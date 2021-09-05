Рязанский школьник взобрался на самую высокую гору России и Европы

14-летний Андрей Спирин на вершине Эльбруса.

Залезть на самую высокую точу страны мечтают многие, но сделать это непросто, не всякий организм способен вынести пребывание на высоте более 5000 метров – для этого надо иметь хорошую выносливость, ведь в таких местах содержание кислорода в воздухе сильно снижается.

30 августа в Приэльбрусье установилась просто идеальная погода – ветер поднял облака выше вершины, был слабый мороз. Двое рязанцев, 14-летний Андрей Спирин и 40-летний Николай Мальцев, вышли из знаменитого «Приюта одиннадцати» в 04:20. К ним присоединился парень и Калуги. Предстояло подняться на уровень более 1600 метров от места старта… Чтобы их пройти, потребовалось почти 10 часов!

- В этот раз мы извлекли уроки из прошлых ошибок, - говорит Николай, - темп взяли заведомо низкий. Шли умышленно медленно, стараясь экономить кислород, остановки делали редко, но основательно, на 20-30 минут. Так мы пытались акклиматизироваться к нарастающей высоте. Сатурация постепенно падала с 90 до 80 у меня и 74 у Андрея.

После фото на «крыше Европы» рязанские альпинисты пошли вниз. Спуск занял 4 часа. Поэтому в Приюте пришлось остаться еще на одну ночь.

- Для удачного восхождения на Эльбрус нужна постоянная хорошая погода, - говорит инструктор по альпинизму Александр Топорков, - и, если видимость упадет, надо возвращаться назад. Рязанцы погоду поймали. Плюс нужна периодическая акклиматизация – нельзя прям с поезда идти на штурм. И самое главное – полноценный отдых накануне, чтобы накопить сил. Все это они сделали.

Силы были нужны, и главное – правильно их потратить.

- В беге есть такое понятие как «раскладка кругов», - говорит Александр Караваев, тренировавший Андрея по общефизической подготовке, - когда ты на каждый промежуток дистанции закладываешь определенное время, чтобы сохранить силы на все расстояние. Что Андрей и сделал. К тому же занятия бегом хорошо развивают общую выносливость организма.

До этого два года подряд Андрей с Николаем предпринимали попытки добраться до вершины Эльбруса, но всегда им чего-то не хватало. А в этот раз все получилось. При этом прошли они весь маршрут без профессионального гида и фармподготовки. А что дальше?

- Следующей вершиной у меня по плану должен стать Казбек, - говорит Андрей, - а так, мечта из реально реализуемых – семитысячный пик Ленина в Киргизии.

КСТАТИ

Андрей Спирин и до этого покорял самые высокие точки государств.

Так в 10 лет он взобрался на вершину Триглав (2864 метра) – «крышу» Словении и всей бывшей Югославии.

В 12 лет у его ног оказалась самая высокая точка австрийских Альп – гора Гроссглокнер (3798 метров).

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