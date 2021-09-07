ГК «Зеленый сад»: Мы работаем, чтобы детские мечты сбывались

Представленный девелопером на празднике жилой комплекс Skyline доказывает, что даже самые смелые и невероятные мечты могут стать реальностью.

1 сентября в учебных заведениях нашей страны начался новый учебный год. Для кого–то он стал первым в жизни, а кто–то открыл заключительную страницу своей школьной истории. И оттого всем детям так важно весело провести последний день лета.

ВЕСЕЛЫЕ КОНКУРСЫ, ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ И ПРАЗДНИЧНАЯ ДИСКОТЕКА

31 августа на большой солнечной площадке напротив ДК «Приокский» играла музыка и звенел детский смех. ГК «Зеленый сад» подарила жителям микрорайона яркий красочный праздник, посвященный Дню знаний. Весь вечер, до наступления темноты, здесь было очень оживленно. Особая семейная атмосфера радости притягивала все новых гостей – люди приходили из соседних дворов, парка, заглядывали на огонек, возвращаясь с работы. На несколько часов площадка превратилась в просторную игровую зону – на интерактивных станциях аниматоры помогали ребятам выполнять веселые задания и «зарабатывать» жетоны, которые потом по желанию можно было обменять на игрушки, сладкую вату, аквагрим, прыжки на батуте и другие развлечения.

Для участников и гостей праздника организаторы устроили концерт, на котором выступали детские коллективы из ДК «Приокский» и молодежная кавер–группа «Хулиганы».

Сама трогательным моментом вечера стало подведение итогов конкурса «ГК «Зеленый сад» исполняет мечты!». За три недели до мероприятия застройщик предложил детям нарисовать свое заветное желание и отправить рисунок с описанием организаторам. Всем участникам конкурса вручили на сцене памятные подарки, а пятеро победителей получили сертификаты на исполнение желаний.

Счастливчиками стали авторы не только самых интересных рисунков, но и самых искренних и необычных желаний. Итак, полет на воздушном шаре ожидает Тимофея Горбача, Василия Исаева и Алену Карасеву. Приз Аделины Бодровой – занятие в конноспортивном клубе с инструктором. А Полина Ефимова будет обучаться в школе искусств.

Как и на любом настоящем празднике, «День знаний» в Приокском не обошелся без танцев. После веселой дискотеки ведущие разыграли среди зрителей Xbox – победителя сразу же пригласили на сцену и вручили ценный приз. Позаботилась ГК «Зеленый сад» и о полезной составляющей праздника – на нем была проведена презентация и объявлен старт продаж нового современного жилого комплекса Skyline в Приокском.

Зрелищным завершением вечера стал великолепный фейерверк, раскаты которого были слышны даже в центре Рязани.

Самым трогательным моментом вечера стало подведение итогов конкурса «ГК «Зеленый сад» исполняет мечты!».

Победителями конкурса рисунков признали Тимофея Горбача, Василия Исаева, Алену Карасеву, Аделину Бодрову и Полину Ефимову.

SKYLINE – ГОРИЗОНТ, КОТОРЫЙ ДОСТУПЕН КАЖДОМУ

Чтобы сбывались мечты, и не только детей, но и взрослых – о счастливой и комфортной жизни в благоустроенной квартире, уже более двадцати лет работает Группа компаний «Зеленый сад». Новый амбициозный проект, представленный девелопером на празднике, – жилой комплекс премиум–класса Skyline – доказывает, что даже самые смелые и невероятные мечты могут стать реальностью. В переводе с английского языка skyline означает «горизонт». Но блага, которые получат собственники современного жилого комплекса, ближе, чем недосягаемая граница неба с поверхностью земли. Это идеальный вариант для тех, кто ценит тихую размеренную жизнь в зеленом экологически чистом районе, но не представляет свой комфорт без плюсов городского благоустройства.

– Разрабатывая новый проект, мы проводим большую исследовательскую работу: анализируем внутреннюю инфраструктуру района, оцениваем близость ко всем важным социальным объектам, местам отдыха. Жилой комплекс Skyline расположен в развитом районе с полноценной инфраструктурой. В округе огромное количество разнообразных продуктовых магазинов шаговой доступности, супермаркеты, рынок, ряд кафе и ресторанов. Для семей с детьми здесь открыто множество возможностей: шесть детских садов, несколько школ, творческие студии, Дом культуры. Получить консультацию специалиста и проверить здоровье можно в находящихся на расстоянии десяти минут ходьбы детской поликлинике, взрослой больнице и стоматологической клинике, – рассказывает заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ГК «Зеленый сад» Лиана Гокчян. – Приокский – это самый зеленый район Рязани, где приятно жить, гулять в больших парках и тихих двориках, наслаждаясь сенью деревьев. Здесь собраны все преимущества городской жизни, при этом комплекс находится в отдалении от главных шумных магистралей, здесь нет пробок, зато предусмотрена безбарьерная среда, просторный двор с функциональным пространством, вместительный подземный и закрытый наземный паркинг.

Для участников и гостей праздника организаторы устроили концерт, на котором выступали детские коллективы из ДК «Приокский» и молодежная кавер–группа «Хулиганы».

СОВРЕМЕННЫЕ МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЛЯ ВАШЕЙ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

На территории ЖК Skyline все его обитатели будут чувствовать себя абсолютно защищенными. Многоуровневая круглосуточная система безопасности и видеомониторинг внутренней и прилегающей территорий обеспечивает жильцам приватность и спокойствие. Так, в каждой квартире установлены системы пожаротушения, дымоудаления, датчики утечки газа и объема. На случай нештатных ситуаций в доме и зонах общего пользования имеются тревожные кнопки. Вход в ЖК осуществляется по отпечатку пальца, а на въезде в паркинг камеры распознают номера «своих» автомобилей. Передвигаться по территории Skyline можно совершенно безбоязненно – во дворе вы не встретите ни одного автомобиля. Организация внутреннего пространства отвечает благородному утонченному стилю: натуральность, спокойствие, чувство меры, трепетное отношение к балансу функциональности и эстетичности. Скрытые от посторонних глаз места отдыха и релаксации позволят жителям расслабиться после трудового дня, провести время со своей семьей или побыть в уединении.

Для детей создана эффективная и гармоничная среда – многофункциональный игровой городок с тематическими зонами и зонами по возрастам. Все элементы выполнены из экоматериалов, а травмобезопасное покрытие защищает маленьких исследователей от сильных ударов и повреждений.

Любителей активностей проектировщики тоже не обделили – на территории ЖК обустроена большая площадка workout с тренажерами и теннисными столами, хоккейная коробка и специальные зоны для выгула собак.

Для ЖК Skyline девелопер выбрал smart–формат, отражающий современные мировые тенденции. Это наиболее актуальный стандарт эргономичных планировок квартир, который предполагает разумную организацию внутреннего пространства в соответствии с индивидуальными предпочтениями семьи. А современная система «Умный дом» позволяет собственникам в полной мере управлять своим жилищем – от коммунальных сетей и оповещений до контроля доступа и функциональна. Благодаря специальному приложению в смартфоне вы сможете включить отопление в доме до возвращения с работы, сформировать QR–код, чтобы гости без труда попали во двор, подсчитать израсходованные энергоресурсы и оплатить счета за пару кликов.

После веселой дискотеки ведущие разыграли среди зрителей Xbox.

АКЦЕНТ НА ВАЖНЫХ МЕЛОЧАХ

По дороге из квартиры на улицу, на парковке, детской и спортплощадках, в лифте наконец мы постоянно соприкасаемся с уровнем комфорта зон общего пользования. И если они обустроены по высшему классу, хорошее настроение вам обеспечено. Именно поэтому специалисты ГК «Зеленый сад» так тщательно относятся к проектированию этих мест, делая акцент на мелочах. Так в подъездах появилось лобби – просторный, светлый вестибюль, где можно, сидя на мягком диване, подождать такси, укрыться от дождя, отдохнуть от жары с ледяным чаем или спастись от холода с чашечкой горячего кофе.

А еще строители отлично знают, какой тяжелый труд и круглосуточные хлопоты сопровождает счастливое материнство. Чтобы облегчить будничные заботы молодой маме, в Skyline на первом этаже оборудована специальная комната, где есть пеленальный стол, мебель и туалетная комната. Здесь можно покормить ребенка, переодеть его или просто перевести дух, не поднимаясь в квартиру. Кстати, предусмотрено в доме и помещение для хранения колясок. Только представьте, какая в этом большая экономия сил, времени и пространства в квартире! Не надо таскать коляску вверх–вниз, надевать на колеса защитные чехлы, мыть их после каждой прогулки.

Еще одно важное место в доме – это лифт. С одной стороны, он должен быть современным и удобным, с другой – максимально безопасным.

В новом жилом комплексе застройщик установил лифты нового поколения с бесконтактным модулем управления. Благодаря умной панели, жильцам не нужно контактировать с предметами: достаточно поднести палец к нужной цифре, и устройство распознает движение. Среди других инновационных качеств лифта – плавность хода, бесшумность и экономия до 75% электроэнергии благодаря системе рекуперации.

Даже если пространство двора обустроено по всем правилам с учетом интересов всех жителей, уютную атмосферу и экологичность внутренней обстановки может испортить антисанитария, которую зачастую можно увидеть на площадке для мусора. Компания «Зеленый сад» всегда внедряла на своих объектах передовые экологические стандарты и первой в городе перевела жильцов на раздельный сбор мусора. А теперь девелопер сделал шаг еще дальше – на внутренней территории комплекса будет установлена утилизационная платформа ECOLIFT, опускающая мусорные контейнеры под землю. Это решение полностью избавит двор от посторонних запахов и никак не нарушит его общую эстетику.

Вместе с компанией «Зеленый сад» жители могут сказать нет компромиссам – только безграничные возможности для комфортной жизни. Если вам важно, каким воздухом дышите вы и ваши дети и что вас окружает за пределами дома, Skyline станет для вас тем самым тихим оазисом посреди суматошного города, который вдохновляет верить в свои силы и всегда следовать за мечтой.

Особая семейная атмосфера радости притягивала все новых гостей – люди приходили из соседних дворов, парка, заглядывали на огонек, возвращаясь с работы.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Каждый человек мечтает оставить свой след в жизни. Одни совершают открытия, другие – изобретают новые технологии, а строители возводят города будущего. Кирпичик за кирпичиком они воплощают смелые идеи и самые заветные желания, вкладывая в них теплоту своих сердец. И пускай у тех, кто 1 сентября приступил к учебе, дорога будет увлекательной и легкой, а у тех, кто благодаря ГК «Зеленый сад» смог исполнить мечту о новом доме, начнется совершенно новая и счастливая жизнь. В добрый путь!

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

ЗАСТРОЙЩИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА В ТОПЕ ЛУЧШИХ

«Единый ресурс застройщиков» – особый проект, реализуемый при поддержке Национального объединения застройщиков жилья. На портале представлена полная база данных девелоперов, публикуется полезная информация и рейтинги. А ежегодный «Градостроительный конкурс жилых комплексов–новостроек ТОП ЖК» позволяет определить лидеров отрасли, которые возводят не только качественное жилье в соответствии со стандартами, но и меняют рынок: используют инновационные технологии, энергоэффективные материалы, учитывают быстро меняющиеся реалии и предлагают улучшенные проектные решения.

По итогам конкурса «ТОП ЖК – 2021» в лидерах оказались два проекта ГК «Зеленый сад» – Grand Comfort и Pride Park. Последний отметили сразу в двух номинациях – на федеральном и региональном уровне: «Лучший жилой комплекс–новостройка в Российской Федерации» среди среднеэтажных домов и «Лучший жилой комплекс–новостройка» в области. ЖК Grand Comfort вошел в число лучших в категории «Доступное жилье». Он получил 3–е место в номинации «Лучший комплекс–новостройка в Рязанской области».

Зрелищным завершением вечера стал великолепный фейерверк.

ВАЖНО!

ГРУППА КОМПАНИЙ «ЗЕЛЕНЫЙ САД» – ЭТО:

- 20 лет на строительном рынке,

- более 500 сотрудников в штате,

- более 30 успешно сданных объектов многоквартирной застройки,

- с 2000 года возведено 540 000 м2 жилья и сдано в эксплуатацию,

- в собственности компании находится 50 единиц строительной техники и башенных кранов,

- более 15 000 человек живут в домах, построенных компанией.

На правах рекламы