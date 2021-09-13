Чемпионка Паралимпийских игр Светлана Коновалова поддержала Андрея Красова

Андрей Красов.

Владимир ЮДИН, заслуженный врач РФ, главный хирург министерства здравоохранения Рязанской области:

- Лично знаю Андрея Леонидовича и его отношение к проблемам здравоохранения. Он добивается строительства и восстановления ФАПов на селе, современного оснащения медицинских учреждений. Территория у БСМП Рязани нуждалась в благоустройстве. Андрей Леонидович обратился с запросом в администрацию города. Сейчас уже начаты работы по ремонту дороги, созданию парковочных мест, строительству тротуаров. Скорой помощи больше не придется подъезжать к больнице по ухабам, а родственникам пациентов — идти по проезжей части. Красов — человек слова и дела.

Светлана КОНОВАЛОВА, чемпионка Паралимпийских игр, заслуженный мастер спорта:

- Как депутат Государственной Думы Андрей Леонидович Красов будет добиваться системного решения вопросов, связанных с доступной средой и проблемами инвалидов-колясочников и маломобильных граждан. Доступная среда должна стать нормой в каждом городе или поселке. Работаем вместе!

Евгений РЫБАКОВ, сопредседатель регионального отделения ОНФ, руководитель Рязанского экологического альянса:

- С Андреем Леонидовичем мы коллеги по работе в региональном отделении Народного фронта. Он надежный товарищ и человек, от которого мы всегда можем получить поддержку на федеральном уровне. Благодарен ему за включение в решение экологических проблем Рязанской области.

Ольга ИГНАТОВА, директор школы №8 г. Рязани, председатель РРО «Российское движение школьников»:

- Мне как директору школы, которая носит имя Героя России, десантника Романа Соколова, важна работа по патриотическому воспитанию ребят. С Андреем Леонидовичем Красовым мы сотрудничаем с 2018 года. Многое сделано для увековечивания в Рязани памяти подвига 6-й роты. В школе работает музей, в котором бережно сохраняют память о выпускниках и педагогах школы — защитниках Отечества. После обращения Андрея Леонидовича в адрес руководства Рязанской области был решен вопрос о строительстве нового ограждения перед зданием школы. Депутат помогает нам проводить работу по профориентации учащихся. Надеюсь, наше сотрудничество в воспитании подрастающего поколения продолжится!

Наталья ЗАГРИНА, Почетный гражданин Рязани, директор мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова:

Андрей Леонидович — человек, которому можно доверять. Мы обратились к нему по поводу ремонта кровли в доме Павлова. На основе нашего обращения он направил депутатский запрос в профильное министерство Рязанской области. Его рассмотрели и приняли решение выделить средства. Ремонт провели. Экспонаты музея вне опасности, мы уверены в их сохранности. Это важно для дальнейшего развития музея, куда приезжают гости из разных регионов России и из-за рубежа. Андрей Красов — отзывчивый человек, не бросающий слов на ветер. Поддерживаю Красова и его программу!

Николай МИТРОХИН, председатель СПК «Вышгородский», председатель комитета по аграрным вопросам Рязанской областной Думы:

Мой наказ Андрею Леонидовичу Красову:

— увеличить финансирование на развитие сельских территорий;

— контролировать паритет между ценами на продукцию сельского хозяйства и ценами на минеральные удобрения, технику, строительные материалы, ГСМ;

— решить вопрос обеспечения сельских территорий кадрами, как в сфере производства, так и в социальной сфере.

Уверен, что Андрей Леонидович приложит все свои силы и опыт, чтобы поддержать аграриев и жителей села! Я буду голосовать за него!

Евгений ЗЫЗИН, руководитель исполкома отделения Общероссийского народного фронта в Рязанской области:

- Красов — очень прямой человек, который не стесняется озвучивать неудобные вопросы публично. Это не всем нравится, зато работает на результат. Народный контроль вкупе с депутатским — эффективная штука. За время нашей совместной работы нам удалось добиться решения нескольких десятков вопросов, выполнение которых тормозилось по разным причинам. Используя свой депутатский ресурс и статус сопредседателя регионального штаба ОНФ, Андрей Леонидович старается по максимуму решать те проблемы, с которыми к нам приходят люди. Как настоящий офицер и командир, он чувствует ответственность за окружающих его людей. Горжусь, что 5 лет работаю с ним в одной команде!

Евгений БАРАНКИН, Почетный гражданин Рязани и Рязанской области, советник генерального директора Государственного Рязанского приборного завода:

- Для нашего завода, на котором работают сотни людей, важны внимание и поддержка со стороны государства. Андрей Красов как первый заместитель председателя комитета по обороне Госдумы приложил немало усилий для того, чтобы решать проблемы, стоявшие перед военно-промышленным комплексом в целом и перед ГРПЗ в частности. Не все и не всегда зависело от него, но он делал максимум возможного. Мы рассчитываем на его поддержку и в дальнейшем.

Все положения о планах на будущее будут реализованы исключительно в рамках полномочий депутата, не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления за счет средств соответствующих уровней бюджетов, а также государственных программ.

Изготовитель: Зонова Марина Сергеевна, место жительства: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Рязанской области - Рязанскому одномандатному избирательному округу №156 Красов Андрей Леонидович. Тираж: 5 экземпляров. Дата изготовления: 10.09.2021г. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Рязанской области - Рязанскому одномандатному избирательному округу №156 Красова Андрея Леонидовича.