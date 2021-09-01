Наш боевой арсенал - опыт и знания сотрудников, новейшие методики и высокоточное оборудование

Директор Областной ветлаборатории Анжелика Суханова.

31 августа - День ветеринарного работника. В преддверии этого замечательного праздника мы встретились с директором Рязанской областной ветлаборатории Анжеликой Сухановой и попросили ее ответить на вопросы о деятельности возглавляемого ею предприятия.

Бойцы невидимого фронта

- Как вы считаете, можно ли назвать ваших коллег бойцами невидимого фронта? Ведь вы выявляете скрытые опасности в продуктах питания людей и кормах для животных. Например, из того, что на слуху - антибиотики, сальмонеллы, ртуть-органические пестициды...

- Вполне можно, - с улыбкой подхватывает праздничный шутливый настрой директор. - И наш арсенал в прошлом месяце существенно пополнился. Лаборатория успешно прошла аккредитацию с расширением полномочий на 149 методик. В настоящее время можем с гордостью назвать такую цифру - 550 действующих рабочих методик! Это результат нашего расширения за последние 5 лет. Наши базы находятся в Рязани, Ряжске, Сараях, Сасове, Касимове. А бойцы - сотрудники ежегодно совершенствуют свое военное мастерство - проходят курсы повышения квалификации.

- Любое ли исследование вы можете выполнить?

- Если раньше для проведения более сложных анализов мы направляли обратившихся в столицу, то теперь мы во всеоружии и можем закрыть все потребности Рязанской области. Наше новейшие аппараты - прибор для проведения ПЦР в режиме реального времени и оружие для определения физико-химических показателей - спектро-фотомерный хроматограф. Проводим новые исследования на гистамин, бензапирен, патулин, микотоксин, бацитрацин, ртуть-органические пестициды, ГМО и видовую принадлежность.

Охрана здоровья, спокойствие о качестве и безопасность продуктов

- Кто может к вам обратиться? И всегда ли необходимо четко называть необходимые показатели, на которые требуется проверить продукт?

- Мы рады помочь всем. Принимаем обращения и от крупных организаций, и небольших, и фермеров, и рядовых граждан. И совсем не нужно быть докой и разбираться во всех тонкостях. Наши сотрудники выслушают, определят, в чем состоит запрос, и сами предложат нужные в данном случае анализы.

Наша работа сложная, ответственная и одновременно интересная. Наш боевой арсенал - опыт и знания сотрудников, новейшие методики и профессиональное высокоточное оборудование. И направлены они на охрану здоровья, спокойствие о качестве и безопасности продуктов.

В заключение нашей небольшой встречи хотим поблагодарить сотрудников Рязанской областной ветлаборатории за такой нужный и полезный труд и поздравить всех ветработников с их профессиональным праздником! Пожелаем успехов как на их боевых рабочих позициях в поддержании и совершенствовании навыков, так и в личной жизни. Богатырского здоровья, отличного настроения, счастья и удачи!

НА ЗАМЕТКУ

Местоположение отделений:

- Рязань, ул. Новоселковская, д. 5;

- Ряжск, ул. Горького, д. 100д;

- Сараи, ул. Заводская, 50а;

- Сасово, ул. Тюрина, 2;

- Касимов, ул. Ленина, 30.