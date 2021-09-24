Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия24 сентября 2021 21:05

Альпинист-девятиклассник из Рязани объяснил причины трагедии на Эльбрусе

Рязанский школьник, побывавший на вершине за три недели до катастрофы, изучил обстоятельства смерти пяти восходителей 23 сентября
Станислав КОРЯГИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Снеговые тучи над скалами Пастухова.

Снеговые тучи над скалами Пастухова.

Рязанский школьник, побывавший на вершине за три недели до катастрофы, изучил обстоятельства смерти пяти восходителей 23 сентября.

- Я смотрел когда-то фильм «Эверест». Мне кажется трагедия на Эльбрусе похожа на ту, что произошла в 1996 году, - делится мнением юный рязанский восходитель на Эльбрус Андрей Спирин. - И тогда, и сейчас гиды с коммерческими туристами хотели проскочить на вершину до наступления непогоды. Прогноз гиды знали – это точно. Мы во время восхождения по пять раз в день смотрели погоду на сайте Маунтин Форекаст. Прогноз там очень точный, практически не врет, даже на 3-6 дней вперед. Накануне, на фото со спутника было видно, что к Приэльбрусью подходят облака.

В полночь 23 сентября, когда группа выходила, ожидался 17-градусный мороз при ветре 15 метров в секунду. Но также было известно, что уже в полдень разыграется буря и ветер достигнет силы 30 метров в секунду. Это как внутрь урагана попасть. При таком ветре на Эльбрусе -17 градусов ощущаются как минус 40. Причем ветер был очень неудобный для восходителей. Он дул с юго-запада, дул им в лицо, поскольку поднимались по южному склону. После обеда ожидался еще и снег. При ураганной скорости ветра снежинки (они там больше похожи на льдинки) достигают огромной скорости и секут открытые глаза. Очень больно. Без маски ходить невозможно. Прогноз погоды сбылся в точности. И сейчас над Эльбрусом висит эта воздушная масса, продолжается снегопад и ураганный юго-западный ветер. Если бы я знал о таком прогнозе погоды, я бы на Эльбрус не пошел никогда. Это самоубийство.

Также юный восходитель посетовал на плохое состояние перил при подъеме с седловины на Западную вершину. В интервью «КП-Рязань» две недели назад он уже говорил об этом. По мнению Андрея, именно провисшая перильная веревка, опустившаяся ниже тропы, могла стать причиной срыва связки при спуске. Очевидно, люди не пристегивались к перилам, не страховались, поскольку до веревки было трудно дотянуться или же она была вся под снегом.

Своим мнением о причинах трагедии поделился также рязанский альпинист-разрядник Елисей Топорков, восходивший на Эльбрус пять раз, в том числе зимой.

- Существует много фирм и гидов с различным уровнем опыта, которые организуют восхождения на Эльбрус неопытных клиентов. Не имея специальной подготовки, не тренируясь, не ориентируясь на местности, люди впервые приезжают в горы и сразу пытаются подняться на Эльбрус. Это приводит к трагедиям. Ежегодно и ежемесячно на горе гинут люди. Иногда происшествия случаются даже с опытными альпинистами. На Эльбрусе сложные погодные условия – погода в горах часто меняется. Вместе с плохой физической и технической подготовкой участников это приводит к травматизму и гибели восходителей. Мой совет: если есть желание побывать в горах, пройдите соответствующую подготовку в туристической или альпинистской секции. В Кабардино-Балкарии действует учебный лагерь «Безенги», где любой желающий в комфортных условиях пройдет необходимую подготовку и совершит под контролем инструкторов свои первые восхождения не менее интересные, чем Эльбрус.

Елисей Топорков так же оценил действия гидов и туристов при восхождении.

- Погоду, конечно, не учли. Непонятно, кто смотрел прогноз и принимал решение. Но четыре гида для такой группы – это нормально. Вины первого гида в смерти девушки, на мой взгляд, нет. Это особенности здоровья восходительницы, реакция ее организма на высоту. Срыв связки на спуске с Западной вершины был, скорее всего, обусловлен плохим навыком движения новичков в кошках и порывом ветра одновременно. Седловина между вершинами двуглавого Эльбруса – особая зона. Там ветер крутится, как в аэротрубе, приобретая страшную силу. Человек мог сойти с тропы, оступиться, зацепить кошками за гамашу. И в итоге срыв всей связки.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Смертельный тур без обязательств: кому и сколько заплатили туристы за роковое восхождение на Эльбрус

«КП» узнала, как организовываются туры, в которых за альпинистов, по сути, никто не несет ответственности (подробности).

ЧППроисшествия: ЧПНовости Рязани