Николай Любимов: Не стоит много говорить об успехах, гораздо важнее, чтобы люди их видели сами

По мнению главы региона Николая Любимова, улучшать эффективность работы можно до бесконечности.

В Рязанской области прошел третий по счету деловой форум «Вектор производительности», организованный Региональным центром компетенций Агентства развития производственных систем и компетенций. Более 500 гостей со всей России обсудили расширение участников масштабного проекта по повышению эффективности работы и применению бережливых технологий. В работе форума приняли участие такие высокопоставленные спикеры, как губернатор Рязанской области Николай Любимов, заместитель гендиректора «Росатома» Сергей Обозов, замглавы департамента Минэкономразвития РФ Иван Костин, глава «Федерального центра компетенций» Николай Соломон, руководитель «WorldSkills Россия» Роберт Уразов.

После окончания пленарного заседания состоялся брифинг, на котором Николай Любимов ответил на вопросы журналистов о том, в каких сферах сегодня приоритетно внедрение системы бережливого производства и насколько продвинулась наша область в вопросах повышения производительности труда.

Более 500 гостей со всей России обсудили на деловом форуме «Вектор производительности» расширение участников масштабного проекта по повышению эффективности работы и применению бережливых технологий.

НЕПРЕРЫВНОЕ САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ И ОСОЗНАННЫЙ ПОДХОД

Можно сказать, что основным лейтмотивом выступления губернатора стал призыв ко всем руководителям «отказаться от устаревшего мышления».

– К сожалению, у нас еще очень много самоуверенных начальников, которые не слушают советов, – отметил Николай Викторович. – Здесь очень важно понимать алгоритмы, с помощью которых достигается высокий результат. Необходимо постоянное и непрерывное самосовершенствование.

Внедрение бережливых технологий не должно и не может ограничиваться формальным выполнением рекомендаций, уверен губернатор. Положительного эффекта можно достичь только при осознанном подходе к этой кропотливой работе. Рязанская область занимается lean-технологиями

с 2017 года и за это время достигла больших успехов: в промышленности, где предприятия реально увеличивают прибыль и выработку, сокращают затраты (некоторые могут похвастаться 25-40% увеличения прибыли), и в сфере государственного и муниципального управления.

«СНАЧАЛА НУЖНО ВЫСТРОИТЬ ПРОЦЕССЫ, А ЗАТЕМ ФИНАНСИРОВАТЬ»

Чтобы не быть голословным, глава региона привел актуальные примеры, наглядно доказывающие эффективность и работоспособность практик. В частности, региональное министерство имущественных и земельных отношений перевело документооборот в электронную форму – и это позволило сэкономить до 3 миллионов рублей на бензине для автомобилей, бумаге и расходных материалах. Прохождение документов сократилось до 3 дней. На сегодняшний день к проекту стали присоединяться коммунальные предприятия и городские службы, в том числе Дирекция благоустройства города и УРТ в Рязани.

– Считаю, что сначала на этих предприятиях необходимо правильно выстроить процессы, а уже затем финансировать, в противном случае их израсходуют впустую, – заметил Любимов.

Губернатор также отметил, что не стоит слишком много говорить об успехах, гораздо важнее сделать так, чтобы люди сами их видели – у себя под ногами, во дворах, в социальных учреждениях.

Среди адресованных главе региона вопросов одним из важных в стратегическом плане был вопрос о том, какой Любимов видит Рязанскую область в 2024 году. Именно тогда должен завершиться национальный проект, по которому работают все участники форума «Вектор производительности».

– Вижу наш регион одним из лучших в стране, где возрастет удовлетворенность людей и органами власти, и оказанием социальных услуг, и образованием, и детскими садиками, – ответил Николай Любимов. – Без привлечения значительных финансовых средств это можно сделать только с помощью бережливых технологий.

Правда, в завершении к 2024 году общенациональной работы по повышению производительности труда губернатор сомневается. По его мнению, она продолжится, потому что улучшать эффективность работы – и как результат качество товаров и услуг – можно до бесконечности. В этом и есть главный смысл существования человеческого общества, так как в конечном счете движущей силой прогресса является желание человека «работать меньше, а получать больше».