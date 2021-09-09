Гражданам «Рязанских смотрин» обещают паспорта, зрелища и потрясения

«Тихая песня Луны» в исполнении международной творческой школы-лаборатории впервые прозвучит в день открытия XVIII Международного фестиваля театров кукол «Рязанские смотрины». Фото: vk.com/rzn_puppet

С 11 по 15 сентября рязанцев в 18-й раз порадует Международный фестиваль кукольных театров. На его презентации в Рязанском театре кукол министр культуры и туризма Виталий Попов признался в большой любви именно к «Рязанским смотринам»:

- Несмотря на серьезный возраст и корни из СССР, фестиваль молодой. Он как обертка для новых и необычных идей - всегда эксперимент и потрясающая площадка, чтобы рассказать, что происходит в мире, - сказал министр.

Сапожнику - сапоги, участникам - паспорта

Виталий Попов назвал театры-участники счастливчиками, ведь очень многие «золотомасочники» прошли через этот фестиваль. Наконец, и Рязанский театр кукол стал обладателем этой почетной награды. Прежде организатора фестиваля, который давал возможность другим коллективам заявить о себе, можно было назвать «сапожником без сапог». Конечно, пригласить участников и собрать полноценную афишу в нынешних обстоятельствах было нелегко, но фестиваль, тем не менее, состоится.

Наградами и памятными призами для участников станут, во-первых, красочная подарочная маска Петрушки с золотым воротничком, во-вторых, 25 дипломов-гравюр победителям в исполнении заслуженного художника РФ Михаила Шелковенко, ну а в-третьих, совершенно особый «документ»!

Победители получат 25 дипломов-гравюр. На фото с наградой Валерий Шадский и Константин Кириллов (слева). Фото: vk.com/rzn_puppet

«Какая радость и роскошь – встречать гостей, встречаться в зрительном зале. В 2021-м биеннале исполняется тридцать два года. Это наш восемнадцатый раз, «совершеннолетие». Новый рубеж мы отмечаем, как и положено кукольникам, символическим жестом. В этом году наш буклет выполнен в виде паспорта. Теперь можно! Играть, рисковать, бунтовать и замахиваться на классику, в случае чего доставая из широких штанин документ: «Смотрите, завидуйте! Я гражданин “Рязанских смотрин”». Конечно, для кукольника запретов нет в принципе. Но как важно повторять про себя «можно». И как можно чаще!», - говорит Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол, председатель регионального отделения Союза театральных деятелей РФ.

Ожидаемые зрелища и потрясения

Организаторы заинтриговали обещанием в спектаклях коктейля живого оркестра, академического вокала и механизированных кукол. Неожиданные впечатления гарантированы гостям фестиваля на нестандартных постановках. Это спектакли только для взрослой аудитории 18+: «Медведь», «Егоркина былина», «Повесть временных лет». Иркутский областной театр кукол «Аистенок» запланировал четыре спектакля на территории Рязанского Кремля. Постановка «В движении стихий» пройдет в ходе прогулки на свежем воздухе.

«Фестиваль получается очень необычный. Что такое совершеннолетие? Это исполнение заветных желаний. Помните, как говорят подростку: “Повзрослеешь, вот тогда…” На этом мы и решили сыграть. Раньше я всегда говорил: “Если есть хотя бы два-три спектакля, вызывающие споры, необычные по форме, можно считать, что фестиваль состоялся”. Если вы посмотрите программу этого года, то увидите, что таких постановок большинство. Спектаклей, которые могут принести вам неожиданные, яркие впечатления, изменить ваши представления о театре, гораздо-гораздо больше, чем обычно. Но “экспериментальность” не была главным критерием отбора. Театр должен потрясать не только воображение, но и душу. Такие спектакли в нашей афише есть. А значит, фестиваль продолжит жить, взрослеть, расти», - отмечает Валерий Шадский, художественный руководитель Рязанского театра кукол, основатель фестиваля «Рязанские смотрины».

Афиша фестиваля. Показы для зрителей.

Луна для всех одна

Тем временем в Рязанском театре кукол уже кипит работа. Сформирована интернациональная команда под кодовым названием «Луна для всех одна». За 10 дней будет создан и представлен спектакль «Тихая песня Луны».

Художественный руководитель проекта - Борис Константинов, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Национальной театральной Премии «Золотая Маска». Руководитель проекта - Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол. В проекте участвуют : Луис Фернандо Гуррола (Мексика, Raza Comica Teatro), Париса Шаери (Иран, IETA company), Роман Мишин (Донецкий театр кукол), Бадма Сангаджиева (Калмыцкий театр кукол), Александра Зацепилина (Курганский театр кукол «Гулливер»), Полина Шипицына (Новосибирский театр кукол), Евгений Солушев (Рязанский театр кукол).

«Я невероятно взволнован и счастлив, что могу участвовать в этом проекте. Я верю, что искусство театра кукол объединяет людей. Для кукольников нет границ. А еще куклы помогают человеку встретиться с лучшей частью его души: детской, чувствительной к красоте и добру. Я здесь для того чтобы учиться языку тетра кукол. Универсальному. Понятному для жителя любой страны. Это язык любви и света», - делится впечатлениями Луис Фернандо Гуррола.

«Тихая песня Луны» впервые прозвучит в день открытия «Рязанских смотрин». Проект осуществляется Рязанским отделением СТД РФ и Рязанским театром кукол с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» при информационной поддержке Российского центра UNIMA.

Памятный приз - красочная подарочная маска Петрушки с золотым воротничком, символ фестиваля. Фото: vk.com/rzn_puppet

Оргмоменты

Официальное открытие фестиваля с поднятием флага состоится 11 сентября в 10:00 перед зданием Театра кукол. Спектакли пройдут на пяти сценических площадках города: на малой и большой сценах Рязанского театра кукол, на малой сцене Рязанского театра драмы, на сценах Рязанского театра юного зрителя и Рязанской областной филармонии.

При этом стоит учитывать, что действуют ограничения по заполняемости зала на 50%.

На фестивале можно воспользоваться «Пушкинской картой» - уже реализовано 45 билетов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Главные цифры фестиваля:

19 театров;

5 дней;

22 спектакля;

50 показов;

272 участника (артисты, гости, критики).