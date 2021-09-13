Играть по-взрослому: в Рязани открылся международный фестиваль кукольников

Кукольники «зажигают» под песню «18 мне уже».

Субботним утром 11 сентября на площадке перед кукольным театром развернулась шутливая театральная постановка по случаю открытия XVIII Международного фестиваля «Рязанские смотрины».

Заманчивые перспективы взрослого фестиваля

В афише фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины» зрители найдут спектакли для всех возрастов, а значит смогут представить себя в разных ролях - и защитника, и путешественника, да хоть скупого рыцаря над сундуками с деньгами.

Гостями торжественной церемонии стали зампред правительства Рязанской области Роман Петряев, министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов и представитель главного спонсора фестиваля - председатель совета директоров Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин.

Поздравления от ведущих фестиваля Константина Кириллова и Валерия Шадского.

- Сегодня фестиваль стал не просто совершеннолетним. Он был основан в 1989 году и с тех пор раз в два года в Рязани собираются лучшие российские и зарубежные театры кукол, чтобы представить свои новые постановки, - отметил в своей речи Виталий Попов. - Это старейший и самый крупный международный фестиваль театров кукол на территории бывшего СССР.

Трамплин для творчества

- Наш фестиваль растет, меняется, - рассказывает директор Рязанского театра кукол Константин Кириллов. - Какими будут ближайшие пять дней? Как минимум, увлекательными. Спектакли, которые составили программу, очень разные, непохожие друг на друга. Если что-то их и объединяет, то это сила, с которой они могут воздействовать на зрителя. Уверен, эти пять дней будут наполнены творческими открытиями. И тот опыт, который мы все здесь приобретем, те впечатления, которые здесь накопим, еще долго будут влиять на все, что мы делаем, как работаем и даже смотрим на мир.

Коллектив Иркутского театра кукол «Аистенок».

С открытием фестиваля всех поздравил и художественный руководитель Рязанского театра кукол Валерий Шадский:

- Фестиваль – это праздник. И не только. Это трамплин для многих участников, это место для встреч друзей, знакомых и незнакомых, которые познакомятся здесь. И это даст толчок для вашего воображения и фантазии. Ура фестивалю!

Флаг фестиваля.

СПРАВКА «КП»

Участниками XVIII Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины» стали 19 коллективов. За пять дней на пяти сценических площадках пройдут 50 показов.

Посмотреть спектакли можно на большой и малой сценах Рязанского театра кукол, малой сцене Рязанского театра драмы, а также в Рязанском театре юного зрителя, Рязанской филармонии и на территории Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника.