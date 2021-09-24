Альпинист-девятиклассник из Рязани объяснил причины трагедии на Эльбрусе

Снеговые тучи над скалами Пастухова.

Рязанский школьник, побывавший на вершине за три недели до катастрофы, изучил обстоятельства смерти пяти восходителей 23 сентября.

- Я смотрел когда-то фильм «Эверест». Мне кажется трагедия на Эльбрусе похожа на ту, что произошла в 1996 году, - делится мнением юный рязанский восходитель на Эльбрус Андрей Спирин. - И тогда, и сейчас гиды с коммерческими туристами хотели проскочить на вершину до наступления непогоды. Прогноз гиды знали – это точно. Мы во время восхождения по пять раз в день смотрели погоду на сайте Маунтин Форекаст. Прогноз там очень точный, практически не врет, даже на 3-6 дней вперед. Накануне, на фото со спутника было видно, что к Приэльбрусью подходят облака.

В полночь 23 сентября, когда группа выходила, ожидался 17-градусный мороз при ветре 15 метров в секунду. Но также было известно, что уже в полдень разыграется буря и ветер достигнет силы 30 метров в секунду. Это как внутрь урагана попасть. При таком ветре на Эльбрусе -17 градусов ощущаются как минус 40. Причем ветер был очень неудобный для восходителей. Он дул с юго-запада, дул им в лицо, поскольку поднимались по южному склону. После обеда ожидался еще и снег. При ураганной скорости ветра снежинки (они там больше похожи на льдинки) достигают огромной скорости и секут открытые глаза. Очень больно. Без маски ходить невозможно. Прогноз погоды сбылся в точности. И сейчас над Эльбрусом висит эта воздушная масса, продолжается снегопад и ураганный юго-западный ветер. Если бы я знал о таком прогнозе погоды, я бы на Эльбрус не пошел никогда. Это самоубийство.

Также юный восходитель посетовал на плохое состояние перил при подъеме с седловины на Западную вершину. В интервью «КП-Рязань» две недели назад он уже говорил об этом. По мнению Андрея, именно провисшая перильная веревка, опустившаяся ниже тропы, могла стать причиной срыва связки при спуске. Очевидно, люди не пристегивались к перилам, не страховались, поскольку до веревки было трудно дотянуться или же она была вся под снегом.

Своим мнением о причинах трагедии поделился также рязанский альпинист-разрядник Елисей Топорков, восходивший на Эльбрус пять раз, в том числе зимой.

- Существует много фирм и гидов с различным уровнем опыта, которые организуют восхождения на Эльбрус неопытных клиентов. Не имея специальной подготовки, не тренируясь, не ориентируясь на местности, люди впервые приезжают в горы и сразу пытаются подняться на Эльбрус. Это приводит к трагедиям. Ежегодно и ежемесячно на горе гинут люди. Иногда происшествия случаются даже с опытными альпинистами. На Эльбрусе сложные погодные условия – погода в горах часто меняется. Вместе с плохой физической и технической подготовкой участников это приводит к травматизму и гибели восходителей. Мой совет: если есть желание побывать в горах, пройдите соответствующую подготовку в туристической или альпинистской секции. В Кабардино-Балкарии действует учебный лагерь «Безенги», где любой желающий в комфортных условиях пройдет необходимую подготовку и совершит под контролем инструкторов свои первые восхождения не менее интересные, чем Эльбрус.

Елисей Топорков так же оценил действия гидов и туристов при восхождении.

- Погоду, конечно, не учли. Непонятно, кто смотрел прогноз и принимал решение. Но четыре гида для такой группы – это нормально. Вины первого гида в смерти девушки, на мой взгляд, нет. Это особенности здоровья восходительницы, реакция ее организма на высоту. Срыв связки на спуске с Западной вершины был, скорее всего, обусловлен плохим навыком движения новичков в кошках и порывом ветра одновременно. Седловина между вершинами двуглавого Эльбруса – особая зона. Там ветер крутится, как в аэротрубе, приобретая страшную силу. Человек мог сойти с тропы, оступиться, зацепить кошками за гамашу. И в итоге срыв всей связки.

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