Однородные дубравы, сосновые боры: в Рязанской области готовят лес для будущих поколений

Дубрава за Печерниками растет для будущих поколений рязанцев.

Репортажи из Карелии и Якутии, которые рязанцы то и дело видят по ТВ, в газетах и интернете, вызывают понятную тревогу за свои родные леса. Все помнят трагедию 2010 года, и никто не хочет ее повторения. Сотни волонтеров готовы помогать пожарным и работникам лесной отрасли ради сохранения и приумножения лесов.

Но защита от огня – не единственное, что требуется лесам. И лес нужен не только для того, чтобы вырабатывать кислород в процессе фотосинтеза. Древесина требуется химической, бумажно-целлюлозной, фармацевтической, строительной и мебельной отраслям.

Лесным растениям требуется уход не меньше, чем огородным культурам

Михайловский район Рязанской области, лесной массив между селами Печерники и Фирюлевка. Здесь несколько лет назад арендатор ООО «Рязанская лесозаготовительная компания» высадил на площади более 8 гектаров сеянцы дуба.

- Раньше на участке произрастали хвойные насаждения, - рассказывают они. - Но после проведенной в 2015 году сплошной рубки было решено вырастить дубраву. Сеянцы высаживались в специально подготовленные борозды рядами, примерно через каждые 60 сантиметров. Конечно, выжили не все. Но те, что укоренились, теперь набирают силу.

Скашивание сорняков вокруг дубков.

При этом к посадке допускаются не любые сеянцы, а только выращенные в специализированных сертифицированных питомниках. В данном случае сеянцы получены из ТОГАУ «Кирсановский лесхоз». Лес, который из них вырастет, станет источником высокосортной древесины.

Лесным культурам требуется не меньший уход, чем каким-нибудь огородным овощам. Важно следить, чтобы в первые годы жизни дубки не заглушила трава и быстро растущие, но менее ценные древесные породы. Например, березы и осины моментально вырастают везде, куда улетели весной по ветру их семена.

Окашивание травы и той же самой березовой поросли, т.е. агротехнический уход, необходимо проводить не менее трех раз за сезон. Это требует существенных материальных затрат. Но самое сложное, пояснили сотрудники ООО «РЛЗК» - проблема кадров. В последнее время все сложнее стало нанимать людей. Поработать в глубинке, даже за хорошее материальное вознаграждение, соглашается не так уж много аккуратных, ответственных людей.

Кроме того, в лесах, которые уже выросли и поднялись, требуется проводить санитарно-оздоровительные мероприятия, вовремя убирать сухостойные и больные деревья, следить за распространением вредных насекомых, охранять леса от пожаров.

В одном месте деревьев убавляется, в другом прибавляется

Именно таким методичным, научно обоснованным походом отличается плановое ведение лесного хозяйства от простого зарастания малоценными лесными породами заброшенных сельскохозяйственных угодий. Эта стихийная разношерстная поросль, даже поднявшись за десятилетия на высоту нескольких этажей, потом вряд ли сможет быть использована для получения деловой древесины. А вот однородные дубравы или сосновые боры – совсем другое дело.

В Михайловском районе высадили сеянцы дуба на площади более 8 га.

«Рязанская лесозаготовительная компания» арендует около 11 тысяч гектаров леса. Часть старых деревьев вырубается, новые подсаживаются. Ведение лесного хозяйства здесь основано на использовании научных методов, разработанных поколениями российских и советских ученых-лесоводов.

Конечно, воспользоваться результатами труда сегодняшних лесоводов смогут лишь потомки, так как дубы растут веками. Необходимо думать на десятилетия вперед, проявлять государственный подход, своеобразный экологический патриотизм. В этой работе, по словам лесопромышленников, всемерную поддержку им оказывает министерство природопользования Рязанской области.

А пожаров в лесах, арендуемых «Рязанской лесозаготовительной компании», к счастью, не было. И для сегодняшнего небывало жаркого лета это уже показатель отлаженной постоянной работы арендатора.

НАША СПРАВКА

Общая площадь лесного фонда Рязанской области – 1 миллион 53 тысячи гектаров. «Рязанская лесозаготовительная компания» арендует лесной участок площадью около 11 тысяч гектаров, расположенный на территории Рязанского, Захаровского, Рыбновского и Михайловского районов Рязанской области. Преобладающими являются лиственные породы деревьев: береза, осина, липа, дуб, клен, ясень. В соответствии с договором аренды лесного участка и проектом освоения лесов ежегодно компания имеет право заготавливать (расчетная лесосека) 23 тысячи кубических метров древесины.