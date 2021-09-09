В Рязани запустили проект для борьбы с разбитыми дорогами

"Ямы, трещины и выбоины на дорогах - одна из самых животрепещущих проблем в Рязани", - считают авторы проекта.

В Рязани запустили проект «Право на дороги». Как заявляют организаторы, он вырос из инициативы партии «Новые люди». Основные цели – это создание карты плохих дорог города, строгий контроль качества ремонта и строительства полотна.

«Ямы, трещины и выбоины на дорогах - одна из самых животрепещущих проблем в Рязани. Автомобилисты убивают на разбитом асфальте свои машины. Более того, плохие дороги угрожают безопасности водителей и пешеходов. Если брать еще шире - никудышное качество проезжих частей тормозит экономику региона», - говорится в релизе.

Чтобы присоединиться к проекту и указать проблемные участки, рязанцев приглашают заполнить простую форму регистрации на сайте правонадороги.рф. Свою руку к его созданию приложила партия «Новые люди», представители которой уверены: подрядчики обязаны исполнять гарантийные обязательства, а горожане - получать компенсацию за поломанные на плохих дорогах машины.

«Я с 8 лет живу в Касимове, знаю о проблемах малых городов области и самой Рязани. Давайте вместе возьмем дорожную отрасль Рязани под гражданский контроль! - призывает журналист, руководитель проекта «Право на дороги» Дмитрий Детинов. - Государственные СМИ постоянно говорят о происках врагов, о противостоянии с Западом и былом величии нашей страны. Об этом же твердят чиновники. Но россиян больше волнует то, что происходит у них во дворе. Надо больше обращать внимание на проблемы наших жителей! Это не солдаты НАТО копают ямы на дорогах Рязани и не им за них отвечать».

Один из главных посылов властям: "Надо больше обращать внимание на проблемы наших жителей! Это не солдаты НАТО копают ямы на дорогах Рязани и не им за них отвечать".

К слову, Детинов – один из тех, чью кандидатуру выдвинули на выборы в Госдуму РФ наряду с соратниками Вадимом Польевтовым и Артуром Завьяловым. В 2020 году он создал одноименный YouTube-канал, где освещает городские проблемы. За время существования канала произошла отставка главы администрации Касимова, возбуждено дело против местного начальника УКС ЖКХ, принявшего несуществующие работы, а подрядчики благоустройства Рязанского спуска исправили недочеты в проекте.

КСТАТИ

Говоря о важности проекта «Право на дороги», организаторы отмечают, что по итогам 2020 года Рязанская область попала в число регионов-аутсайдеров по кассовому исполнению федерального бюджета на дорожное строительство.