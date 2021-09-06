Андрей Красов представил жителям Рязани, Касимова и Сасово свою предвыборную программу

Общественные пространства в городе Сасово — «Парк-Стрит» и улица Аверкина — наглядный пример того, как с умом проводить благоустройство.

Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ восьмого созыва, Герой России Андрей Красов опубликовал свою предвыборную программу, в которой рассказал о приоритетах в работе с обращениями жителей городов Рязанской области.

— Программа действий сформирована по итогам моего общения с рязанцами. В ней нет общих слов. Только конкретные инициативы, реализовав которые за 5 лет мы сможем улучшить качество жизни в регионе, — подчеркивает Андрей Красов.

Андрей Красов.

Московский район Рязани

Московский район Рязани — один из самых быстро растущих микрорайонов города. Важно, чтобы вместе с новым жильём строилась социальная инфраструктура. Необходимы новые школы в микрорайонах Семчино и Мервино. Нужно завершить строительство футбольного манежа на улице Советской. Самый крупный и густонаселенный район города остро нуждается в дополнительных спортивных объектах. Намерен добиваться, чтобы в Московском районе был построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Буду лично контролировать завершение благоустройства Парка морской славы — проект молодых архитекторов получил положительную оценку граждан. Необходимо привести в порядок дороги. Улицы Промышленная, Интернациональная, Северная окружная дорога должны быть отремонтированы.

Требуется капитальный ремонт учреждений здравоохранения, в частности, помещения поликлиники «Красное знамя», корпуса городской детской поликлиники №3, дневного стационара Рязанской межрайонной больницы на улице Мервинской, здравпункта на улице Дягилевской. Важнейшая задача — строительство инфекционного корпуса областной детской клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой.

Советский район Рязани

Советский район также нуждается в общеобразовательных учреждениях. Необходимо завершить строительство школы в микрорайоне Кальное, найти место для новой школы в центре города.

В Советском районе Рязани расположены значимые для города памятники архитектуры, истории и культуры. Здесь находятся главные достопримечательности, проходят туристические маршруты. Поэтому особое внимание нужно уделять содержанию улиц района в чистоте и порядке, Готов вместе с общественностью добиваться добросовестного исполнения обязательств от подрядчиков, выполняющих работы по благоустройству общественных зон.

В курортном посёлке Солотча жители обращаются с вопросом о строительстве новой артезианской скважины и станции водоподготовки, просят капитально отремонтировать здание местной поликлиники.

Город Касимов

Реконструкция корпусов Торговых рядов в центре города, подключение их к инженерным коммуникациям — вопрос, который следует довести до логического завершения. Этой истории уже много лет. На реконструкцию Торговых рядов из федерального бюджета были выделены немалые средства. К сожалению, работа не завершена. Ко мне как к депутату Государственной Думы от жителей Касимова поступали обращения по вопросу добросовестности подрядчиков. Дело чести — довести этот объект до конца.

В Касимове многое необходимо сделать. Это и ремонт дорог – список улиц, которые в нём нуждаются, по-прежнему обширен. И наведение порядка в сфере жилищно-коммунального хозяйства. И элементарное благоустройство города. И реальная, а не только на словах, забота об объектах культурного наследия. Перечень болевых точек настолько велик, что для публикации его не хватит газетной полосы. Сделаю всё от меня зависящее, чтобы количество реальных дел ежегодно росло, а нерешённых проблем сокращалось.

Город Сасово

Общественные пространства в городе Сасово — «Парк-Стрит» и улица Аверкина — наглядный пример того, как с умом проводить благоустройство. Вовлекая горожан в преображение родного города, можно решать самые сложные задачи, создавая комфортную среду.

В Сасово необходим новый детский сад на улице Ново-Елатомской. С такой просьбой обращаются родители. По предварительным подсчетам, садик должен быть способен принять как минимум 110 малышей. Также поступают обращения о капитальном ремонте школы №2, ремонте дорог на улицах Революции, Пушкинской, Советском проезде».

— Мне часто говорят, что я скуп на обещания. Действительно, понятие «слово офицера» для меня, человека, прошедшего горячие точки, многое значит. Обещать то, в чём не уверен на 100 процентов, не буду. Но обязуюсь сделать всё возможное для того, чтобы положительно решить проблему, с которой ко мне обратились. Уверен: за 5 лет нам удастся реализовать гораздо больше, чем указано в моей программе, — отмечает Андрей Красов.

Все положения о планах на будущее будут реализованы исключительно в рамках полномочий депутата, не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления за счет средств соответствующих уровней бюджетов, а также государственных программ.

Изготовитель: Зонова Марина Сергеевна, место жительства: Рязанская область, город Рязань. Заказчик: кандидат в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Рязанской области - Рязанскому одномандатному избирательному округу №156 Красов Андрей Леонидович. Тираж: 5 экземпляров. Дата изготовления: 03.09.2021г. Изготовление и размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Рязанской области - Рязанскому одномандатному избирательному округу №156 Красова Андрея Леонидовича.