Замглавы администрации Скопинского района Юрий Бобков: Создание благоприятных условий для инвесторов – приоритетное направление нашей работы

Идея и воплощение. Эндрю Смит, Владан Вучич, Юрий Бобков и Сергей Корнеев. Фото: Павел АВЕРИН

9 сентября в Скопинском районе презентовали начало строительства жилого комплекса компании ООО «Октафарма-Фармимэкс». Для работников предприятия, где производят лекарственные препараты на основе плазмы крови человека, возведут меблированные коттеджи со всеми удобствами класса «Таунхаус» на 72 семьи.

«ГОРОДОК БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ АВТОНОМНЫМ»

Кроме коттеджей здесь построят гостиницу на 20 апартаментов, обустроят зоны для отдыха и занятий спортом, бассейн и детскую площадку. На территории жилого комплекса будет и SPA-комплекс, и ресторан.

- Здесь поселятся специалисты самого высокого уровня из Европы и России со своими семьями, - рассказал руководитель проектного бюро СТИ Владан Вучич. – Городок будет полностью автономным: в технической зоне находится котельная и трансформаторная подстанция. Мы будем подключены к городскому водопроводу и электричеству, газовая трасса проходит рядом.

Сербский специалист особое внимание обратил на то, что проект полностью адаптирован к российским суровым зимам:

- Долго строим в России. Кроме котельной, в каждом блоке коттеджей есть свой тепловой пункт. Изоляция крыши и фундаментов будет высококачественная. Она рассчитана как минимум на ближайшие 40 лет.

После этого становится понятно, что взаимное сотрудничество фармацевтической компании и администрации Скопинского района будет рассчитано на долгосрочный период.

«МЫ ЗАБОТИМСЯ О САМОМ ЦЕННОМ - СОТРУДНИКАХ»

На презентации присутствовали руководители компании, инвесторы, администрации Скопинского района, а также сми. Генеральный директор ООО «Октафарма-Фармимэкс» Эндрю Дуглас Смит отметил:

- Этот жилой комплекс мирового класса мы строим, заботясь о самом ценном нашем активе - сотрудниках. Важно, чтобы они, приезжая сюда, не заботились о бытовых мелочах и сосредоточились на выполнении своих обязанностей. Я надеюсь, что скопинская земля станет вторым домом для многих из них.

Замглавы администрации Скопинского района по строительству, ЖКХ и инфраструктуре Юрий Бобков в ответном слове подчеркнул:

- Компания «Октафарма-Фармимэкс» многое делает для района. Это настоящий инвестор, ведущий социально ответственный бизнес. Компания профинансировала развитие села Успенское. Здесь построили станцию очистки воды, водопроводные сети, сделали подъездные пути. На средства инвестора разработали проекты школы и детского сада. И мы очень признательны за это.

Создание благоприятных условий для инвесторов на территории района – приоритетное направление работы администрации. Как пример, строительство завода полного цикла по производству биофармацевтических препаратов, субстанций и препаратов из плазмы крови человека, в которое ООО «Октафарма-Фармимэкс» проинвестирует более пяти миллиардов.

Отметим, что в Скопинском районе для социально-значимых инвестиций создано практически все. Поэтому здесь в настоящее время реализуются и на ближайшее будущее намечены проекты с инвестиционными вложениями в общей сложности в 15 млрд 300 млн рублей – это громадные средства для муниципалитета. А это значит, что у района и, главное, для его жителей впереди радужные перспективы жизни на той земле, где они родились и выросли.

НАША СПРАВКА

ООО «ОКТАФАРМА-ФАРМИМЭКС» является совместным предприятием, в состав которого входят два юридических лица: Октафарма АГ и АО «Фармимэкс». Компания была создана для строительства завода в Скопинском районе Рязанской области и запуска полного цикла производства лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека. Локализуемые препараты присутствуют на российском рынке с 1995 года. Продукты производятся для пациентов в трех терапевтических областях: гематология, иммунотерапия и интенсивная терапия.

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