердечно сосудистых заболеваний и диабета второго типа.

НАСТРОЙТЕ УДОБНЫЙ ДЛЯ СЕБЯ РИТМ ЖИЗНИ

Покупатели квартир в жилом квартале «Открытие» смогут наслаждаться не только красотой, но и абсолютным комфортом. Девелопер разместил свой проект на территории одного из самых динамично развивающихся районов со сформированной инфраструктурой, которая позволит настроить удобный для каждого ритм жизни. Внутри комплекса планируется строительство школы и детского сада - это решение позволит родителям сэкономить время на поездках. Кроме того, в непосредственной близости от квартала расположены уже действующие социальные учреждения - детский сад №37, школа №75 и поликлиника. За покупками можно отправиться как в магазины шаговой доступности, так и в большие торговые центры «Европа» или Selgros Cash&Carry. Жилой квартал находится в 26 минутах от центра Рязани - воспользовавшись разветвленной сетью общественного транспорта и удобными развязками, при необходимости вы быстро окажетесь в нужном вам районе города.

Современный жилой квартал «Открытие» станет для вас не только надежным домом, но и новым форматом жизни: лаконичная архитектура, квартиры с исключительно полезной площадью, насыщенная благоустройством территория - все это формирует культуру добрососедства и новые форматы социального взаимодействия. Группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает специальные условия для покупки, чтобы клиенты могли открыть для себя высокое качество жизни. И пусть ваша жизнь состоит только из приятных открытий!

Чтобы владельцам не пришлось тратить время на поиски парковочного места для своего автомобиля, «Открытие» предлагает машино-места в специальном подземном паркинге.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Для каждого человека идеальный дом выглядит по-своему. ГК «ЕДИНСТВО» проектирует дома, в которых люди с разными потребностями находят квартиры своей мечты. За 15 лет работы было введено в эксплуатацию более 1 миллиона кв. м жилья. Это значит, что благодаря «ЕДИНСТВУ» более 40 тысяч семей улучшили жилищные условия. Портфель ежедневных предложений насчитывает более 1500 квартир в разных районах города.

ВАЖНО!

Перед покупкой тщательно продумайте, что вы ожидаете от этого объекта недвижимости. Это поможет вам быстрее определиться и найти оптимальный вариант приобретения. Самый простой и удобный способ получения жилья в собственность - покупка за наличные. Ипотека - подходящий вариант, если у вас имеется стабильный доход, но полной суммы наличными нет. А вот рассрочка - вариант для тех, кто не имеет на руках большой суммы денег для приобретения жилья, но рассчитывает вскоре ее получить. Вы вносите первоначальную сумму и выплачиваете остаток согласно заранее составленному графику.

Группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает своим клиентам множество вариантов оплаты: ипотека, стопроцентная оплата, беспроцентная рассрочка. Благодаря развитой программе лояльности практически по каждому объекту в обоих жилых кварталах действуют индивидуальные условия и специальные предложения. А с помощью системы «одного окна» сделка не потребует дополнительных временных затрат. Также на жилые комплексы распространяется программа «Трейд-зачет: старое на новое». Среди ее основных плюсов - возможность выбрать квартиру и забронировать ее на срок до двух месяцев. В ГК «ЕДИНСТВО» всегда найдут возможность сделать приятный сюрприз для своих клиентов.

НА ЗАМЕТКУ

7 преимуществ ЖК «Открытие»

1.Комплексная застройка из шести домов обеспечит дружескую атмосферу на территории квартала.

2. Внутри квартала будет необходимая инфраструктура:

- школа и садик (ГК «ЕДИНСТВО» выделила земельный участок администрации города Рязани для строительства этих социальных учреждений),

- подземный паркинг,

- парковая зона между домами,

- ландшафтный дизайн,

- площадки для выгула животных,

- барбекю-зоны,

- велодорожки,

- workout-площадки.

3. Большая территория для прогулок на свежем воздухе - поблизости находится Карцевский лес.

4. Квартиры с предчистовой отделкой и smart-планировками.

5. Видовые квартиры на реку Оку и заливные луга.

6. Дизайнерская отделка подъездов.

7. Спеццены для покупателей на старте продаж.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Подробную информацию обо всех объектах ГК «ЕДИНСТВО» можно получить в центральном офисе по адресу: ул. Вокзальная, 41, (пом. Н5) и по телефону: (4912) 900-700. Сайт edinstvo62.ru.

Среди преимуществ, которые получат покупатели квартир в ЖК «Открытие», - дизайнерская отделка подъездов.

Застройщик ООО Специализированный застройщик «Бизнес-строй». Разрешение на строительство №62-29-32-2021 от 13.09.2021. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: г. Рязань, ул. Вокзальная, 41, пом. Н5. С подробными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайтах банков-партнеров. Полный список банков-партнеров представлен на сайте edinstvo62.ru в разделе «Ипотека». Проектные декларации опубликованы на сайте наш.дом.рф

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