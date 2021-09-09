Жилой квартал «Пожарский»: Для тех, кто хочет быть первыми

Жилой комплекс «Пожарский» располагается в динамично–развивающемся районе города с развитой инфраструктурой и удобной транспортной доступностью.

Жители этого района, расположенного на восточной стороне города, первыми из рязанцев встречают рассвет. Сегодня Дашково–Песочня – пожалуй, самая быстроразвивающаяся часть города: по данным статистики, здесь проживает порядка 100 000 человек. Большая часть Песочни примыкает к основной части Рязани, что позволяет измерять в минутах расстояние от новостроек до театров, кафе и кинотеатров. Немаловажным фактором для выбора квартиры является район, в котором много парков и скверов, уютно раскинувшихся между домами и кварталами. Одновременно такая застройка немного отодвигает дома от главных улиц, таким образом снижая уровень шума в квартирах. Более удаленные микрорайоны Песочни могут похвастаться собственной хорошо развитой инфраструктурой с достаточным количеством учебных заведений, мест отдыха, магазинов и крупных торговых центров. Именно поэтому люди, желающие улучшить условия жизни, в первую очередь рассматривают Песочню. При этом купить квартиру просто: и места под новые жилые комплексы и кварталы достаточно, и строят здесь в основном крупнейшие девелоперы региона.

В Рязани возведением современных жилых комплексов и кварталов успешно занимается Группа компаний «ЕДИНСТВО». За 15 лет работы строители сдали в эксплуатацию более 1 млн кв. метров, возвели ряд жилых комплексов, формирующих современное пространство нашего города. Каждый новый объект девелопера притягивает к себе внимание жителей знаковым названием, яркими архитектурными решениями фасада, высокотехнологичным оборудованием, разнообразными планировками квартир и благоустроенной инфраструктурой дворовых территорий. Неизменно учитывая интересы клиентов, Группа компаний придерживается лояльной ценовой политики, суть которой заключается в оптимальном соотношении цены предлагаемого жилья и его качественных характеристик.

Одним из направлений работы Группы компаний является квартальная застройка. Главное достоинство подобных проектов – особая философия. Застройщик создает комплексное пространство, удобное для жизни людей. Разумеется, сложившийся имидж компании и уже сданные им очереди – это сильные аргументы в пользу покупки.

С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ ЖИТЕЛЕ

Сегодня мы расскажем о ЖК «Пожарский» – новом доме в одноименном квартале микрорайона Дашково–Песочня. Сам жилой квартал представляет собой три очереди – сданный кирпичный и два монолитных. Не секрет, что приобретение квартиры на старте продаж может значительно сэкономить ваши средства. Возможность купить жилье по демократичным ценам делает его доступным для молодых семей. Ведь забота о каждом жителе – это не только уютный дом и гостеприимный двор, но еще и доступная цена, которая позволит изменить свою жизнь к лучшему людям с разным финансовым потенциалом.

Если вы хотите совершить сделку на интересных для себя условиях и получить привилегию выбора из большего количества вариантов квартир в ЖК «Пожарский», – сейчас самое время воспользоваться особым предложением «Спеццены на старте». Изучив потребности клиентов, ГК «ЕДИНСТВО» сформировала пул квартир по специальным ценам. Вы сможете выбрать подходящую планировку, метраж и совершить сделку с максимальной выгодой.

ПЛАНИРОВКИ ДЛЯ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА

Теперь пора совершить виртуальную экскурсию по квартирам ЖК «Пожарский», представленным в различных планировках. На выбор покупателей как смарт–варианты, так и классические, выполненные по всем стандартам эргономики жилья. Так полюбившиеся всем ценителям нестандартных решений в дизайне и свободы творчества смарт–планировки здесь представлены в самых многообразных вариантах в зависимости от потребностей семьи. За счет большой кухни–гостиной и просторной спальни можно формировать разные варианты жизненного пространства. Хорошая новость: теперь можно не хранить дома заготовки, коляски, велосипеды, лыжи и другие крупногабаритные вещи – в доме предусмотрены кладовые помещения.

Став владельцем, каждый сможет реализовать собственные идеи в интерьере, и согласно индивидуальным представлениям о красоте и уюте разместить функциональные зоны в квартире. А создать комфортную атмосферу для всей семьи позволит поквартирное отопление. Благодаря ему жильцам не придется беспокоиться о сезонных перепадах температуры или очередном ремонте каналов водоснабжения.

Даже самый взыскательный клиент найдет идеальный вариант среди удобных и светлых квартир. Также приятным бонусом станет тот факт, что из окон квартир на верхних этажах открывается изумительный вид на пойму реки Оки.

Кстати, если у вас нет желания или недостаточно средств, чтобы ремонтировать квартиру с нуля, вы можете выбрать промежуточный этап между черновой и полной отделкой, который называется «предчистовая отделка». Все самые шумные и грязные отделочные работы уже сделаны. В квартире выровнены и оштукатурены стены, установлена качественная входная металлическая дверь, подведены системы водооснабжения и канализации, газоснабжения, сделана шумоизоляция и стяжка пола, установлены приборы учета, проведена проводка электричества с подключением освещения и установлены розетки, выключатели, установлены подоконники. При этом косметический ремонт вы берете на себя, чтобы сделать его по своему вкусу. Если у вас нет желания или недостаточно средств, чтобы ремонтировать квартиру с нуля, – это самый подходящий вариант.

На выбор покупателей как смарт–планировки, так и классические, выполненные по всем стандартам эргономики жилья.

ОТДЫХ ПО ИНТЕРЕСАМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

На сегодняшний день благоустроенная дворовая территория – это существенный фактор, который люди непременно берут в расчет. Они выбирают не просто квартиру, а среду, в которой будут жить и растить детей. Для многих важно, насколько безопасен детский игровой комплекс, как организованы спортплощадки, предусмотрено ли озеленение двора, сколько места отведено под наземную парковку. Поэтому, разрабатывая концепцию планирования общественного пространства своих жилых комплексов, Группа компаний «ЕДИНСТВО» создает уютные и безопасные дворы, где и взрослым, и детям найдется место как для активности, так и для уединения.

Этому способствует и строительство нескольких очередей жилого комплекса, где естественным образом создается социально однородное общество, в котором люди руководствуются одними и теми же ценностями и придерживаются похожих принципов.

Во дворе жилого комплекса «Пожарский» будет размещено яркое пространство для игр самых маленьких жильцов. Детская площадка – это место, где ребенок узнает окружающий мир свободно, легко и безопасно и при этом развивается. Особое внимание здесь уделено безопасности: на земле постелено специальное покрытие, которое убережет детские коленки от ссадин. Все элементы дворового пространства спроектированы таким образом, чтобы не стать причиной для травм. Находиться во дворе дома приятно и спокойно: здесь и прогулочные зоны, и скамейки для отдыха, и много зелени.

УДОБНО. ДОСТУПНО. ЛЕГКО

Новые городские пространства просто обязаны быть не только многофункциональными, но и комфортными. Выбирая место для своих жилых комплексов, Группа компаний «ЕДИНСТВО» всегда исходит из интересов будущих новоселов. Дом должен быть расположен в развитом районе, где в достаточном количестве работают разнообразные магазины, но главным образом в пешей доступности находятся важные социальные учреждения – детсады, школы и больницы. С этой точки зрения Дашково–Песочня с ее богатой инфраструктурой – один из самых востребованных районов у покупателей недвижимости. Строительная компания возвела здесь уже несколько жилых комплексов, которые помогли улучшить качество жизни многим рязанским семьям.

Благодаря удобному расположению ЖК «Пожарский» владельцы квартир будут избавлены от необходимости возить своих детей в детсад, школу или посещать больницу – рядом с домом школа, библиотека, филиал поликлиники №11 и дворец спорта «Олимпийский». В непосредственной близости от жилого комплекса запланировано строительство детского сада – Группа компаний уже выделила администрации Рязани под эти нужды земельный участок.

В непосредственной близости от ЖК находятся супермаркеты и продуктовые магазины, Дашковская ярмарка, гипермаркет «Зельгрос», аптеки, салоны красоты и бассейн «Капитан». Это избавит жителей от вынужденных поездок в другие районы города за покупками, в развивающие, спортивно–оздоровительные и развлекательные заведения. А отдохнуть от повседневной суеты в тени и прохладе зелени, прогуляться или устроить пикник во время уик–энда можно в Дубовой аллее.

Буквально в пяти минутах от жилого комплекса находится остановка общественного транспорта, которая позволит без проблем добраться до центра города. Не составит труда и выехать за город, ведь ЖК расположен вблизи Восточной Окружной дороги.

Группа компаний «ЕДИНСТВО» создает уютные и безопасные дворы, где и взрослым, детям найдется место как для активности, так и для уединения.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

В основе проекта жилого квартала «Пожарский» лежит концепция, отражающая прогрессивные представления о комфортной городской среде. Если вы мечтаете сами творить пространство вокруг себя, если надежность и безопасность для вас – неотъемлемые черты современного дома, если хотите с гордостью рассказывать о том, где поселились, ГК «ЕДИНСТВО» предоставит вам эту привилегию. Покупая квартиру в «Пожарском», вы не просто кардинально измените свой образ жизни, вы сделаете вклад в будущее своей семьи и детей.

ВАЖНО!

10 причин, чтобы выбрать квартиру в ЖК «Пожарский»:

1. видовые квартиры на пойму реки оки и город Рязань;

2. квартиры по доступным ценам;

3. более 10 видов планировочных решений;

4. смарт–квартиры и стандартные планировочные решения;

5. индивидуальное отопление;

6. кладовые помещения;

7. большая дворовая территория;

8. на территории жилого комплекса запланировано строительство детского сада;

9. рядом зеленая зона, места для прогулок, отдыха и спорта;

10. удобная транспортная доступность и близость развязок.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как стать собственником новостройки?

Группа компаний «ЕДИНСТВО» предлагает своим клиентам множество вариантов покупки оплаты: ипотека, стопроцентная оплата, беспроцентная рассрочка. Самый простой и удобный способ стать собственником жилья в первичном фонде – покупка за собственные средства. Ипотека – подходящий вариант, если у вас имеется стабильный доход, но полной суммы наличными нет. А вот рассрочка – вариант для тех, кто не имеет на руках большой суммы денег для приобретения жилья, но рассчитывает вскоре ее получить. Вы вносите первоначальную сумму и выплачиваете остаток согласно заранее составленному графику. Благодаря развитой программе лояльности практически по каждому объекту в обоих жилых кварталах действует система акций и скидок. А с помощью системы «одного окна» сделка не потребует дополнительных затрат – ни финансовых, ни временных. Также на жилые комплексы распространяется программа «Трейд–зачет: старое на новое». Среди ее основных плюсов – возможность выбрать квартиру и забронировать на два месяца в отличие от стандартной краткосрочной брони от трех до пяти дней (пять дней в случае оформления ипотеки). А оценить рыночную стоимость и реализовать ранее приобретенное жилье вам помогут партнеры Группы компаний «ЕДИНСТВО», обеспечив профессиональное сопровождение и помощь по продаже недвижимости.

ИНСТРУКЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ

Как получить специальное предложение от ГК «ЕДИНСТВО»?

Чтобы получить предложение по спецценам от ГК «ЕДИНСТВО», вам нужно:

1. зайти на сайт pozharskiy62.ru;

2. оставить заявку;

3. с вами свяжется специалист и пригласит на консультацию;

4. прийти на консультацию в офис продаж.

Не нашли свою идеальную квартиру? Специалисты офиса продаж группы компаний «ЕДИНСТВО» подберут для вас оптимальное предложение!

Звоните по телефону 8 (4912) 900–700 и уточняйте всю интересующую вас информацию.

Получить подробную информацию о ЖК «Пожарский» вы можете по телефону 8 (4912) 900–700. Адрес сайта: pozharskiy62.ru.

Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: Вокзальная, 41, помещение Н5 или на сайтах: specprice62.ru и edinstvo62.ru. С подробными условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайтах банков–партнеров. Полный список банков–партнеров представлен на сайте edinstvo62.ru в разделе «Ипотека». Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Компас». Разрешение на строительство №62–29–71–2018 и №62–29–72–2018 от 06 апреля 2018 года. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.

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