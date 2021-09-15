Предприниматели южных регионов России рассматривают возможность локализации производства на инвестиционных площадках Рязанской области

Фото: Корпорация развития Рязанской области.

13-15 сентября Корпорация развития Рязанской области при поддержке территориальных подразделений торгово-промышленной палаты РФ провела цикл деловых встреч с бизнес-сообществом Ростовской области, Ставрополья и Краснодарского края. Инициативы рязанских институтов развития по возможностям локализации производства на инвестиционных площадках рязанского региона вызвали интерес участников переговоров. Ряд предприятий отметили преимущества инвестиционного формата развития рязанского региона и уже выразили намерение стать резидентами инвестплощадок Рязанской области.

Фото: Корпорация развития Рязанской области.

Генеральный директор Корпорации развития Артем Никитин представил предпринимателям инвестиционный потенциал региона, рассказал о налоговых льготах, предусмотренных для резидентов инвестпроектов Рязанской области, условиях и сроках получения мер поддержки, возможностях аренды и субаренды участков под строительство производственных объектов. Отдельное внимание участники встреч уделили вопросам обеспеченности квалифицированными кадрами, практике диверсификации производства и формирования кластерных объединений, мерах поддержки их участников.

Фото: Корпорация развития Рязанской области.

В числе наиболее перспективных направлений представители бизнес-сообщества отметили варианты локализации производства на территории индустриального (промышленного) парка «Рязанский», ТОСЭР «Лесной» и моногорода Новомичуринска. По их оценке, на сегодняшний день самый привлекательный для локализации производства проект – индустриальный парк «Рязанский». Предприниматели высоко оценили логистические преимущества объекта, прежде всего, примыкание к федеральной трассе М5 и наличие железнодорожных путей на территории парка, которые соединят его с веткой Московской железной дороги.

Фото: Корпорация развития Рязанской области.

Артем Никитин поручил специалистам Корпорации развития оказать в индивидуальном порядке консультации по всем поступившим в ходе переговоров обращениям, а также продолжить работу с заинтересованными организациями в рамках достигнутых договоренностей о взаимодействии. Так, по просьбе ставропольской ТПП в начале октября представители Корпорации присоединятся в онлайн-формате к серии круглых столов для бизнесменов Ставропольского края, где расскажут об инвестиционных возможностях и преимуществах Рязанской области более широкому кругу предпринимателей.

Написано пресс-службой правительства Рязанской области.