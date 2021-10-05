Синдром Грекова: репутацию опального чиновника попытались обелить поддельным документом

Даже после отставки Игорь Греков пытается влиять на решения рязанских чиновников. Фото: правительство Рязанской области.

История сродни мистической случилась в самом конце сентября в редакции электронной информационно-аналитической газеты The Moscow Post. Информация об этом появилась на сайте издания. Журналистам пришла претензия на бланке правительства Рязанской области от 29 сентября 2021 года за номером 11-22/1751. Недовольство вызвала статья «Колея Грекова: «ростовские» против Любимова», опубликованная 23 сентября 2021 года.

По мнению авторов претензии, в материале содержались не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сведения относительно деятельности губернатора, бывшего вице-губернатора и правительства Рязанской области. Далее в письме приводились пять выдержек из текста, публикация которых якобы противоречит закону «О средствах массовой информации», и требование «Удалить заметку с сайта и подготовить опровержение по данной статье». Претензия пришла якобы за подписью пресс-секретаря губернатора Рязанской области Дениса Арапова.

На первый взгляд, ничего необычного: требование удалить порочащий честь и достоинство материал. Однако после звонка сотрудника редакции The Moscow Post пресс-секретарю губернатора Рязанской области выяснилось, что никакой претензии он в их адрес не направлял.

- Никакого отношения ни я, ни правительство Рязанской области к этому документу не имеем, - пояснил Денис Дмитриевич. – Если кто-то подписывается за меня - это на самом деле фальшивка. У нас нет никаких претензий к вашему изданию.

Фальсификаторы прикрылись именем пресс-секретаря губернатора, чтобы сделать документ более правдоподобным.

О чем же просил журналистов фальсификатор, озабоченный репутацией областного правительства? Сразу бросается в глаза то обстоятельство, что все выделенные в претензии моменты касаются личностной оценки губернатора Рязанской области. Вроде бы это естественно для неравнодушного человека. Однако при более внимательном изучении документа видно, что в каждом из пяти претензионных фрагментов статьи стоит отсыл к моральным качествам и деяниям бывшего вице-губернатора Игоря Грекова.

Только в контексте этого экс-руководителя автор письма вспоминает о действующем главе региона. Получается, фальсификатор, прикрываясь именем губернатора, пытается спасти авторитет совершенно другого лица – Игоря Грекова. Понятно, что автор претензии – человек из его окружения, искренне сочувствующий ему.

Напомним, бывший вице-губернатор Игорь Греков запомнился на своем посту харизматичностью и деловым подходом к государственной службе, которой, кстати, не мог заниматься из-за наличия в прошлом судимости. Выходец из Ростова-на-Дону собрал в рязанских органах власти команду из земляков и им сочувствующих, причем некоторых из них завел в госструктуры посредством «династических» браков с местными чиновницами. Ростовская команда, по словам Игоря Михайловича, была нужна для «пробуждения региона», «наведения нового порядка в Рязани».

Чтобы подделать официальный документ наподобие этого, сегодня достаточно обычного Фотошопа.

Как впоследствии выяснилось, «новые порядки» заключались в коммерциализации госслужбы и поборах. Однако попытки обложить «налогом за лояльность» рязанские предприятия, внедрить единый прейскурант за чиновничьи услуги, войти в крупный местный бизнес в качестве соучредителей у ростовской команды в целом провалились. После известного скандала по итогам пресс-конференции президента с попыткой подстроить присвоение вице-губернатору звания Героя России за несуществующие подвиги его попросили освободить занимаемую должность. Позже со своих постов поуходили и многие другие члены ростовской команды, включая первого заместителя главы администрации города Рязани Владимира Бурмистрова.

Регион постепенно приходит в себя от «новых порядков» ростовской команды. Власть концентрируется в руках губернатора. Однако неожиданная претензия в The Moscow Post показала, что в регионе еще остались люди, желающие обелить репутацию Игоря Грекова, зачем-то сохранить его авторитет и влияние в Рязанской области. Даже ценой фальсификации правительственных документов. Настырность, с которой рязанцам навязывается упоминание фамилии Грекова, вызывает недоумение. Неужели у бывшего вице-губернатора остаются еще какие-то планы на наш регион?

Возможно, ростовчанин переживает за свой рязанский бизнес, куда в соучредители удалось ввести верных людей? Или же это просто обида человека, который проиграл и не может с этим смириться? Безусловно одно – поддельная претензия в редакцию явилась еще одним симптомом глубоко засевших в рязанской политической среде переживаний, связанных с былой «разинской» вольницей вице-губернатора. Неужели на Игоря Грекова кто-то все еще делает ставки, несмотря на его имидж «сбитого летчика»?