Ревакцинироваться от COVID-19: с первой попытки получается не у всех

Получается, что о ревакцинации знают далеко не все медики региона? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В середине лета когда в Рязанскую область пришла, так называемая «третья волна» коронавируса, значительное число граждан поспешило в пункты вакцинации. Люди выстраивались в многочасовые очереди за прививкой в торговых центрах, записывались на портале Госуслуг и обрывали телефонные линии городских поликлиник. Здесь важно отметить, что в то время пока одни неделями ждали своей очереди на прививку, другие наоборот ни при каких обстоятельствах не желали вакцинироваться.

Одновременно с описанными событиями появилась рекомендация Минздрава России о необходимости так называемой ревакцинации. Людям, переболевшим СOVID-19 или тем у кого после вакцинации прошло более полугода, рекомендовали идти и подставлять свое плечо для новой инъекции.

По идее, записаться на нее можно так же, как и на первичную прививку. Однако корреспонденту «КП-Рязань» на портале «Госуслуг» сделать этого не удалось. При попытке сделать запись на экране появилось сообщение: «Возможно вы уже проходите вакцинацию в одной из медицинских организаций. Запись доступна только на первый этап вакцинации. Обратитесь в медицинскую организацию».

От «Спутника» до «Ковивак»

Послушав рекомендацию портала «Госуслуг» наш коллега так и сделал - позвонил в Научно-клинический центр гематологии, онкологии и иммунологии РязГМУ. Дело в том, что в это время пресс-служба медуниверситета объявила о возможности привиться на базе учреждения вакцинами «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник Лайт». До этого в регионе применялся только «Спутник V», а ревакцинироваться врачи советуют, как раз другими вакцинами.

Получив приглашение на строго обозначенные время и дату вакцинации наш корреспондент принялся ждать. За сутки до заветной даты ему позвонили из центра и напомнили о предстоящей процедуре. На месте, желающие получить вакцину, регистрируются, заполняют анкету, проходят медосмотр и только после этого спускаются в прививочный кабинет. Медсестра при вас вскрывает упаковку с препаратом, показывает вам ампулу и только после этого набирает шприц. Дальше вам делают инъекцию и через полчаса вы абсолютно свободны.

По ощущениям вакцина «Эпиваккорона» гораздо мягче чем был январский «Спутник V». И если от «Спутника» вы реально чувствуете какое-то время себя простуженным, то новая прививка такого эффекта не дает, потому что устроена несколько по-другому.

Все круги ревакцинации

Через две недели нашему сотруднику ввели второй компонент препарата, тем самым полностью завершив его ревакцинацию. Но оказывается, что далеко не всем рязанцам так повезло. Некоторые из желающих повторно получить прививку, столкнулись с явным непониманием вопроса со стороны работников медучреждений.

Например, наш читатель Михаил в феврале вакцинировался «Спутником». Тогда главный санитарный врач страны заявляла, что действие этой вакцины длится примерно два года.

- Ну что же, выполнил свой гражданский долг, сохранил любимой стране налогоплательщика, облегчил участь врачей, - поделился с нами Михаил. - Но уже в июне тот же санитарный врач во всех медиа сообщает, что мол, привитые бегите на ревакцинацию. очередь растянулась на месяц! Что делать? Записался в лист ожидания на 29 июля. Время приближалось к указанной дате, но звонка из поликлиники все не было. Я не гордый, сам набрал. Говорю, что готов исполнить свой гражданский долг, но в поликлинике сказали твердое нет. Оказывается меня забыли перенести из листа ожидания вакцины в лист прививающихся. Ну что же делать, отпрашиваюсь с работы и еду в мобильный пункт вакцинации. Но отстояв огромную очередь я узнаю, что они ревакцинацию они не делают и отправляют меня восвояси.

Тогда наш читатель позвонил на горячую линию Минздрава России, но там ему ответили, что в каждом регионе самостоятельно определяют сроки ревакцинации, поэтому вопрос не к ним.

- Через «Госуслуги» я повторно записался в поликлинику завода «Красное знамя» на 2 августа. Но приехав туда, я снова получил отказ из-за того, что медицинские работники вообще были не в курсе о ревакцинации, - рассказал Михаил.

В итоге, получить долгожданную прививку нашему читателю удалось лишь только в минувшую пятницу. И он убежден, что с такой организацией процесса, ему даже повезло.

А КАК У НИХ

В Брянской области повторно привиться от коронавируса могут только те, у кого через полгода или больше после первой прививки не определяются антитела. При этом обследование нужно пройти самостоятельно.

- Пациент должен предъявить в поликлинике результат ИФА-обследования для решения вопроса о повторной вакцинации, - поясняют в брянском правительстве.

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