Эпоха «одноразовых» машин: почему ресурс современных автомобилей стал в разы меньше тех, что выпускались 25 лет назад

Во многих современных автомобилях чтобы поменять какой-либо узел, зачастую приходится разбирать полмашины. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В советские годы качество продукции отечественного автопрома вызывало лишь ехидную усмешку, дескать, у нас выпускают не машины, а «консервные банки с болтами». Когда в 90-е в нашу страну хлынул поток подержанных авто (купить новенькую иномарку тогда мог только очень богатый человек - либо «новый русский», либо криминальный авторитет), многие были восхищены их надежностью. Пробег в сто и в двести тысяч (а для некоторых японских и немецких марок и триста тысяч) не являлся критическим - для таких машин отходить по полмиллиона, а то и более километров без значительных капвложений было обычным делом. Автомобили выпуска 80-х и 90-х годов скорее погибали в ДТП, нежели «естественным» путем от коррозии или износа основных агрегатов. Народ прочно подсел на иномарки.

- Лучше бы вы взяли старинную фирмУ, - пела популярная в то время рок-группа.

А уж когда у людей появились деньги, стали покупать и новые иномарки, рассчитывая на их надежность. Поначалу, собственно, так и было. Но потом многие стали замечать, что под красивой упаковкой скрывается явно не то, на что человек рассчитывает. Сначала грешили на российских сборщиков, но потом оказалось, что автомобили зарубежных марок, собранные за пределами бывшего СССР, мало чем отличаются по качеству.

КАК МАРКЕТОЛОГИ ПОБЕДИЛИ ИНЖЕНЕРОВ

Да, научный прогресс на месте не стоит. Современные автомобили имеют много различных узлов и систем, позволяющих обеспечить комфортную и безопасную езду. От первого детища Карла Бенца, где не было даже коробки передач, до последней модели «Хонды» или «БМВ» пропасть, как от человека до одноклеточного существа.

- Качественные машины стало делать невыгодно, - считает директор АМТ-сервиса Кирилл Якушин, - да, у современных машин есть определенный ресурс, в течение которого с ними не происходит значительных поломок, после чего они начинают «сыпаться». И производитель начинает зарабатывать на сервисе и продаже запчастей. Качественные машины, способные радовать своих хозяев не одно десятилетие, стало делать невыгодно. По общему мнению, если раньше машины конструировали инженеры, то теперь - маркетологи.

- А какие основные проблемы встречаются у современных машин?

- Здесь какую-то единую параллель между марками провести тяжело, потому что у всех имеются свои недоработки, свои слабые узлы, у каких-то марок это – слабая подвеска, у каких-то - слабые двигатели. У некоторых корейских машин двигатели умирают уже через 50-60 тысяч километров - из-за конструктивных недоработок.

- Даже при соблюдении всех правил эксплуатации? Своевременной замене масла, в отсутствие перегревов и тому подобного?

- У нас был в работе Kia Sportage с пробегом в 62 тысячи километров - у него уже все цилиндры были в задирах. Это произошло из-за особенностей масляной системы двигателя, которые приводят к таким поломкам. Мы делали эндоскопию двигателя другой машине этой модели и выявили задиры уже на пробеге в 42 тысячи. При этом официальный сервис не признает это гарантийным случаем. Недавно у нас был в ремонте Lifan с пробегом в 14 тысяч - а у него уже расслоение ВСЕХ сайлентблоков.

ВСЕ ИНОМАРКИ СТАЛИ ЖИГУЛЯМИ

В конце минувшего века ходила такая шутка, что BMW - машина для водителя, Mercedes - машина для пассажира, ВАЗ – машина для автосервиса. Эта шутка стала пророческой. Сейчас автомобильные концерны делают ставку в получении прибыли не столько на продаже новых машин, сколько на последующем их обслуживании и ремонте именно в дилерских сервисах.

- Да какая разница, где рычаг поменять или ремень/цепь ГРМ? - скажет читатель. Но будет прав лишь отчасти. Ведь автопроизводители делают все для того, чтобы покупатель их машин не шел «налево», а обращался именно в официальные сервисы.

Иномарки, выпущенные в 90-е года, при должном уходе бегают до сих пор. И резво бегают!

- Многие современные машины устроены так, что для того, чтобы заменить определенную деталь требуются специальные инструменты, - продолжает Кирилл Якушин. - Причем эти инструменты, как правило, отличаются в зависимости от модели. И держать набор всех инструментов на все модели - просто нереально! Если такой модели в Рязани 3-5 штук, то никто не гарантирует, что она заедет именно в ваш сервис, и именно с такой поломкой даже раз за год. К тому же многие автомобили конструкционно устроены так, что замена какого-то узла, имеющего определенный ресурс, требует огромного объема работ.

Например, чтобы поменять турбину, надо снять двигатель. Особенно своей заковыристостью славятся французские производители.

Как видим, современные машины из средства передвижения превращаются в роскошь. Роскошь приобретения и роскошь содержания. Причем неважно, где находится производитель.

КСТАТИ

Сейчас большинство автомобилей, сходящих с конвейеров мировых автобрендов, комплектуются автоматической коробкой передач (гидравлическая, вариатор, роботизированная). Механика ставится только на эконом-класс. Хотя, по словам представителей ведущих фирм, в скором времени они откажутся от «механики» и будут делать автомобили только с «автоматами». Но при всем при этом, даже несмотря на постоянные усовершенствования, автоматическая КПП по надежности и долговечности работы уступает «механике».

МНЕНИЕ ЭКОНОМИСТА

Толчок к индустриальному развитию стран в минувшем веке часто давало развитие автомобильной отрасли. Началом служил выпуск недорогой, но надежной модели, доступной для массового покупателя. Так, «Форд-Т» превратил США в автомобильную державу Западного полушария. Запуск «Фольксваген-Жук» и других бюджетных моделей способствовал «германскому экономическому чуду» 60-х, а появление высококачественных автомобилей (вкупе с бытовой электроникой) в 70-е - вывело в мировые лидеры Японию. Возможно ли такое в России?

Об этом рассказал экономист Дмитрий Качановский:

- У нас для этого нет никаких экономических предпосылок. В советское время отечественный автопром просто копировал западные модели, а сейчас он отстает от немцев и японцев на несколько десятилетий: современный автомобиль - это же и электроника, и компьютер, плюс современные технологии производства. А самое главное, нужны собственные конструкторы, дизайнеры, компьютерщики, машиностроители и огромные деньги (сотни миллиардов долларов). Деньги есть, но они лежат в кубышке в виде громадных валютных резервов и различных фондов.

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