Опять грядет ледниковый период. Чиновники нашли способ заморозить Рязань?

Андрей Богданов доходчиво объяснил журналистам, что ждет Рязань в плане снабжения тепло.

Рукотворный апокалипсис: Рязань может погрузиться в холод и мрак

Через несколько лет из-за сегодняшней нерешительности и нерасторопности чиновников жители областного центра могут остаться без тепла и света в своих квартирах.

Руководство Ново-Рязанской ТЭЦ уже второй год подряд убеждает городскую власть в необходимости обновления выработавших свой парковый ресурс муниципальных турбин. По мнению энергетиков, отказ от их своевременной замены приведет к дефициту тепловой энергии в будущем. Но состоявшаяся в рамках публичных слушаний в горадминистрации 17 августа актуализация Схемы теплоснабжения Рязани на 2022 год неожиданно удивила и экспертов, и общественность отсутствием каких-либо перспективных решений по замене изношенного муниципального оборудования на крупнейшей ТЭЦ Рязани.

Проблема беспрецедентная, ведь 60% домов отапливаются от этой теплоэлектроцентрали. К тому же ТЭЦ поставляет тепловую энергию предприятиям Южного промузла. Как получилось, что важнейший вопрос не был отражен в документе, подготовленном подрядчиком городской администрации - Всероссийским теплотехническим институтом? Чтобы представить последствия такого упущения, прежде нужно знать о каком оборудовании идет речь.

Сегодня Ново- Рязанская ТЭЦ имеет девять турбоагрегатов - как муниципальных, так и построенных уже после того, как предприятие было взято в аренду. Собственность ТЭЦ - обновленные в свое время 1-я, 3-я, 4-я, 5-я и 6-я турбины. Каждая турбина имеет свой нормативный парковый ресурс, предусмотренный в отраслевых документах. И если 1-й, 4-й, 6-й турбинам до истечения ресурса работать еще много лет, то муниципальные 2-я, 7-я, 8-я и 9-я - давно отработали свой срок.

Фото: Ново-Рязанская ТЭЦ.

Замену турбины согласовали, утвердили и… отменили

Чтобы понять суть происходящего нужно знать, что муниципалитет через свое профильное предприятие, МУП «РМПТС», передал в аренду Ново-Рязанской ТЭЦ четыре турбины - № 2, 7, 8, 9. Две из которых - 7-я и 8-я - работают в интересах предприятий, расположенных на Южном промышленном узле. И на это сразу стоит обратить внимание: если что-то, не дай бог, с ними случится, у той же Рязанской нефтеперерабатывающей компании (РНПК), использующей в своих технологических процессах пар с «Новорязанки», тут же возникнут производственные проблемы. Муниципальная турбина №9 - самая крупная на ТЭЦ. Она обеспечивает теплом три района Рязани - Советский, Октябрьский и Железнодорожный.

Устаревшая турбина №2 сегодня простаивает. Она много лет обеспечивала тепловой энергией промышленные предприятия «Химволокно» и ЗИЛ, которые давно ликвидированы. Турбина не востребована на оптовом рынке электроэнергии и мощности из-за устаревших технических характеристик. Фактически машина №2, как говорят энергетики, - это музейный экспонат огромных размеров. Переключить ее на выработку тепла для города тоже невозможно, поскольку изначально турбина, ориентированная на промышленные предприятия, была спроектирована без возможности подключения к городским теплосетям.

Ново-Рязанская ТЭЦ второй год подряд предлагает заменить эту муниципальную турбину на новую за свой счет, переориентировать ее с промзоны на отопление города. При этом бюджетные расходы на обновление турбоагрегата будут равны нулю. Возникает логичный вопрос: зачем выводить из эксплуатации старую турбину и добиваться разрешения на ее демонтаж и замену у муниципалитета? Не проще ли рядом построить новую, ориентированную на отопление горожан? Ответ прозаичен: места для еще одной новой турбины на «Новорязанке» попросту нет.

- Мы написали соответствующее обращение еще в 2019 году в администрацию города, - рассказал директор Ново-Рязанской ТЭЦ Андрей Богданов 19 августа на пресс-конференции, которая прошла в его кабинете. - Они согласовали замену турбины, Минэнерго России издало приказ. Этот проект вошел в Схему теплоснабжения, и вдруг в прошлом году что-то «щелкнуло»: все было отменено, как было написано - отказано «на основании обращения «РМПТС». Открываем закон, в котором разъясняется, что отказать нам администрация могла только по двум причинам: первое - если заявление о выводе турбины было подано менее, чем за 8 месяцев до планируемой даты его начала, и второе - если в результате вывода из производственного процесса старых мощностей возникает дефицит в системе теплоснабжения города. В последнем случае администрация вправе потребовать от нас продлить эксплуатацию турбины, но не более, чем на три года. Поскольку эта турбина была ориентирована на промузел и никакого отношения к отоплению горожан сейчас не имеет, то и никакого дефицита тепла на промплощадке нет. С 2009 года турбина не используется, поэтому у горадминистрации не было законных оснований отменять ранее принятые решения по замене.

Ново-Рязанская ТЭЦ

В попытке понять логику городских чиновников, которые сначала утверждают замену турбины, а потом безо всяких оснований блокируют процесс, подходим к ключевому вопросу: кому же будет принадлежать турбина №2 после замены? Разумеется, тому, кто эту замену оплатит. Турбина под обозначением №2 перестанет быть муниципальной. Не в этом ли загвоздка в сознании чиновников: мол и сами не поменяем, и другим не дадим… Но, согласитесь, пострадавшей стороной в этой истории будет население Рязани, которое останется без тепла.

Предложения ТЭЦ стали неожиданностью для разработчиков?

Показательно, что крайняя изношенность муниципального оборудования на ТЭЦ констатировалась на публичных слушаниях самим московским разработчиком проекта Схемы актуализации теплоснабжения Рязани, представителем Всероссийского теплотехнического института Алексеем Желновым:

- Надо проводить ускоренную модернизацию в системе теплоснабжения, инвестировать в энергобезопасность. Пока же 79% муниципальных труб изношены и требуют замены, а муниципальное генерирующее оборудование, переданное в аренду Ново-Рязанской ТЭЦ, находится в «зоне ненормативной надежности», - подчеркнул докладчик.

Как стало известно из последующего выступления на тех же публичных слушаниях директора Ново-Рязанской ТЭЦ Андрея Богданова, предложения предприятия были не учтены в представленном проекте:

- Кроме турбины №2, пущенной в 1959 году, существуют еще три муниципальных турбины № 7-я, 8-я и 9-я, которые работают с 1967, 1969 и 1970 годов. Свой парковый ресурс эти турбины уже выработали в полтора раза и даже больше… Исходя из плана по обеспечению энергобезопасности, их надо вывести из эксплуатации в 2027, 2028 и 2029 годах. Отказ от их замены приведет к образованию дефицита тепловой мощности порядка 400 гигакалорий в час.

Прямо на слушаниях заместитель главного энергетика Рязанской нефтеперерабатывающей компании Николай Баранов подтвердил, что при таком дефиците тепловой энергии крупнейший в европейской части России нефтезавод не сможет реализовать свои планы технического развития. А ведь именно на его керосине взлетают многие самолеты с московских аэропортов.

Кстати, по ощущениям, предложение ТЭЦ стало для столичного разработчика Желнова настоящим откровением. Он даже пошел на попятную прямо в ходе публичных слушаний, фактически предложив взять два месяца на доработку Схемы теплоснабжения Рязани. Так на каком же этапе согласования предложения Ново-Рязанской ТЭЦ «потерялись» на пути к разработчикам?!

Слушания с большой натяжкой можно назвать публичными - никого из жителей на них не было.

Замерзнет ли Рязань в скором будущем? Ответ надо дать уже сегодня

Зачем так срочно потребовалось менять вторую турбину, ведь нынешняя система теплоснабжения фактически обходится без ее тепловой мощности и дефицита тепла при этом нет? Оказалось, что без этого будет невозможна ожидаемая к 2029 году замена другой муниципальной турбины - №9. Девятая муниципальная турбина с мощностью 160 гигакалорий в час - как уже говорилось, крупнейшая на «Новорязанке». Она подключена к сетям «РМПТС» и обеспечивает теплом жителей города Рязани. Это замены просто выключить из системы теплоснабжения города, нужно чтобы какая- то другая турбина на период бездействия девятой взяла выработку ее мощностей на себя. Этой палочкой-выручалочкой и должна стать новая вторая турбина. Только нужно торопиться, успеть заменить ее и отладить заранее, ведь весь процесс занимает несколько лет.

- Сравним срок службы турбины с возрастом человека. Наработка по нормативному парковому ресурсу соответствовала бы пенсионному возрасту - 60 лет. Муниципальная турбина №9 отработала уже полтора ресурса, то есть ей по человеческим меркам сегодня 90 лет. Мы ее «холим и лелеем», она работоспособна. Мы как доктора, которые констатируют отсутствие у 90-летнего пациента серьезных заболеваний, угрожающих жизни и здоровью, но прогнозировать, сколько он еще протянет в таком экстремальном возрасте, ни один врач не возьмется. В 2023 году ресурс турбины №9 мы продлить сможем, но с высокой степенью вероятности у такого типа турбин он закончится на уже осязаемом рубеже, - доходчиво объяснил Андрей Богданов.

Вывод: дело отложить в долгий ящик не получится. Планировать замену 7-й, 8-й и 9-й турбин нужно уже сегодня.

Ново-Рязанская ТЭЦ.

- Девятая турбина находится уже в «преклонном возрасте», и никто по ней уже никаких гарантий дать не может. Постепенно, по мере нарастания городской нагрузки, будет увеличиваться дефицит тепла, но температура в квартирах в морозные дни еще будет держаться на минимально допустимом уровне. Но, учитывая ее износ, возможна и аварийная остановка турбины, когда она окончательно выйдет из строя. Это может быть 2029 год, а может, и 2028, 2027 - никто сейчас этого не знает. Вот тогда ситуация с отоплением может стать катастрофической. Возникает вопрос: какая температура будет в квартирах? При аварийной ситуации СНиП ограничивает допустимое снижение тепловой нагрузки в объеме не более 14%. Это означает, что если на улице мороз -20 градусов, а в квартире поддерживается температура +20 градусов. То из суммарного перепада температур, который составляет 40 градусов нужно вычесть 14%. По грубому расчету - это 6 градусов, на которые нужно уменьшить температуру в квартирах. Получается, что в такие морозные дни при остановке турбины №9 температура в домах горожан начнет опускаться до +13-14 градусов - констатировал Андрей Владимирович. - И тут есть еще одна интересная деталь, которая в Схеме теплоснабжения также почему-то не отражается. Когда мы представим, что из-за износа или аварии выведена из эксплуатации 9-я турбина, то теряются не только 160 гигакалорий ее тепловой мощности, но и 100 мегаватт вырабатываемой ею электрической нагрузки.

А что делают люди, когда у них в квартире холодно? Включают электрические обогреватели! И для того, чтобы заместить 160 гигакалорий, потребителям нужно около 100 дополнительных мегаватт электрической мощности.

- Получается, что при -20°С на улице и снижении температуры в квартирах от горожан придет запрос на дополнительные 100 мегаватт электричества для обогрева домов. Одновременно, такую же мощность недопоставит городу ТЭЦ в связи с остановкой 9-й турбины. В городе создается дефицит электрической мощности в 200 мегаватт. И я так понимаю, что подстанция «Ямская» с подобной нагрузкой не справится, изыскать такую дополнительную мощность будет неоткуда, - говорит Богданов - энергетик со многолетним стажем. - Что в этом случае произойдет? То же самое, что всегда случается при дефиците электроэнергии - веерные отключения. Только в двадцатиградусный мороз. И по-другому нельзя: никто не будет ходить по квартирам и вынимать у жильцов вилки обогревателей из розеток.

Несложно включить воображение: «дубак» при -20° на улице, небольшой плюс в квартире и… периодически нет электричества. Неужели чиновники приведут город к такому апокалипсису, сотворив его по сути своими руками?! А ведь его вполне можно избежать, если планировать свою деятельность не на горизонте в три года, а посмотреть на перспективы развития более глубоко - поразмыслить, что же будет с полумиллионным городом через 6-7 лет.

P.S. Позже стало известно, что в протоколе городской комиссии по итогам слушаний в качестве рекомендаций фигурирует вывод из эксплуатации турбины №2. Но окончательное решение об утверждении Схемы теплоснабжения Рязани должно принять Министерство энергетики России. Как будут развиваться события и утвердит ли федеральное ведомство обновление турбины, учитывая предыдущие отказы, покажет время. Пока же известно, что столь необходимые городу проекты по замене еще трех муниципальных турбин № 7, 8, 9 по-прежнему не включены городской администрацией в Схему теплоснабжения Рязани. А значит, опасность погружения жилых кварталов во мрак и холод в будущем по милости чиновников по-прежнему остается реальностью для горожан.