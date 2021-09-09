Андрей Красов представил жителям районов Рязанской области свою предвыборную программу

Опубликована программа Андрея Красова «Сельские территории».

Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва, Герой России Андрей Красов опубликовал свою предвыборную программу, в которой рассказал о приоритетах в работе с обращениями жителей сельских территорий Рязанской области.

— В Государственной Думе предыдущего созыва я был первым заместителем председателя комитета по обороне. Мой опыт профессионального военного оказался востребован для создания законов, повышающих обороноспособность страны. Мы разработали и приняли более 100 законов, направленных на формирование мощной армии, развитие военно-промышленного комплекса, решение социальных вопросов военнослужащих, защиту исторической памяти. Считаю, что многое удалось сделать. Престиж Вооруженных сил России вырос. Страна по праву может гордиться своей армией.

Это был колоссальный опыт законотворческой деятельности, получив который я готов продолжить работу. Главное сейчас — решение социально-экономических задач, стоящих перед регионом, — подчеркивает Андрей Красов.

Андрей Красов.

Пителинский район

Ремонт дорог для района — больной вопрос. Необходимо привести в порядок проходящую через Пителинский район автотрассу Шацк–Касимов, отремонтировать участки дорог, ведущие от нее к Пителино, Гридино, Новому Ункору, Веряево, поселку Краснопартизанскому, Ермо-Николаевке. В селе Темирево надо построить новый ФАП. Очень важная тема — строительство Дома культуры в Пителино, который сейчас ютится в храме. Жителям нужен спортивный комплекс. Требуется ремонт школ в Пителино, Нестерово, Высоких Полянах, больницы в Пителино.

Путятинский район

Жители села Путятино ждут строительства ФОКа, говорят об этом на встречах. На улице Красносоюзной нужно построить новую дорогу. Еще один важный дорожный объект — Журавский переулок в селе Летники Береговского сельского поселения. В Береговом надо строить новый ФАП, в Песочне — новый ДК, в Новой Деревне — капитально отремонтировать водозабор и построить новую водонапорную башню, в Екатериновке — отремонтировать воинский обелиск. Ремонт фельдшерско-акушерских пунктов необходим в селах Карабухино, Поляки, Екатериновка, Новая Деревня.

Ермишинский район

В районе остро стоит вопрос о новых фельдшерско-акушерских пунктах. Они должны появиться в селах Савватьма, Мердушь, Турмадеево, Нарма, Торопово, а в селе Власово здание ФАПа требует капитального ремонта. Есть обращения по капремонту Ермишинской детской школы искусств. Нужно решать проблему водоснабжения в райцентре: строить станцию водоподготовки, водонапорную башню, проводить реконструкцию сетей водоснабжения. Эти работы необходимо выполнить.

Шиловский район

Жители поселка Лесной настаивают на строительстве новой станции водоподготовки и реконструкции водопроводных сетей. Требуется ремонт автодороги от трассы Ряжск–Касимов–Нижний Новгород до села Аделино. В Лесном и Шилово нужно сосредоточиться на ремонте внутридворовых территорий, в райцентре — капитально отремонтировать улицу Советскую. Капремонт необходим поликлинике в поселке Шилово, ФАПам в селах Юшта, Сасыкино, Свинчус, Ибредь, Аделино, Большие Пекселы, поселке Прибрежный, врачебной амбулатории в селе Борки. В Задубровском сельском поселении надо открыть учреждения культуры. Ремонта ждут клуб в поселке Молодежный, Шиловская средняя школа №1, школа в поселке Лесной. Все эти вопросы важны для жителей района, буду стараться их решить.

.

Клепиковский район

В Клепиковском районе нужно приводить в порядок дорожную сеть: автодорогу к селу Болонь, дорогу, проходящую через села Фомино, Тюково, Лебедино, Чебукино, Стружаны, дорогу до сел Малахово и Колесниково. В поселке Тума предстоит решить вопрос качественного водоснабжения: построить станцию водоподготовки, артезианскую скважину, реконструировать водопроводную сеть. После пожаров требуется строительство нового ФАПа в селе Тюково и амбулатории в селе Екшур. В Спас-Клепиках необходимо возвести пристройку к средней школе №1. Буду помогать жителям района добиваться реализации этих проектов.

Шацкий район

Нужно заниматься строительством ФАПов и в Щацком районе: в селах Высокое, Выша, Ольхи, Лесное Конобеево, Каверино, Польное, Ялтуново, Кермись. В капитальном ремонте нуждаются ФАПы в селах Сново-Здорово, Старочернеево, Федосово. В Лесном Конобеево необходимо построить учебный корпус школы-интерната, добиться наконец перевода на газ филиала Казачинской средней школы в селе Ольхи, обустроить спортивную площадку у Чернослободской школы. Есть запрос на реконструкцию водопровода в селах Лесная Поляна, Новософьино. Жители обращаются по ремонту автодороги Тарадеи–Кулики–Федосово. В райцентре следует продолжить благоустройство общественных зон. Выполнение наказов избирателей — основа моей работы.

Сараевский район

Для жителей поселка Сараи важно решить вопрос строительства артезианской скважины, станции водоподготовки, реконструкции водопроводной сети. Ремонт требуется участку автодороги Сараи–Кутловы Борки. Есть запрос на благоустройство улицы Центральной в Сараях. Важнейший объект для района — новый ФОК. Необходимо реконструировать здание детской школы искусств, провести ремонт домов культуры в селах Желобово и Напольное. Новые ФАПы ждут в Муравлянке, Бычках, Высоком, Желобово. Капремонта требуют медпункты в селах Паники, Островка, Телятники, Ивановка, Таптыково.

.

Чучковский район

В поселке Чучково надо реконструировать водопроводные сети, построить артезианскую скважину, водонапорную башню. В селе Церлево необходим капитальный ремонт плотины, от этого зависит безопасность людей. Жители просят привести в порядок дороги в райцентре, селах Остро-Пластиково, Пертово. Нужен ремонт участковой больницы в селе Аладьино, ФАПов в селах Шеметово, Назаровка, Протасьев Угол, Мелехово, в поселке Авангард. Есть потребность в замене кровли здания Чучковской средней школы, ремонте Ункосовской, Назаровской, Пертовской школ, Дома культуры в поселке Авангард. Району необходим ФОК, требуется проектно-сметная документация. Буду оказывать содействие в решении этих вопросов.

Сасовский район

Новый Дом культуры уже давно необходим в поселке Сотницыно. На этот вопрос жители просят обратить внимание. В поселке также надо отремонтировать участковую больницу. Среди первоочередных задач — ремонт дорог Сасово–Кустаревка и Сасово–Кадом. Лично выезжал в Кустаревку. Силами энтузиастов и меценатов там открыт великолепный мемориальный комплекс в честь защитников нашего Отечества. Согласен с местными жителями, что и дорога к селу должна быть в нормативном состоянии. Депутатские запросы в профильные ведомства подготовлены. Нужно уделить внимание повышению доступности медицинской помощи для жителей района. Требуют ремонта ФАП в селе Огарево-Почково, врачебная амбулатория в поселке Придорожный. Нужно построить новые фельдшерско-акушерские пункты в селах Агломазово, Любовниково. Есть обращения от жителей по поводу ремонта районной библиотеки, а также спортивных залов в школах поселка Придорожный и села Глядково. Постараюсь помочь в решении этих вопросов.

Кадомский район

Кадом — место силы, наполненное духом первосвятителя православной Америки Германа Аляскинского. В этом году в райцентре появится памятник святому, территория вокруг благоустраивается. В будущем здесь нужно приводить в порядок дороги, строить тротуары. Дорога на участке от села Восход до Кадома также нуждается в ремонте. Как и для многих районов Рязанской области, в Кадомском районе необходимо улучшать качество снабжения населения чистой водой. В райцентре необходим новый водозаборный узел, две артезианские скважины, две станции водоподготовки. Новые ФАПы ждут жители Котелинского поселения и села Кущапино. Нуждается в капитальном ремонте терапевтическое отделение районной больницы. Остро стоит проблема отсутствия качественной сотовой связи на территории района.

Спасский район

Село Исады Спасского района для меня как русского офицера особое место. Это родина Прокопия Ляпунова, героя Смутного времени, организатора первого земского ополчения. Строительство нового Дома культуры здесь необходимо. В селе проводится большая работа по патриотическому воспитанию детей и молодежи. Внимания государства требуют также церковь в селе Исады и территория Старой Рязани. Сохранить эти объекты — значит сохранить память о наших героических предках, которые смогли сберечь независимость нашей Родины. Среди важных объектов инфраструктуры — переправа в Фатьяновке, дороги через села Федотьево, Веретье, Кидусово, Бельское, подъезд к Окскому заповеднику. В селах Собчаково, Выжелес, Веретье, Огородниково, Фатьяновка, Иванково, Дубовичье, Новики, Старый Киструс, Михали, Дегтяное необходим капитальный ремонт ФАПов, новый медпункт нужно построить в селе Петровичи.

Рязанский район

Серьезная коммунальная проблема, которая ко всему прочему наносит ущерб экологии, — это водоотведение и незаконные сбросы канализационных стоков. Буду добиваться ее решения в селах Заборье, Агропустынь, Полково, Ласково. В Дядьково требуется построить станцию водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания на Окской очистной водопроводной станции. Это важно не только для местных жителей, но и для полумиллионной Рязани. В селе Болошнево нужно построить новый ФАП, в Долгинино и Вышгороде — отремонтировать ФАПы, в Льгово — реконструировать детский сад.

Касимовский район

Вопрос качественного водоснабжения актуален для жителей Касимовского района. Здесь необходимо строительство водозаборных узлов в селах Погост, Токарево, Сидорово, водопроводной сети в Лощинино, Крутоярском, Телебукино. Требует ремонта участок автодороги вдоль сел Погост–Гиблицы–Лубяники–Чарус. В селе Лубяники жители ждут строительства нового ФАПа, в селе Дмитриево — здания детского сада. Новый Дом культуры в поселке Гусь-Железный — вопрос, который прорабатывается уже несколько лет. Буду добиваться его решения в ближайшее время!

Все положения о планах на будущее будут реализованы исключительно в рамках полномочий депутата, не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления за счет средств соответствующих уровней бюджетов, а также государственных программ.

Изготовитель: Зонова Марина Сергеевна, место жительства: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Рязанской области - Рязанскому одномандатному избирательному округу №156 Красов Андрей Леонидович. Тираж: 5 экземпляров. Дата изготовления: 03.09.2021г. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Рязанской области - Рязанскому одномандатному избирательному округу №156 Красова Андрея Леонидовича.

Иллюстрация: фото 2, 3, 4 (по договору авторского заказа)