Детство без ограничений: чтобы особенный ребенок мог дышать свободой социальной активности

Мама Вера Михайловна: – У нас нормальная, полноценная семья. Мы растим Варю так, чтобы она получала все то же, что имеют ее ровесники.

В последнее время в обществе модно говорить про инклюзию, смысл которой заключается в том, чтобы ребенок с особенностями развития мог дышать свободой социальной активности, дружеского общения, наравне с обычными детьми участвовал в культурных мероприятиях и развлечениях. Это прекрасная, гуманная идея, благодаря ей многие дети смогли получить необходимые навыки, развиться в эмоциональном и творческом планах, получить общее и высшее образование и найти свое дело в жизни.

Причем от этой социализации выигрывают все дети без исключения. Например, ребенок с проблемами в речи, попадая в инклюзивную среду и видя, как дети говорят, потянется за ними, и все процессы пройдут быстрее. А у обычных малышей инклюзивная среда вырабатывает безбарьерное мышление. Они становятся более заботливыми и учатся выстраивать коммуникацию с разными людьми.

Но для того чтобы запустить эти процессы, важно создать в обществе – социальных учреждениях, коммерческих структурах, в головах у родителей в конце концов культуру принятия. Это трудно, но если эта ценность будет разделяема всеми членами общества, все будет возможно.

Нашей сегодняшней героине повезло – у нее чудесная, любящая семья, хорошая школа, доброжелательно настроенное окружение, а поддерживать здоровье и развивать таланты ей уже четыре года помогают представители социально ответственного бизнеса Рязани – Группа компаний «Зеленый сад». Девелопер уделяет особое внимание вопросам счастливого, полноценного и безопасного детства и реализует эти принципы не только в своей непосредственной деятельности – возведении многоэтажных жилых комплексов, но и в многочисленных социальных проектах – от конкурсов юных художников до помощи детским домам и специальных программ для детей с ограниченными возможностями.

ГАРМОНИЧНОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ВО ГЛАВЕ УГЛА

В этом году Варе исполняется 12 лет. Болезнь у нее диагностировали с рождения. Принять эту новую данность своей жизни родителям было морально непросто.

– И физически было тяжело, особенно зимой, потому что ходить она начала поздно, и нам довольно долго приходилось носить ее на руках, – рассказывает мама девочки Вера Михайловна.

Но с другой стороны, они понимали, что лучше мамы и папы их ребенку никто не поможет. Варе не было и трех лет, когда ее начали водить на занятия с логопедом и ЛФК.

– Когда мы увидели, что положительная динамика есть, как дочка начала общаться с окружающими, наши страхи постепенно ушли.

Но впереди было еще очень много работы и для самой девочки, и для ее семьи.

– Варя с малых лет очень хотела танцевать. Дома всегда прыгала под музыку, кружилась, – продолжает Вера Михайловна. – И я решила отдать ее в танцевальный кружок, где бы ее научили и координации и красиво двигаться в такт музыке. Попробовали в одном месте – там сначала согласились, а потом увидели нас и отказали. А в другом сразу сказали, что в группе она со своими проблемами опорно-двигательного аппарата успевать за другими детьми не будет, а индивидуально они ни с кем не занимаются. И тогда у меня, честно говоря, руки опустились.

При поддержке ГК «Зеленый сад» в развивающем центре Варя посещала танцы по индивидуальному графику, рисование, лепку, английский язык и логопеда.

В то время в жизни семьи и появилась Группа компаний «Зеленый сад». Ключевая встреча состоялась четыре года назад на торжественном открытии Центра детского развития «Новые горизонты», куда Веру Михайловну пригласили вместе с Варей. После трогательной речи и слов благодарности в адрес руководства центра за лояльное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья к маме девочки подошел директор по общим вопросам ГК «Зеленый сад» Андрей Оришкевич и от имени компании предложил оплатить обучение Вари во всех кружках, какие она выберет. Конечно, семья и не могла рассчитывать на такую щедрость со стороны какого-либо бизнеса.

Руководство «Новых горизонтов» придерживалось твердого убеждения, что особенные дети должны заниматься вместе со здоровыми. В развивающем центре девочка занималась танцами по индивидуальному графику, рисованием, лепкой, английским языком и с логопедом.

– Когда Варя пришла к нам, у нее были проблемы с балансом на спине, на животе, ей было очень сложно стоять, держа ножки вместе, – рассказала нам преподаватель хореографии Ксения Парфенова, – но уже через два месяца занятий она научилась следить за положением своего тела. Сейчас это совершенно другой ребенок – гибкий и пластичный.

Мама со своей стороны тоже заметила изменения – чем больше дочь занимается танцами, тем больше в ней позитивной энергии.

– У нее движения стали более плавные, появилась пластичность в руках. Мне очень нравилось, что они разучивали разные танцы – и вальсы, и народные, и марши, где движения должны чеканить.

А вот лепке Варя училась на групповых занятиях. Ей это, кстати, очень помогло – смотря, как лепят другие, она тянулась за ними и улучшала свою технику. Неравнодушный подход к каждому ребенку, независимо от его особенностей здоровья – по словам Веры Михайловны, этот принцип работы отличал всех преподавателей центра «Новые горизонты».

– Придя работать в центр, мы ставили своей целью гармоничное развитие ребенка, буквально с первого года жизни вплоть до выпуска из школы, а при желании – и продолжение образования во взрослом возрасте, – поделилась директор центра Ольга Данилова. – Поэтому наши программы не были предназначены, для того чтобы сделать из ребенка суперпрофессионала в какой-то узкой области, скажем, в спорте, а позволяли ему сбалансированно развиваться на протяжении всего периода, пока он не станет взрослым самостоятельным человеком. Я считаю, что главное – любить детей и чувствовать их. И тогда мы обязательно получим отклик.

В случае с Варей преподаватели и родители увидели тот самый отклик – девочка каждый день с радостью спешила на занятия, танцы помогли ей улучшить координацию движений, рисование и лепка развили творческие способности, а английский пригодился в школе. Она и дальше с большим удовольствием посещала бы все эти кружки, однако центр приостановил свою работу на неопределенное время. Сейчас Варя находится в поисках нового места для занятий, а пока она рисует дома и осваивает новое интересное увлечение – вышивку.

Хочется отметить, что с 2017 года Группа компаний «Зеленый сад» не забывает своих подопечных и даже после прекращения занятий всячески помогает семье Вари.

– Сейчас они оказывают нам поддержку в приобретении лекарств и оплате массажа. Я обращаюсь к ним по мере необходимости. Но и они про нас помнят. Это очень приятно, – улыбается Вера Михайловна.

«ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ РЕБЕНОК ИСПЫТЫВАЛ РАДОСТЬ ОБЩЕНИЯ В ПОЗНАНИИ НОВОГО»

Учится Варя в обычной средней школе с другими детьми, только программа у нее немного отличается компактностью. Отдать ее в общеобразовательную школу было волевым решением родителей.

– Хотя на комиссии меня пытались отговорить, я впоследствии нисколько об этом не пожалела, – признается Вера Михайловна.

По словам первой учительницы Марины Николаевны, Варя – очень прилежная ученица и всегда училась на четыре и пять.

Первая учительница Вари Марина Николаевна и раньше работала с детьми, имеющими особенности развития. По ее словам, принципиальной разницы в подходе именно к ним нет, просто особенным требуется больше внимания и тепла.

– Начальная школа – сложный период в жизни любого ребенка, – говорит она. – А Варюшка – умничка! Очень старательная и прилежная ученица! По всем учебным предметам у нее четыре и пять. Я считаю, что ребенок вполне может развиваться наравне с остальными детьми. Роль школы и родителей – помогать и всегда идти навстречу. Я всегда говорю своим родителям, что здоровье ребенка на первом месте! Можно сосредоточиться на одном, а можно на нескольких направлениях в развитии. Главное, чтобы ребенку нравилось это занятие, и он испытывал радость общения в познании нового.

Сейчас Варя учится уже в средней школе, но Марина Николаевна с нежностью вспоминает о своей особенной ученице:

– Варя – светлый и добрый человечек! Мне всегда очень хотелось помочь ей, чтобы она никогда не расстраивалась. Я думаю, мне это удалось. Она всегда с радостью посещала учебные занятия и испытывала истинное удовольствие от общения с одноклассниками. Класс у нас дружный, атмосфера взаимопонимания и взаимопомощи способствовала проявлению доброты и заботы: дети помогали Варе одеваться, складывать школьные принадлежности, донести портфель.

Родители со своей стороны подтверждают: коллектив в классе подобрался отличный и у Вари замечательные отношения с одноклассниками. По словам мамы, после школы они могут задержаться и вместе погулять в парке:

– Варя стремится к самостоятельности, из школы возвращается с подружками. Я волнуюсь, конечно, но что делать – когда-то придется ей разрешить.

Благодаря позитивно настроенному обществу Варя чувствует себя востребованной, любимой, важной.

– В нашем окружении никто не считает Варю не такой, как все, для нас она обычный ребенок.

У нас нормальная, полноценная семья, старшему моему сыну 22 года – он моя радость и гордость и защита для Вари, и у них прекрасные взаимоотношения. Мы ее растим так, чтобы она получала все то же, что имеют ее ровесники. В нашем доме не произносится слово «инвалид», и Варя ни в коем случае не чувствует себя ущербной. А если нам вслед кто-то посмотрит или скажет что-то плохое, я же этого все равно не услышу.

«ДРУЗЕЙ ВЫБИРАЮ ТАКИХ, ЧТОБЫ НЕ ВРАЛИ И БЫЛИ ДОБРЫМИ»

Сегодня в обществе активно пропагандируется толерантность и бережное отношение к детям с особенностями развития. Но когда мы познакомились с Варей, необходимость соблюдать этот политес отпала, потому что при виде такого солнечного ребенка совершенно не думаешь о болезнях. Напротив, она источает столько положительной энергии и жизни, что вокруг становится светло и радостно.

Варя признается, что хотя за несколько лет она перепробовала много разных творческих занятий, больше всего ей нравится все-таки рисовать и лепить. Кстати, по словам специалистов, эти виды деятельности помогают ребенку распознавать собственные эмоции и управлять ими, поднимают мотивацию, учат понимать других людей.

Еще Сухомлинский говорил: «Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». Как и многие нынешние подростки, она увлекается «Тик-током» и современной музыкой. В числе музыкальных кумиров называет певицу и видеоблогера Клаву Коку. Общаясь с девочкой, невольно отмечаешь, что, несмотря на юный возраст, она уже научилась четко чувствовать внутренние посылы людей. У нее много друзей, а на вопрос, как она их выбирает, Варя ответила так:

– Чтобы не врали и была добрая душа.

Чем не ответ мудрого человека? А еще поражает ее подход к выбору карьеры. В будущей работе она видит, прежде всего, миссию помогать людям. Наверное, многие ровесники посчитают ее немодной, но Варя на сегодняшний день мечтает стать или учителем, или массажистом. Казалось бы, далекие друг от друга профессии, но есть у них как минимум общая черта – они несут пользу обществу.

Какую стезю в итоге выберет этот ребенок, неважно. Мы уверены, что любому делу Варя будет отдаваться без остатка и стараться, чтобы результаты ее труда приносили только благо. А еще она никогда не оставит других в трудном положении, ведь, когда ей в жизни пришлось непросто, ей все помогали – и родные, и друзья, и социально ответственные бизнес-компании.

Мы желаем Варе и ее семье отличного учебного года, новых творческих свершений и гармонии во взаимоотношениях с миром.

Рисование – одно из самых любимых занятий Вари, работать с кисточкой и карандашами она может без устали.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Развитие творческих способностей особенных детей имеет важное значение, так как благоприятствует раскрытию личного потенциала, приобретению опыта успешности в конкретной области за счет своих талантов и трудолюбия. Участвуя в творческой деятельности, ребенок может пройти путь от интереса, через приобретение конкретных навыков, к профессиональному самоопределению. Таким образом, мы создаем условия для успешной адаптации в социуме и равные возможности для дальнейшего существования в нем, позволяя маленькому человечку вырасти удовлетворенным своими достижениями и амбициями. Давайте вместе помогать детям раскрывать и развивать таланты, и они обязательно вырастут умными и образованными людьми.

ВАЖНО!

Чтобы дети могли развиваться не только в школе и в кружках, но и во время отдыха и прогулок, Группа компаний «Зеленый сад» устанавливает во дворах своих жилых комплексов многофункциональные детские площадки. Они огорожены и запираются на электронные замки, чтобы дети не выбегали на дорогу, где паркуются и выезжают машины, а на земле постелено прорезиненное долговечное покрытие. Это уникальные для Рязани развивающие игровые площадки SMART PLAY для детей в возрасте от 6 до 12 лет. «Умные игровые площадки» развивают у детей стратегическое мышление, стимулируют общение, помогают получению и закреплению ключевых навыков поведения в различных ситуациях – и всем этим способствуют успешной социальной адаптации. В местах отдыха детей, организованных «Зеленым садом», как всегда, соблюдаются обязательные требования – экологическая чистота используемых материалов и обеспечение безопасности от получения травм.

Чтобы дети могли развиваться не только в школе и в кружках, но и во время отдыха и прогулок, Группа компаний «Зеленый сад» устанавливает во дворах своих жилых комплексов многофункциональные детские площадки.

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