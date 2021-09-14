От подготовки до вершины: как 14-летний рязанский школьник покорил Эльбрус

14-летний рязанец взошел на Западную вершину Эльбруса (5642 метра).

Знаменательное событие случилось 30 августа в 14:10 минут. В паре с отцом (не имеющим никакого отношения к альпинизму) ученик рязанской школы №55 Андрей Спирин за 10 часов взошел на Эльбрус (5642 метра) по южному склону из горной хижины «Приют 11» (4060 метров), разом набрав на своих двоих 1600 вертикальных метров высоты. Третьим участником восхождения неожиданно для себя оказался молодой калужанин по имени Стас, который впервые приехал в горы и на склонах Эльбруса потерял своего гида.

Подготовка началась 6 лет назад

В 2015 году Андрей с папой и мамой впервые попал в горы. За два дня он траверсировал горный массив Баба в южной Македонии, пройдя по плечу его высшей точки – горы Пелистер (2601 метр). В девять лет, опять-таки вместе с родителями, парень за один день прошел насквозь массив Дурмитор в Черногории, пройдя по плечу высшей точки страны – горы Боботов Кук (2523 метра).

Первое настоящее восхождение состоялось в 10 лет в Юлийских Альпах. Рязанский школьник в паре с отцом, без гида, взошел на гору Триглав (2864 метра) – высшую точку Словении и всей бывшей Югославии. Взошел по маршруту категории сложности 1б, за что в нашей стране полагается значок «Альпинист России».

В 2018 году, с тем же напарником и опять без гида Андрей взошел на вторую по высоте гору Австрии Вильдшпитце (3772 метра) в Эцтальских Альпах по ледово-скальному маршруту 2а категории сложности. А в 2019 году в 12 лет, в метель смог взобраться на высшую точку Австрии – гору Гроссглокнер (3798 метров) по маршруту 2б категории сложности.

Попутно Андрей занимался на скалодроме «Геккон» под руководством председателя Федерации альпинизма и скалолазания Рязани Дарьи Топорковой и сейчас лазает скальные маршруты седьмого уровня сложности.

И только после всех перечисленных свершений у ребенка появилась личная мечта взойти на Эльбрус. С самого начала он решил, что пойдет на гору сам, в двойке с отцом, без гида и без заброски вездеходом. Все как в прежних экспедициях.

- Я читал книгу альпиниста Евгения Абалакова, где описывалось, как он на Эльбрусе спасал своего друга Алексея Гермогенова. После этого самому захотелось там побывать. Кроме того, на Кавказе много красивых, сложных вершин – Ушба, Шхара, Дыхтау. Хотелось их тоже увидеть. С Эльбруса – лучше всего. Кавказ заряжает энергией. Для меня это – место силы.

- А как готовился к восхождению?

- Все как обычно. Каждое лето проводил в горах. Дважды в неделю занимался на скалодроме. Старался не ездить общественным транспортом, ходил по Рязани пешком. С 14 августа я готовился в альплагере «Джантуган» вместе с рязанской детской командой скалолазов. Делали акклиматизационные выходы – поднимались на предвершину ВИА тау (3600 метров) и к Башкаринским озерам.

Секрет – в темпе восхождения!

С 25 августа в Приэльбрусье установилась хорошая погода. Температуры нарастали день ото дня, ветер постепенно утихал. Ночь на 30 августа ожидалась самой теплой в этом погодном окне. На нее и нацелились рязанцы.

- Еще 28 августа мы взошли на Приют 11. Туда помимо спальников, теплых вещей и альпинистского снаряжения мы занесли 14 литров воды, которых должно было хватить нам на 2 дня, - рассказывает Андрей. – Еды взяли мало, поскольку есть на высоте не очень хотелось.

«Приют Одиннадцати» - в прошлом самый высокогорный отель в Европе (4060 метров), построенный в далеком 1939 году. Однако в 1998 году трехэтажное здание сгорело от примуса. Все, что осталось – маленькая дизельная котельная, в которой сейчас перед восхождением ночуют альпинисты.

Темп восхождения обдумывали долго. Решили умышленно замедлять темп. Свести потребление кислорода к минимуму. Длина шага – не больше длины ступни. Даже признак правильного темпа для себя определили – отсутствие учащенного дыхания. Пока дышишь во время движения спокойно, как при отдыхе, - организм почти не устает.

С такими установками юный восходитель с отцом и случайным знакомым из Калуги покинули «Приют» в 4:20, еще до восхода солнца. На момент выхода содержание кислорода в крови Андрея было 92%, у отца – порядка 88%, что считается очень хорошими показателями для данной высоты.

Кислород - на нижнем пределе

Время для восхождения намеренно выбрали позднее, чтобы большую часть пути проделать при солнечном свете и избежать тем самым низких температур. Несмотря на замедленный темп, высоту набирали динамично. Потому что все время шли, не останавливались вообще. На скалы Пастухова (4750 метров) вышли в 6:10 утра.

Всего на маршруте было четыре привала, каждый по полчаса. Предполагалось, что они будут выполнять акклиматизационную миссию. За время продолжительного отдыха организм еще больше будет привыкать к высоте.

От скал Пастухова до Косой полки был самый сложный участок пути – крутой и рутинный, по снегу распаханному гусеницами ратраков (вездеходы, доставляющие ленивых восходителей на высоту 5100 метров – Ред.).

- Перед самой Косой полкой находится стоянка ратраков, - вспоминает Андрей. – Разворачиваясь там, эти вездеходы сделали огромный вал рыхлого снега, по которому мы едва забрались. Кошки там не держали. Вскарабкались на это сугробище практически на четвереньках. Вот там единственный раз сбили дыхание. Не ожидали такого подвоха.

В начале Косой полки содержание кислорода в крови у Андрея упало до 74%. По словам отца, тогда же у Андрея и спутника из Калуги стала немного побаливать голова. Но все быстро пришло в норму после одной таблетки цитрамона.

Вершину покидали последними

Подъем на Западную вершину оказался крутым настолько, что для безопасности там провесили перила. Однако, по словам рязанских восходителей, сделали это так неудачно, что страховаться на них было не менее опасно, чем не пристегиваться вовсе.

- Перила эти – веревки с пролетом метров 30, привязанные к столбам, - описывает увиденное Андрей. – Столбы просто вбиты в снег. Потому они все искривились, поскольку вытаивают, веревки ослабли и опустились на снег. Чтобы пристегнуться к ним, нужно было тянуться вниз, рискуя сорваться с и без того крутой, непротоптанной тропинки.

Всего на маршруте было четыре привала, каждый по полчаса.

Но вот последний взлет преодолен и в конце предвершинного плато размером с футбольное поле показалась она – высшая точка России. Стоит отметить, что если до седловины темп всей тройки задавал папа Андрея, то от седловины на вершину всю группу вел сам юный восходитель.

В 14:10 14-летний рязанец взошел на Западную вершину Эльбруса (5642 метра). Небо к тому времени затянуло облаками, но вся небесная канцелярия расположилась над горой, не закрывая восходителям горизонта. Именно здесь пригодилась припасенная Андреем бутылка барбарисовой газировки, которая из-за низкого давления сфонтанировала не хуже шампанского. Потом развернули флаг 55 школы, сделали памятное фото – и отправились в обратный путь.

- Что чувствовал на вершине? – вновь обращаемся мы к Андрею.

- Радость, конечно, что трудный путь позади, что не придется в четвертый раз пытаться взойти на вершину. Но ощущения полностью выполненной работы не было, отдыхать было рано. Погода портилась, и было волнительно за обратный путь. Ведь большинство альпинистов погибают именно на спуске. В горах, восхождение считается выполненным, только когда ты спустился вниз.

Рязанцы в этот день были последними, кто покинул вершину. А уже через четыре часа, еще до захода солнца их приветствовали в «Приюте 11». Восхождение состоялось.

В ТЕМУ

Когда ребенку можно начинать ходить горы?

Оказывается, в этом вопросе мнение Федерации альпинизма России отличается от позиции Международного союза альпинистских организаций. У нас в стране, дети до 16 лет не допускаются к обучению и прохождению смен в альплагерях. Кроме того, на склонах Эльбруса также не рекомендуется находиться детям до 15 лет. Чтобы Андрея не спустили вниз (а это собирались сделать), ему пришлось накинуть себе один год, благо разница невелика. Как гиды умудрились завести на Эльбрус школьников 9 и 10 лет, нарушая свои же предписания, - остается только догадываться.

На Эльбрусе.

В Европе более лояльно относятся к возрасту детей в горах. Родителям рекомендуется начинать ходить в горы со своими чадами еще с дошкольного возраста. Считается, что с восьми лет симптомы горной болезни проявляются у детей так же, как у взрослых. С 10 лет детям разрешены вершины высотой 3-4 тысячи метров и ночевки в высокогорье.

С 14 лет дети являются полноправными восходителями наравне со взрослыми. Правда, ограничения на некоторых пиках, где маршруты слишком опасны, все-таки есть. В частности при восхождении на Гроссглокнер 12-летнему Андрею пришлось представить доказательства восхождения на предыдущие вершины, поскольку детей до 14 лет на высшую точку Австрии не пускают. Только после совещания Бюро горных гидов в Хайлигенблюте вынесло решение о допуске рязанского школьника к восхождению.

КСТАТИ

Сертификат о восхождении на высшую точку России (после видеоподтверждения совершенного) 14-летнему Андрею выдал лично президент Федерации альпинизма Кабардино-Балкарии, двукратный восходитель на Эверест Алдулхалим Ольмезов. Знаменитый альпинист поблагодарил рязанского школьника, что тот отказался от услуг гусеничных вездеходов, которые наносят вред ледникам Эльбруса, и выбрал честный путь восхождения на вершину.

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