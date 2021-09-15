Управленцы со всей России приехали в Рязань учиться бережливым технологиям

Практический акцент форума был сделан на обмене лучшими практиками внедрения технологий бережливого производства.

В течение двух дней в Рязани работал деловой форум «Вектор производительности». Уже в третий раз его проводит Региональный центр компетенций Агентства развития производственных систем и компетенций.

В нынешнем году местом проведения форума стал рязанский Лесопарк, где 8-9 сентября на дискуссионных и образовательных площадках собралось более полутысячи гостей из 37 регионов России.

В нынешнем году местом проведения деловой форум «Вектор производительности» стал рязанский Лесопарк.

АКЦЕНТ НА ПРАКТИКЕ

Термин «бережливое производство» прочно вошел в лексикон руководителей промышленных предприятий три года назад, а между тем в мире это хорошо известная возможность повышения производительности труда и эффективности экономики.

Основной темой обсуждения среди собравшихся экспертов стали подходы к расширению количества участников проектов, направленных на повышение эффективности труда за счет внедрения технологий бережливого производства. Успешное применение этих технологий может принести несомненную пользу не только на промышленных предприятиях, но и в организациях социальной сферы, а также в органах государственного и муниципального управления и их подведомственных учреждениях.

Практический акцент форума был сделан на обмене лучшими практиками внедрения технологий бережливого производства, оптимизации офисных и бизнес-процессов, а также на развитии soft-skills. Более 20 приглашенных спикеров – экспертов в сфере бережливых технологий в различных отраслях – поделились с коллегами лучшими решениями и практиками во время работы тематических площадок.

На форуме успешные менеджеры не только делились своим опытом, но и показывали достигнутые результаты.

«УБЕЖДАТЬ НА ДОСТОЙНЫХ ПРИМЕРАХ»

В пленарном заседании, которое помимо участников форума в онлайн-формате смотрели 490 человек, об основных достижениях и темпах реализации комплексной работы по вовлечению предприятий и организаций в проекты по улучшениям рассказал губернатор Рязанской области Николай Любимов.

– Мы сегодня должны сподвигнуть людей изменить свое мышление. Убеждать, на достойных примерах показывать, зачем и почему нужно внедрять технологии бережливого производства, – заявил он. – Люди должны понимать, к каким результатам может привести использование этих технологий, если делать все с пониманием, глубоко и ответственно, вникая в суть изменений.

В числе высокопоставленных спикеров в работе форума также приняли участие заместитель гендиректора «Росатома» Сергей Обозов, заместитель директора департамента минэкономразвития РФ Иван Костин, глава «Федерального центра компетенций» Николай Соломон, глава «WorldSkills Россия» Роберт Уразов.

– Предприятия, вошедшие в нацпроект, за год получили 50 миллиардов рублей добавленной стоимости и дали 6 миллиардов рублей дополнительных налогов. Вот практическая эффективность бережливого производства для каждого жителя, – отметил Николай Соломон.

Сергей Обозов подчеркнул важность распространения «философии бережливости» вширь и привел положительные примеры: созданы Ассоциация бережливых вузов, Лига бережливых колледжей.

– Небольшим предприятиям трудно создавать свои учебные центры, и мы содействуем им в обучении персонала, – поделился Роберт Уразов. – Оказалось, что в большинстве случаев для повышения качества его работы нужно лишь 20-30 часов занятий.

После окончания пленарного заседания 8 сентября Николай Любимов на специально организованном брифинге ответил на вопросы журналистов.

Более 20 приглашенных спикеров – экспертов в сфере бережливых технологий в различных отраслях – поделились с коллегами лучшими решениями и практиками.

УВИДЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

На форуме успешные менеджеры не только делились своим опытом, но и показывали достигнутые результаты. В частности, в рамках были организованы lean-туры на предприятия, где уже достигнут эффект от применения бережливых технологий. Например, своими успехами поделились НПП «Тепловодохран», где позитивные изменения стали следствием запуска проектов по улучшениям. Одним из лучших бережливых проектов в ОКБ им. Н. А. Семашко стала хирургия одного дня: для удобства пациента в разы сокращен пред– и постоперационный период за счет внутренней оптимизации процессов.

На всех предприятиях, которые посетили участники форума, увеличивается производство, растет прибыль, улучшаются качество и оплата труда рабочих и служащих. Приведенные примеры из практики показывают, что системы бережливого производства обладают рядом следующих достоинств. Во-первых, высокая организованность процессов позволяет полностью избежать ненужных затрат. Во-вторых, благодаря системам на создание продукции уходит меньше ресурсов, не требуется больших запасов и резервов. И в-третьих, обеспечивается высокое стабильное качество.

Бережливое производство помогает предотвращать потери таланта, времени, а сохраненные ресурсы – использовать для улучшения других сфер жизни. Надеемся, что, благодаря новым, полученным на рязанском форуме знаниям и практическому опыту, участники смогут переформатировать работу в своих сферах так, чтобы энергии затрачивалось меньше, а результат получался выше.